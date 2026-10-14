4 రోజుల్లో 12% పుంజుకున్న సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేరు: ఎందుకు కొనొచ్చు?
సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేరు ధర గడిచిన నాలుగు వరుస సెషన్లలో 12 శాతం పుంజుకుని రూ.40.80 స్థాయికి చేరింది. క్రూడాయిల్ ధరల భారం, గ్రీన్ ఎనర్జీ డిమాండ్, తగ్గిన రిస్క్ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ షేరును ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలో మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషించారు.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు గురవుతున్నప్పటికీ, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగ దిగ్గజం 'సుజ్లాన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్' (Suzlon Energy Ltd) షేర్లు వరుసగా నాలుగు ట్రేడింగ్ సెషన్లుగా లాభాల బాటలో పయనిస్తున్నాయి. గడిచిన నాలుగు రోజుల్లో రూ.36.43 స్థాయి నుంచి ఏకంగా 12 శాతం ఎగబాకి బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో రూ.40.80 వద్ద ముగిశాయి.
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) లో బుధవారం రోజు ప్రారంభంలో ఫ్లాట్గా రూ.40.19 వద్ద ప్రారంభమైన షేరు, ఇంట్రాడేలో రూ.40.73 గరిష్టాన్ని తాకింది. అయితే, గత ఏడాది కాల పరిమితిలో చూస్తే ఈ షేరు 25 శాతం ప్రతికూల రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ ఏడాది ఆరంభం (YTD) నుంచి 22 శాతం, గడిచిన ఆరు నెలల్లో 17 శాతం, గత నెల రోజుల్లో 5 శాతం మేర క్షీణించింది.
రీ-రేటింగ్ నుంచి కొత్త మార్జిన్ల వైపు..
గతంలో వరుస నష్టాల్లో ఉన్న సుజ్లాన్ ఎనర్జీ, లాభాల బాట పట్టడంతో మొదటి విడత రీ-రేటింగ్ పూర్తయిందని స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కంపెనీ పనితీరు, మార్జిన్లలో గణనీయమైన మెరుగుదల కోసం దలాల్ స్ట్రీట్ ఎదురుచూస్తోంది.
"కంపెనీ నష్టాల నుంచి లాభాల్లోకి రావడం ద్వారా మొదటి విడత రీ-రేటింగ్ పూర్తయింది. రాబోయే క్యూ2 ఫలితాలు సుజ్లాన్ ఎనర్జీకి కీలకంగా మారనున్నాయి. ఆర్థిక ఫలితాల్లో మార్జిన్లు పుంజుకుంటే షేరు ధరలో భారీ ర్యాలీ కనిపించవచ్చు" అని ఎస్ఎమ్సీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సీమా శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు.
సుజ్లాన్ షేరును కొనుగోలు చేయడానికి 3 ప్రధాన కారణాలు:
రీ-రేటింగ్ అవకాశాలు: నష్టాల నుంచి లాభాల బాట పట్టిన కంపెనీ మార్జిన్లు భవిష్యత్తులో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటం షేరుకు సానుకూల అంశం.
తగ్గిన రిస్క్ (Limited Downside): గత ఏడాదిలో 25 శాతం, ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి 22 శాతం తగ్గడం వల్ల షేరు ఇప్పటికే తక్కువ ధరలో లభిస్తోంది. "రీ-రేటింగ్ తర్వాత ఈ షేరు వెయిటెడ్ యావరేజ్ ధర రూ.38 నుంచి రూ.40 మధ్య ఉంది. కాబట్టి మరింత పడిపోయే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి" అని కేసీ సెక్యూరిటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ ఎం ఓజా తెలిపారు.
క్రూడాయిల్ ధరల భారం – గ్రీన్ ఎనర్జీకి డిమాండ్: స్వల్ప నుంచి మధ్యస్థ కాలంలో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్కు దాటడం కొత్త సాధారణంగా మారనుంది. ఇంధన వ్యయాలు పెరిగే కొద్దీ ప్రత్యామ్నాయ, పునరుత్పాదక ఇంధన ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇది సుజ్లాన్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ షీట్కు బలమైన ఊతాన్ని ఇస్తుంది.
"మార్కెట్ టైమింగ్ను కచ్చితంగా అంచనా వేయడం కష్టం. కాబట్టి కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వారు రికవరీ కోసం వేచి చూడకుండా, కొనుగోలు చేసి హోల్డ్ చేయడం మంచిది" అని సీమా శ్రీవాస్తవ సూచించారు.
షేరు ధర టార్గెట్, స్టాప్ లాస్ ఎంత?
సుజ్లాన్ ఎనర్జీ సాంకేతిక చార్ట్ పాటర్న్ను విశ్లేషిస్తూ కేసీ సెక్యూరిటీస్ నిపుణుడు మహేష్ ఎం ఓజా మాట్లాడారు.
"సుజ్లాన్ షేరుకు రూ.40 నుంచి రూ.40.50 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ లభిస్తోంది. ప్రస్తుత ఇన్వెస్టర్లు రూ.40 వద్ద స్టాప్ లాస్ నిర్దేశించుకుని షేరును హోల్డ్ చేయవచ్చు. ఈ షేరుకు రూ.42 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఎదురవుతోంది. క్లోజింగ్ ప్రాతిపదికన ఈ స్థాయిని అధిగమిస్తే షేరు ధర త్వరలోనే రూ.46 మార్కును తాకే అవకాశముంది" అని ఆయన వెల్లడించారు. కొత్త ఇన్వెస్టర్లు కూడా రూ.40 స్టాప్ లాస్తో రూ.46 టార్గెట్ కోసం ఈ షేరును కొనుగోలు చేయవచ్చని చెప్పారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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