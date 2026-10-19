సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేర్ల పతనం: డిప్లో కొనుగోలు చేయడం మంచిదేనా?
గత ఆరు నెలల్లో సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేర్లు 20 శాతానికి పైగా పడిపోయాయి. అయితే వ్యయ నియంత్రణ, మార్జిన్ల పెంపుతో మళ్లీ రీ-రేటింగ్ జరిగే అవకాశం ఉందని, ఈ తగ్గుదలను కొనుగోలు అవకాశంగా మలుచుకోవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: దలాల్ స్ట్రీట్లో పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి చెందిన సుజ్లాన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ (Suzlon Energy Ltd) షేర్లు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. సోమవారం ఆరంభ ట్రేడింగ్లోనే ఎన్ఎస్ఈ (NSE) లో ఈ షేరు ధర రు.41.58 వద్ద నష్టాలతో ప్రారంభమైంది. మార్కెట్ ప్రారంభమైన కొన్ని నిమిషాల్లోనే దాదాపు 3 శాతం పడిపోయి రు.40.83 వద్ద ఇంట్రాడే కనిష్టాన్ని తాకింది. గత ఆరు నెలల కాలంలో సుజ్లాన్ షేర్లు 20 శాతానికి పైగా నష్టపోయి పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
అయినప్పటికీ, ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీ స్టాక్కు భవిష్యత్తులో మంచి రోజులు వస్తాయని స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కంపెనీ తన నిర్వహణ వ్యయాలను అదుపులో ఉంచుకుని, లాభాల మార్జిన్లను మెరుగుపరుచుకుంటే స్టాక్ రీ-రేటింగ్ అయ్యే అవకాశం స్పష్టంగా ఉందని విశ్లేషిస్తున్నారు.
పతనానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే
నష్టాల బాట నుంచి బయటపడి లాభాల వైపు పయనించిన సమయంలో సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేర్లకు మొదటి విడత రీ-రేటింగ్ లభించిందని ఎస్ఎంసీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సీమా శ్రీవాస్తవ తెలిపారు.
"కంపెనీ లాభాల్లోకి రావడం అనే అంశాన్ని మార్కెట్ ఇప్పటికే ప్రాసెస్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు తదుపరి విడత రీ-రేటింగ్ కోసం వేచి చూస్తోంది. సుజ్లాన్ తన అధిక వ్యయాలను నియంత్రించుకుంటే లాభాల మార్జిన్ పెరుగుతుంది. ఇది కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తే స్టాక్ మళ్లీ పుంజుకుంటుంది" అని ఆమె విశ్లేషించారు.
క్రూడాయిల్ ధరలు అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరగడం, రాబోయే రీ-రేటింగ్ సంకేతాలు, తక్కువ నష్టభయం (Limited Downside Risk) ఉండటం సుజ్లాన్ షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రధాన కారణాలని సీమా శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు.
పరిమితంగానే నష్టభయం
గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు 25 శాతం, ఈ ఏడాది ఆరంభం (YTD) నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 22 శాతం దిగజారిందని కేసీ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ అండ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ ఎమ్ ఓఝా తెలిపారు.
"ఈ స్టాక్ ఇప్పటికే డిస్కౌంట్ ధర వద్ద లభిస్తోంది. రీ-రేటింగ్ తర్వాత ఈ షేరు సగటు వెయిటెడ్ ధర రు.38 నుంచి రు.40 శ్రేణికి చేరింది. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మరింత పడిపోయే అవకాశం చాలా తక్కువ. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు సుజ్లాన్ షేర్లపై నమ్మకం ఉంచవచ్చు," అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
టార్గెట్ ధర, స్టాప్ లాస్ సలహా
ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర వద్ద సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చని ఆనంద్ రాఠీ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మెహుల్ కొఠారి సూచించారు.
"సుజ్లాన్ షేర్లకు రు.38 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ లభిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ షేర్లు ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు రు.38 స్టాప్ లాస్ పాటిస్తూ హోల్డ్ చేయవచ్చు. రు.46 తక్షణ టార్గెట్తో కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేవారు కూడా ఇదే స్టాప్ లాస్తో కొనుగోలు చేయవచ్చు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సుజ్లాన్ షేర్లలో ఉన్న పరిమిత డౌన్సైడ్ రిస్క్ను అనుకూలంగా మార్చుకుంటూ, దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు ఈ తగ్గుదలలో కొనుగోళ్లు (Accumulate) చేయడం మంచిదని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సలహా ఇస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణులు, బ్రోకరేజ్ సంస్థలు వెల్లడించిన అభిప్రాయాలు వారి సొంతమైనవి. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు తీవ్ర ముప్పుతో కూడుకున్నవి. ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More