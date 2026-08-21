సన్షైన్ పిక్చర్స్ IPO: 20% లాభాల వైపు చూపు.. అలాట్మెంట్ చెక్ చేయండిలా!
బాంబే చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత విపుల్ షా, నటి షెఫాలీ షా ఆధ్వర్యంలోని సన్షైన్ పిక్చర్స్ లిమిటెడ్ ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి అద్భుత స్పందన లభించింది. గ్రే మార్కెట్లో రూ. 75 ప్రీమియంతో 20 శాతానికి పైగా లిస్టింగ్ లాభాలను సూచిస్తున్నాయి.
చిత్ర నిర్మాత విపుల్ షా, ఆయన సతీమణి షెఫాలీ షా ప్రమోట్ చేసిన సన్షైన్ పిక్చర్స్ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ ఇష్యూకు మార్కెట్లో ఆశించిన దానికంటే మంచి ఆదరణ దక్కింది. ఆగస్టు 20, 2026 నాటికి ముగిసిన బిడ్డింగ్ సమయానికి ఈ ఐపీఓ మొత్తం 105.81 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
పెట్టుబడిదారుల నుంచి వచ్చిన ఈ భారీ స్పందనతో గ్రే మార్కెట్లో షేర్ల ప్రీమియం వేగంగా పుంజుకుంది. మార్కెట్ నిపుణుల సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుతం సన్షైన్ పిక్చర్స్ ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ. 75 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది కంపెనీ నిర్ణయించిన గరిష్ఠ ఆఫర్ ధర కంటే 20 శాతానికి పైగా ప్రీమియాన్ని సూచిస్తోంది. అంటే, షేర్లు పొందిన అదృష్టవంతులకు తొలి రోజే భారీ లాభాలు దక్కే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
విభాగాల వారీగా దరఖాస్తుల వివరాలు
ఐపీఓ బుక్-బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో ప్రతీ విభాగంలోనూ రీటైల్, క్వాలిఫైడ్ ఇన్వెస్టర్లు పోటీపడ్డారు.
- నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (NII): 197.04 రెట్లు
- క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బైయర్స్ (QIB): 123.52 రెట్లు
- రీటైల్ ఇన్వెస్టర్లు: 56.60 రెట్లు
అల్లాట్మెంట్, లిస్టింగ్ తేదీలు
మార్కెట్ నిబంధనలైన 'T+3' లిస్టింగ్ విధానం ప్రకారం, బిడ్డింగ్ పూర్తయిన మూడు రోజుల వ్యవధిలోనే కంపెనీ షేర్లు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో నమోదు కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ లెక్కన ఆగస్టు 25, 2026న సన్షైన్ పిక్చర్స్ షేర్లు బిఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాగా, షేర్ల అల్లాట్మెంట్ ప్రక్రియ ఆగస్టు 21, 2026 నాడు పూర్తయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
అలాట్మెంట్ స్టేటస్ ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోండిలా
ఈ ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేసుకున్న ఇన్వెస్టర్లు తమకు షేర్లు కేటాయించారో లేదో అధికారిక రిజిస్ట్రార్ బిగ్షేర్ సర్వీసెస్ (Bigshare Services Private Limited) వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా బిఎస్ఈ (BSE) వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
బిగ్షేర్ సర్వీసెస్ పోర్టల్ ద్వారా:
- బిగ్షేర్ సర్వీసెస్ అధికారిక లింక్ https://ipo.bigshareonline.com/IPO_Status.html ను సందర్శించండి.
- కంపెనీల జాబితా నుండి 'Sunshine Pictures Ltd' ఎంచుకోండి.
- మీ పాన్ (PAN) నంబర్ వివరాలను నమోదు చేయండి.
- 'Submit' బటన్పై క్లిక్ చేస్తే అల్లాట్మెంట్ స్టేటస్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
బిఎస్ఈ (BSE) అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా:
- బిఎస్ఈ డైరెక్ట్ లింక్ https://bseindia.com/investors/appli_check కు వెళ్లండి.
- 'Issue Type' విభాగంలో 'Equity' ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
- కంపెనీ పేరు, మీ అప్లికేషన్ నంబర్ లేదా పాన్ (PAN) వివరాలను నమోదు చేయండి.
- క్యాప్చా (CAPTCHA) పూర్తి చేసి 'Submit' పై క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More