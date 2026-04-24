అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లాభాల్లో 34% వృద్ధి: ఊపందుకున్న పునరుత్పాదక ఇంధనం
దేశీయ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. నాలుగో త్రైమాసికంలో ఏకంగా 34 శాతం వృద్ధితో రూ. 514 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించి ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకుంది.
పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో గ్లోబల్ ప్లేయర్గా ఎదుగుతున్న అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ (AGEL), 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో (Q4) అద్భుతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో రూ. 383 కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం, ఈసారి 34 శాతం పెరిగి రూ. 514 కోట్లకు చేరుకుంది. కేవలం వార్షిక వృద్ధి మాత్రమే కాకుండా, డిసెంబర్ త్రైమాసికంతో (Q3) పోలిస్తే లాభం ఏకంగా 102 రెట్లు పెరగడం గమనార్హం. డిసెంబర్ నాటికి కంపెనీ లాభం కేవలం రూ. 5 కోట్లుగా మాత్రమే ఉండటం విశేషం.
ఆదాయం, నిర్వహణ లాభాల్లో జోరు
కంపెనీ ఆదాయ వనరులు కూడా ఈ త్రైమాసికంలో గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయి. మొత్తం ఆదాయం 13.69 శాతం వృద్ధితో రూ. 3,727 కోట్లుగా నమోదైంది. ముఖ్యంగా విద్యుత్ సరఫరా విభాగం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 16 శాతం పెరిగి రూ. 3,094 కోట్లకు చేరింది. నిర్వహణ లాభం (EBITDA) కూడా 20 శాతం ఎగబాకి రూ. 2,882 కోట్లుగా నిలిచింది. దీంతో కంపెనీ నిర్వహణ మార్జిన్లు 78.2 శాతం నుండి 82.3 శాతానికి మెరుగుపడ్డాయి. ఇది కంపెనీ ఖర్చులను నియంత్రిస్తూ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడంలో సాధించిన విజయానికి నిదర్శనం.
ప్రపంచ స్థాయిలో రికార్డు సృష్టిస్తూ..
అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఈ స్థాయిలో రాణించడానికి ప్రధాన కారణం కంపెనీ చేపట్టిన భారీ ప్రాజెక్టులు. గుజరాత్లోని ఖవ్డా, రాజస్థాన్లోని ఎడారి ప్రాంతాల్లో కొత్త ప్లాంట్లను ప్రారంభించడంతో కంపెనీ సామర్థ్యం పెరిగింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ 5.1 గిగావాట్ల (GW) కొత్త సామర్థ్యాన్ని గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా జోడించింది. చైనా వెలుపల ఒకే సంవత్సరంలో ఈ స్థాయి సామర్థ్యాన్ని పెంచిన కంపెనీ ప్రపంచంలోనే మరేదీ లేదని సంస్థ ప్రతినిధులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం అదానీ గ్రీన్ మొత్తం ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 19.3 గిగావాట్లకు చేరుకుంది.
"2026 ఆర్థిక సంవత్సరం అదానీ గ్రీన్ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. కార్యకలాపాల్లో అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని కనబరుస్తూ 5.1 గిగావాట్ల గ్రీన్ ఫీల్డ్ సామర్థ్యాన్ని జోడించాం. ఇది భారతదేశ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో మా నాయకత్వాన్ని బలపరచడమే కాకుండా, మమ్మల్ని ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేర్చింది" అని అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సాగర్ అదానీ వ్యాఖ్యానించారు.
బ్యాటరీ స్టోరేజ్, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు
కేవలం విద్యుత్ ఉత్పత్తికే పరిమితం కాకుండా, భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ (BESS) పైన కూడా అదానీ గ్రీన్ దృష్టి సారించింది. ఖవ్డా ప్లాంట్లో ఇప్పటికే 1,376 మెగావాట్ అవర్ల (MWh) సామర్థ్యంతో బ్యాటరీ స్టోరేజ్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది ప్రపంచంలోనే ఒకే చోట ఉన్న అతిపెద్ద యూనిట్లలో ఒకటి. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఈ సామర్థ్యాన్ని 10,000 MWh కంటే ఎక్కువకు పెంచాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది దేశంలోని గ్రిడ్ స్థిరత్వానికి, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాకు ఎంతో తోడ్పడనుంది.
స్టాక్ మార్కెట్ స్పందన
ఆశాజనకమైన ఫలితాల నేపథ్యంలో అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ షేర్లు ఇన్వెస్టర్ల కొనుగోళ్ల మద్దతును పొందాయి. ఫలితాల ప్రకటన తర్వాత ఈ స్టాక్ 1.40 శాతం లాభపడి రూ. 1,231.60 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు సుమారు 28 శాతం రాబడిని అందించి ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంది. భారతదేశం 2070 నాటికి 'నెట్ జీరో' లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో అదానీ గ్రీన్ వంటి సంస్థల పాత్ర అత్యంత కీలకం కానుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ క్యూ4 లాభం ఎంత పెరిగింది?
గత ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం 34 శాతం వృద్ధితో రూ. 514 కోట్లుగా నమోదైంది.
2. కంపెనీ కొత్తగా ఎంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని జోడించింది?
2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అదానీ గ్రీన్ కొత్తగా 5.1 గిగావాట్ల (GW) సామర్థ్యాన్ని జోడించింది. ఇది ప్రపంచంలోనే చైనా వెలుపల అత్యధిక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సామర్థ్య విస్తరణ.
3. బ్యాటరీ స్టోరేజ్ (BESS) విషయంలో కంపెనీ లక్ష్యం ఏమిటి?
ప్రస్తుతం ఖవ్డాలో 1,376 MWh సామర్థ్యం ఉండగా, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి దీనిని 10,000 MWh దాటించాలని కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది.
4. కంపెనీ మార్జిన్లు ఎలా ఉన్నాయి?
అదానీ గ్రీన్ తన ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్లను గతేడాది ఉన్న 78.2 శాతం నుండి ఈ ఏడాది 82.3 శాతానికి మెరుగుపరుచుకుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More