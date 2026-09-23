క్యాన్సర్ మందుల ధరల్లో 10 రెట్ల బాదుడు: సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం
₹2,700లకు లభించే క్యాన్సర్ ఔషధం వినియోగదారులకు వచ్చేసరికి ఏకంగా ₹27,000కు మారడంపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం విస్మయం వ్యక్తం చేసింది. రోగులను దారుణంగా దోచుకుంటున్నా సంబంధిత నియంత్రణ సంస్థలు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాయని ప్రశ్నించింది.
క్యాన్సర్ వంటి మహమ్మారితో పోరాడుతున్న బాధితులపై అదనపు భారం మోపుతున్న విపరీతమైన ఔషధ ధరలపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తయారీదారులు కేవలం ₹2,700 విక్రయ ధరకు (పీటీఆర్) రిటైలర్లకు ఇచ్చే ఒక ముఖ్యమైన క్యాన్సర్ మందు, సామాన్య రోగులకు చేరేసరికి ఏకంగా ₹27,000కు పెరుగుతుండటంపై విస్మయం వ్యక్తం చేసింది. ఈ 10 రెట్ల వ్యత్యాసాన్ని ఉద్దేశించి "ఇది పగటిపూట జరుగుతున్న బహిరంగ దోపిడీ" అని ధ్వజమెత్తింది.
అధికారుల మౌనంపై నిలదీత
జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాతో కూడిన ధర్మాసనం ఔషధాల ధరల నియంత్రణ, జెనెరిక్ మందుల క్రమబద్ధీకరణపై దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ జరిపింది. ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. "కీలకమైన క్యాన్సర్ మందుల విషయంలో రోగులు ఇంతలా మోసపోతుంటే అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు? ఎంఆర్పీలో కేవలం 10 శాతానికి రిటైలర్లకు దొరికే మందును పది రెట్ల ధరకు విక్రయిస్తుంటే జాతీయ మూల్యాంకన సంస్థ (ఎన్పీపీఏ), కేంద్ర ఔషధ విభాగాలు ఎందుకు స్పందించడం లేదు? ఇది దోపిడీ కాకపోతే మరేమిటి?" అని ప్రశ్నించింది.
రోగులపై తీవ్ర ఆర్థిక భారం
క్యాన్సర్ వైద్యం కోసం ఎంతో మంది తమ ఇళ్లను, బంగారాన్ని అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని న్యాయస్థానం ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. రోగుల పట్ల ఫార్మా సంస్థలు, రిటైలర్లు సాగిస్తున్న దోపిడీని తక్షణమే అరికట్టాలని స్పష్టం చేసింది. న్యాయవాది కిషన్ చంద్ జైన్, వైద్యుడు సంజయ్ కుల్శ్రేష్ఠ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ల ఆధారంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ విచారణ చేపట్టింది. సామాన్యులకు వైద్యం అందుబాటులో ఉండేలా మందులు, వైద్య పరికరాలు, జెనెరిక్ ఔషధాల ధరలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించాలని వారు పిటిషన్లో కోరారు.
ప్రభుత్వం, ఫార్మా సంస్థల వాదన
కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ కేఎం నటరాజ్ స్పందిస్తూ... ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతికూలమైనదిగా చూడటం లేదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ధరల నియంత్రణ విధానాలపై సెప్టెంబరు 29న జరిగే తదుపరి విచారణలో సమగ్ర నివేదిక సమర్పిస్తామని కోర్టుకు విన్నవించారు.
ఫార్మా తయారీదారుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ వాదనలు వినిపిస్తూ... ఈ విపరీత లాభాలు తయారీదారులకు వెళ్లడం లేదని, రిటైలర్లే అధికంగా లబ్ధి పొందుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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