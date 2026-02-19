Edit Profile
    ఉచితాల సంస్కృతితో దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి విఘాతం: రాజకీయ పార్టీలపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు

    రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న 'ఉచిత పథకాల'పై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఓట్ల కోసం ఇచ్చే ఈ ఉచితాలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయని, అభివృద్ధిని కుంటుపరుస్తాయని ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని బెంచ్ హెచ్చరించింది.

    Published on: Feb 19, 2026 2:43 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశంలోని రాజకీయ పార్టీలు ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ప్రకటిస్తున్న ‘ఉచితాల సంస్కృతి’ (Freebie Culture)పై సుప్రీంకోర్టు గురువారం నిప్పులు చెరిగింది. ఇలాంటి ధోరణి దేశ ఆర్థిక పురోగతికి గొడ్డలి పెట్టు వంటిదని వ్యాఖ్యానించిన ధర్మాసనం.. తక్షణమే ఈ విధానాలపై పునఃసమీక్ష జరపాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని స్పష్టం చేసింది.

    నేపథ్యం ఏమిటి?

    తమిళనాడులోని డిఎంకె ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ‘తమిళనాడు పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్’ (Tangedco) దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను విచారిస్తున్న సందర్భంగా కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆర్థిక స్థితిగతులతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ ఉచిత విద్యుత్ అందించాలన్న ప్రతిపాదనపై కోర్టు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. నిరుపేదలకు సాయం చేయడం రాష్ట్రాల బాధ్యత అని అంగీకరిస్తూనే, చెల్లించే స్తోమత ఉన్నవారికి కూడా ఉచితాలు పంచడం ఏంటని ప్రశ్నించింది.

    సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన పరిశీలనలు:

    ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జైమాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపుల్ ఎం. పాంచోలిలతో కూడిన ధర్మాసనం పలు కీలక అంశాలను లేవనెత్తింది.

    • రెవెన్యూ లోటున్నా ఉచితాలా?: "దేశంలోని మెజారిటీ రాష్ట్రాలు రెవెన్యూ లోటులో ఉన్నాయి. అభివృద్ధిని విస్మరించి, అప్పుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇలాంటి ఉచిత పథకాలను ఎలా ప్రకటిస్తారు?" అని ధర్మాసనం నిలదీసింది.
    • అభివృద్ధి ఎక్కడ?: రాష్ట్రాలు వసూలు చేసే ఆదాయంలో 25 శాతాన్ని కేవలం ఉచితాలకే కేటాయిస్తే, ఇక అభివృద్ధి పనులకు నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని CJI సూర్యకాంత్ ప్రశ్నించారు.
    • సంక్షేమం vs బుజ్జగింపు: "నిజంగా చెల్లించలేని పేదలకు సాయం చేయడం సంక్షేమం. కానీ, అందరికీ ఉచితంగా పంచడం కేవలం రాజకీయ బుజ్జగింపు (Appeasement Policy) అవుతుంది. ఇది ఏ రకమైన సంస్కృతిని ప్రోత్సహిస్తోంది?" అని కోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
    • ప్రణాళికాబద్ధమైన విధానాలు: వనరులను ఉచితంగా పంపిణీ చేసే బదులు, నిరుద్యోగ నిర్మూలన వంటి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం చేకూర్చే పక్కా ప్రణాళికలను రూపొందించాలని కోర్టు సూచించింది.

    బడ్జెట్ లెక్కలు ఉండాలి

    కేవలం ఒక రాష్ట్రం గురించి మాత్రమే తాము మాట్లాడటం లేదని, ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సమస్య అని జస్టిస్ జైమాల్య బాగ్చీ పేర్కొన్నారు. బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు చేసేటప్పుడు ఆయా ఖర్చులకు సరైన సమర్థన ఉండాలని, కేవలం జీతాలు చెల్లించడం, ఉచితాలు పంచడమే రాష్ట్రాల పని కాకూడదని హితవు పలికారు.

    తమిళనాడు విద్యుత్ సంస్థ టారిఫ్ ప్రకటించిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఉచితాల కోసం నిధులు కేటాయించడంపై కోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కంటే ఉచిత పథకాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటం దేశ భవిష్యత్తుకు క్షేమకరం కాదని సుప్రీంకోర్టు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించింది.

