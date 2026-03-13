Edit Profile
    పీరియడ్ లీవ్స్ తప్పనిసరి చేస్తే మహిళల కెరీర్‌కే ముప్పు: సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

    రుతుక్రమ (పీరియడ్స్) సెలవులను కంపెనీలు స్వచ్ఛందంగా ఇస్తే మంచిదే కానీ, చట్టం ద్వారా నిర్బంధం చేస్తే మహిళలను ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోవడానికి సంస్థలు వెనకాడుతాయని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్య కాంత్ నేతృత్వంలోని బెంచ్ స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Mar 13, 2026 12:19 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మహిళా ఉద్యోగినులకు, విద్యార్థినులకు నెలకు ఒకరోజు రుతుక్రమ సెలవు (Menstrual Leave) తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని దాఖలైన పిటిషన్‌ను విచారించిన సుప్రీంకోర్టు ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇటువంటి సెలవులను చట్టపరంగా తప్పనిసరి చేస్తే, అది మహిళల ఉపాధి అవకాశాలను దెబ్బతీస్తుందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.

    పీరియడ్ లీవ్స్ తప్పనిసరి చేస్తే మహిళల కెరీర్‌కే ముప్పు: సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు (Adobe Stock)
    పీరియడ్ లీవ్స్ తప్పనిసరి చేస్తే మహిళల కెరీర్‌కే ముప్పు: సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు (Adobe Stock)

    నిర్బంధం చేస్తే ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు

    పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా సీజేఐ సూర్య కాంత్ పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు.

    • కెరీర్‌కు ఆటంకం: "ఒకవేళ పీరియడ్ లీవ్స్‌ను చట్టం ద్వారా తప్పనిసరి చేస్తే, మహిళలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఎవరూ ముందుకు రారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో లేదా న్యాయవ్యవస్థలో కూడా వారిని తీసుకోవడానికి సంకోచిస్తారు. దీంతో మహిళల కెరీర్ ప్రమాదంలో పడుతుంది" అని బెంచ్ వ్యాఖ్యానించింది.
    • స్వచ్ఛందంగా ఇస్తే ఓకే: ప్రైవేట్ కంపెనీలు తమంతట తాముగా ఈ సెలవులను మంజూరు చేయడం చాలా మంచి విషయమని (Excellent), కానీ చట్టం దీనిని బలవంతంగా రుద్దకూడదని కోర్టు తెలిపింది.
    • మహిళల పట్ల వివక్షకు తావు: ఇటువంటి సెలవుల కోసం పట్టుబట్టడం వల్ల సమాజంలో మహిళలను 'బలహీనమైన వారు'గా చూసే ప్రమాదం ఉందని, రుతుక్రమం అనేది ఒక ప్రతికూల అంశంగా చిత్రీకరణకు గురవుతుందని కోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

    Stakeholders తో చర్చించాకే పాలసీ

    ఈ పిటిషన్‌ను శైలేంద్ర మణి త్రిపాఠి దాఖలు చేశారు. అయితే, దీనిపై తాము ఎటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేస్తూ.. అధీకృత వ్యవస్థ (Competent Authority) దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించింది. మహిళా ప్రతినిధులు, ఇతర భాగస్వాములతో (Stakeholders) చర్చించి, రుతుక్రమ సెలవులపై ఒక విధానాన్ని (Policy) రూపొందించే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని కోర్టు పేర్కొంది.

