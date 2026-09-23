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క్యాన్సర్ మందుల ధరల్లో 10 రెట్ల బాదుడు: సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం

2,700లకు లభించే క్యాన్సర్ ఔషధం వినియోగదారులకు వచ్చేసరికి ఏకంగా 27,000కు మారడంపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం విస్మయం వ్యక్తం చేసింది. రోగులను దారుణంగా దోచుకుంటున్నా సంబంధిత నియంత్రణ సంస్థలు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాయని ప్రశ్నించింది.

Published on: Sep 23, 2026, 08:50:55 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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క్యాన్సర్ వంటి మహమ్మారితో పోరాడుతున్న బాధితులపై అదనపు భారం మోపుతున్న విపరీతమైన ఔషధ ధరలపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తయారీదారులు కేవలం 2,700 విక్రయ ధరకు (పీటీఆర్) రిటైలర్లకు ఇచ్చే ఒక ముఖ్యమైన క్యాన్సర్ మందు, సామాన్య రోగులకు చేరేసరికి ఏకంగా 27,000కు పెరుగుతుండటంపై విస్మయం వ్యక్తం చేసింది. ఈ 10 రెట్ల వ్యత్యాసాన్ని ఉద్దేశించి "ఇది పగటిపూట జరుగుతున్న బహిరంగ దోపిడీ" అని ధ్వజమెత్తింది.

క్యాన్సర్ మందుల ధరల్లో 10 రెట్ల బాదుడు: సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం
క్యాన్సర్ మందుల ధరల్లో 10 రెట్ల బాదుడు: సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం

అధికారుల మౌనంపై నిలదీత

జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాతో కూడిన ధర్మాసనం ఔషధాల ధరల నియంత్రణ, జెనెరిక్ మందుల క్రమబద్ధీకరణపై దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ జరిపింది. ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. "కీలకమైన క్యాన్సర్ మందుల విషయంలో రోగులు ఇంతలా మోసపోతుంటే అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు? ఎంఆర్‌పీలో కేవలం 10 శాతానికి రిటైలర్లకు దొరికే మందును పది రెట్ల ధరకు విక్రయిస్తుంటే జాతీయ మూల్యాంకన సంస్థ (ఎన్పీపీఏ), కేంద్ర ఔషధ విభాగాలు ఎందుకు స్పందించడం లేదు? ఇది దోపిడీ కాకపోతే మరేమిటి?" అని ప్రశ్నించింది.

రోగులపై తీవ్ర ఆర్థిక భారం

క్యాన్సర్ వైద్యం కోసం ఎంతో మంది తమ ఇళ్లను, బంగారాన్ని అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని న్యాయస్థానం ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. రోగుల పట్ల ఫార్మా సంస్థలు, రిటైలర్లు సాగిస్తున్న దోపిడీని తక్షణమే అరికట్టాలని స్పష్టం చేసింది. న్యాయవాది కిషన్ చంద్ జైన్, వైద్యుడు సంజయ్ కుల్‌శ్రేష్ఠ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ల ఆధారంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ విచారణ చేపట్టింది. సామాన్యులకు వైద్యం అందుబాటులో ఉండేలా మందులు, వైద్య పరికరాలు, జెనెరిక్ ఔషధాల ధరలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించాలని వారు పిటిషన్‌లో కోరారు.

ప్రభుత్వం, ఫార్మా సంస్థల వాదన

కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ కేఎం నటరాజ్ స్పందిస్తూ... ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతికూలమైనదిగా చూడటం లేదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ధరల నియంత్రణ విధానాలపై సెప్టెంబరు 29న జరిగే తదుపరి విచారణలో సమగ్ర నివేదిక సమర్పిస్తామని కోర్టుకు విన్నవించారు.

ఫార్మా తయారీదారుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ వాదనలు వినిపిస్తూ... ఈ విపరీత లాభాలు తయారీదారులకు వెళ్లడం లేదని, రిటైలర్లే అధికంగా లబ్ధి పొందుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/క్యాన్సర్ మందుల ధరల్లో 10 రెట్ల బాదుడు: సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం
Home/News/క్యాన్సర్ మందుల ధరల్లో 10 రెట్ల బాదుడు: సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం
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