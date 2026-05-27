Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    SIR: ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన రాజ్యాంగబద్ధమే: సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు.. విపక్షాల అభ్యంతరాలు తిరస్కరణ

    ఓటరు జాబితాల సమగ్రతను కాపాడేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) చేపట్టిన 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్' (SIR) ప్రక్రియ రాజ్యాంగబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుందని సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

    Updated on: May 27, 2026 11:17 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బిహార్‌లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) చేపట్టిన ‘స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్’ (SIR) ప్రక్రియపై సుప్రీంకోర్టు బుధవారం తుది తీర్పు వెలువరించింది. ఈ ప్రక్రియ రాజ్యాంగ విరుద్ధమని దాఖలైన పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ, స్వేచ్ఛాయుత ఎన్నికల నిర్వహణకు ఓటర్ల జాబితా శుద్ధి అత్యంత ఆవశ్యకమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

    స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియ రాజ్యాంగబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుంది: సుప్రీం కోర్టు
    స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియ రాజ్యాంగబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుంది: సుప్రీం కోర్టు

    గతేడాది జూన్ నెలలో బిహార్ వేదికగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రారంభించిన 'ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన' (SIR) కార్యక్రమానికి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పచ్చజెండా ఊపింది. ఓటర్ల జాబితాలో పేరుకుపోయిన నకిలీ ఓట్లు, మరణించిన వారి వివరాలు, అనర్హుల పేర్లను తొలగించడం ఎన్నికల సంఘం ప్రాథమిక బాధ్యతని కోర్టు ఉద్ఘాటించింది.

    తీర్పులోని కీలక అంశాలు:

    చట్టబద్ధమైన అధికారం: రాజ్యాంగంలోని అధికరణం (Article) 324, ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం ప్రకారం ఓటర్ల జాబితాను సవరించే సర్వాధికారాలు ఎన్నికల సంఘానికి ఉన్నాయని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

    సరైన పద్ధతే: ఈ ప్రక్రియ కోసం ఈసీ అనుసరించిన విధానం (Procedure) పారదర్శకంగా ఉందని, ఇది రాజ్యాంగ విహితమైన ఉద్దేశంతోనే జరిగిందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.

    అతిశయోక్తి కాదు: క్షేత్రస్థాయిలో సమస్య తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈసీ తీసుకున్న చర్యలు ఏమాత్రం హద్దులు దాటలేదని (Not Disproportionate), అవసరమైన భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించిందని కోర్టు పేర్కొంది.

    వివాదం నేపథ్యం.. విపక్షాల ఆందోళన

    బిహార్‌లో అక్రమ వలసదారులు, నకిలీ ఓటర్ల పేరుతో లక్షలాది మంది పేర్లను తొలగించడంపై విపక్షాలు తీవ్ర స్థాయిలో నిరసన వ్యక్తం చేశాయి.

    రాజకీయ వ్యూహం: ఈ ప్రక్షాళన కార్యక్రమం కేవలం అధికార బీజేపీకి లబ్ధి చేకూర్చేలా ఓటర్ల ఏరివేత కోసమే అని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపించాయి.

    అభ్యంతరాలు: సరైన ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని వర్గాల ఓట్లను తొలగిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ పలువురు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు.

    కోర్టు ఏమందంటే..?

    "ఎన్నికల పారదర్శకతకు, స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణానికి ఓటర్ల జాబితా నిర్దుష్టంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. నకిలీ ఓట్లను తొలగించడం అనేది ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను బలోపేతం చేసే చర్య. దీనివల్ల ఏ రాజ్యాంగ నిబంధనా ఉల్లంఘనకు గురికాలేదు" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. SIR అంటే ఏమిటి?

    ఇది ఓటర్ల జాబితాలోని దొంగ ఓట్లు, డూప్లికేట్ ఎంట్రీలు, మరణించిన వారి వివరాలను తొలగించి, జాబితాను పూర్తిస్థాయిలో ప్రక్షాళన చేసే ఒక 'క్లెన్సింగ్ డ్రైవ్'.

    2. ఈ తీర్పు ఇతర రాష్ట్రాలకు వర్తిస్తుందా?

    అవును, బిహార్ కేసుకు సంబంధించి ఇచ్చిన ఈ తీర్పు భవిష్యత్తులో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల సంఘం చేపట్టే ఇలాంటి ప్రక్షాళన కార్యక్రమాలకు ఒక చట్టపరమైన మార్గదర్శకంగా పనిచేస్తుంది.

    3. విపక్షాల ప్రధాన ఆరోపణ ఏమిటి?

    ఓటర్ల జాబితా శుద్ధి పేరుతో ఎన్నికల సంఘం ప్రతిపక్షాల సానుభూతిపరుల ఓట్లను తొలగించి, పాలక పక్షానికి లబ్ధి చేకూరుస్తోందని వారు ఆరోపించారు. అయితే దీనిని సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/SIR: ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన రాజ్యాంగబద్ధమే: సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు.. విపక్షాల అభ్యంతరాలు తిరస్కరణ
    Home/News/SIR: ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన రాజ్యాంగబద్ధమే: సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు.. విపక్షాల అభ్యంతరాలు తిరస్కరణ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes