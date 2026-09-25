3 నెలల్లో 30% పతనమైన సుజ్లాన్ షేర్లు.. మళ్లీ పుంజుకుంటాయా?
గత మూడు నెలలుగా తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న సుజ్లాన్ ఎనర్జీ షేర్లు దాదాపు 30 శాతం మేర పడిపోయాయి. పవన విద్యుత్ పునరుద్ధరణ (రీపవరింగ్) అవకాశాలు, గ్రిడ్ విస్తరణ సవాళ్లు, నిపుణుల సాంకేతిక విశ్లేషణల పూర్తి వివరాలు.
భారత పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ప్రముఖ కంపెనీ అయిన సుజ్లాన్ ఎనర్జీ (Suzlon Energy) షేర్లలో క్షీణత కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం (సెప్టెంబరు 25) నాటి ట్రేడింగ్లో కంపెనీ షేరు ధర ఒక శాతానికి పైగా పడిపోయింది. గత మూడు నెలల వ్యవధిలోనే ఈ స్టాక్ ఏకంగా 29.60 శాతం మేర నష్టపోవడం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. బీఎస్ఈలో (BSE) రూ. 40.83 వద్ద ప్రారంభమైన షేరు, రోజంతా రూ. 40.13 నుంచి రూ. 41.09 మధ్య ఊగిసలాడింది.
షేరు పతనానికి ప్రధాన కారణాలు, బ్లాక్ డీల్స్
కంపెనీ షేర్ల వరుస క్షీణతకు తీవ్రమైన అమ్మకాల ఒత్తిడే కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. వారం రోజుల్లో 7.16 శాతం, రెండు వారాల్లో 8.97 శాతం, నెల రోజుల్లో 13.92 శాతం చొప్పున ఈ స్టాక్ నష్టపోయింది. ఈ ఏడాది (YTD) ఇప్పటివరకు చూస్తే 23.41 శాతం మేర దిగజారింది. గురువారం (సెప్టెంబరు 24) ఒకే రోజున భారీగా బ్లాక్ ట్రేడ్స్ (Block Trades) జరగడంతో షేరు ఒక దశలో 3.6 శాతం వరకు పడిపోయింది. మార్కెట్ డేటా ప్రకారం.. కంపెనీ మొత్తం ఈక్విటీలో 0.23 శాతానికి సమానమైన సుమారు 3.2 కోట్ల షేర్లు చేతులు మారాయి.
జూన్ 2026 త్రైమాసిక నివేదిక ప్రకారం.. సుజ్లాన్ ఎనర్జీలో ప్రమోటర్ల వాటా 11.71 శాతంగా ఉండగా, మిగిలిన 88.29 శాతం వాటా పబ్లిక్ వాటాదారుల వద్ద ఉంది. పబ్లిక్ వాటాదారులలో స్వదేశీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 6.47 శాతం వాటాను కలిగి ఉండగా, అందులో మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఫండ్ అత్యధికంగా 2.88 శాతం వాటా కలిగి ఉంది.
30 జీడబ్ల్యూ విండ్ రీపవరింగ్ అవకాశం: గిరీష్ తంతి
జర్మనీలోని హంబర్గ్లో జరిగిన 'విండ్ ఎనర్జీ 2026' సదస్సులో సుజ్లాన్ గ్రూప్ వైస్ ఛైర్మన్ గిరీష్ తంతి మాట్లాడారు. భారతదేశంలో పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల పునరుద్ధరణ (Repowering) ద్వారా సుమారు 30 గిగావాట్ల (GW) సామర్థ్యాన్ని సృష్టించే అవకాశం ఉందన్నారు. ఐరోపాలో ఈ సామర్థ్యం 50 జీడబ్ల్యూ వరకు ఉంటుందని వివరించారు. ఈ అవకాశానికి ఇప్పటివరకు సరైన ప్రాధాన్యం లభించలేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
2030 నాటికి భారత్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న 100 జీడబ్ల్యూ పవన విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని (మొత్తం 500 జీడబ్ల్యూ పునరుత్పాదక ఇంధన లక్ష్యంలో భాగం) సాధించాలంటే విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థలను (Transmission Networks) వేగంగా విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ల నిర్మాణానికి 5 ఏళ్ల సమయం పడుతోందని, అయితే విండ్, సోలార్ ప్రాజెక్టులు 2 ఏళ్లలోనే పూర్తవుతున్నాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. ఈ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించడానికి గ్రిడ్ అభివృద్ధి సమయాన్ని 12 నుంచి 18 నెలలకు తగ్గించాలని కోరారు.
చైనా పవన విద్యుత్ పరికరాల తయారీ సంస్థల (OEMs) పోటీపై ఆయన స్పందిస్తూ.. భారత మార్కెట్లో పోటీ పెరగడం మంచిదేనని, దీనివల్ల వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే విద్యుత్ అందుతుందని చెప్పారు. అలాగే రాబోయే రోజుల్లో తమ కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్లో 50 శాతం డెవ్కో (DevCo) ప్రాజెక్టులు, మిగిలిన భాగం ఈపీసీ (EPC) కాంట్రాక్టులతో పాటు ఎఫ్డీఆర్ఈ (FDRE) ప్రాజెక్టులు ఉంటాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
షేరు మళ్లీ పుంజుకుంటుందా? విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారు?
సుజ్లాన్ షేరు భవిష్యత్తు గమనంపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థల సాంకేతిక విశ్లేషకులు స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు.
"సుజ్లాన్ షేరు ప్రస్తుతం కన్సాలిడేషన్ దశలో ఉంది. ఈ స్టాక్కు రూ. 61 వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్ (నిరోధకత) కనిపిస్తోంది. రూ. 39 స్థాయి అత్యంత కీలకమైన సపోర్ట్ జోన్గా ఉంది. షేరు రూ. 39 కంటే దిగువకు పడిపోతేనే మరింత పతనం ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఇది ప్రధాన మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) కంటే దిగువన ట్రేడ్ అవుతున్నందున నెగెటివ్ ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది" అని ఏంజెల్ వన్ ఈక్విటీ విశ్లేషకుడు హితేష్ రాఠీ వివరించారు.
"వారపు చార్ట్లో ఈ షేరుకు రూ. 37-38 పరిధిలో బలమైన సపోర్ట్ ఉనికిలో ఉంది. ఈ సపోర్ట్ వద్ద బలమైన రివర్సల్ క్యాండిల్ ఏర్పడి, ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్లు, ఆర్ఎస్ఐ (RSI) మెరుగుపడితే ఈ స్థాయిల నుంచి షేరు మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉంది" అని బోనాంజా సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ విరాట్ జగద్ పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More