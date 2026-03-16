    అదానీ టోటల్ గ్యాస్ షేర్లకు భారీ షాక్: రెండు రోజుల్లోనే 12 శాతం పతనం.. అసలేం జరుగుతోంది?

    అదానీ టోటల్ గ్యాస్ షేర్లు రెండు సెషన్లలో 12% పైగా క్షీణించాయి. లాభాల స్వీకరణతో పాటు పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ సరఫరాలో తలెత్తిన ఆటంకాలు, ప్రభుత్వ కొత్త నిబంధనలు ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.

    Published on: Mar 16, 2026 12:19 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గత వారం వరుస లాభాలతో దూసుకుపోయిన అదానీ టోటల్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ (ATGL) షేర్లు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఈ స్టాక్ ఏకంగా 12 శాతం మేర పతనమై మదుపర్లను కలవరపెట్టింది. సోమవారం (మార్చి 16) నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఈ షేరు దాదాపు 6 శాతం క్షీణించి రూ. 532 వద్ద ఇంట్రాడే కనిష్టాన్ని తాకింది. అంతకుముందు శుక్రవారం కూడా ఈ స్టాక్ 6.8 శాతం పడిపోయింది.

    అదానీ టోటల్ గ్యాస్ షేర్లకు భారీ షాక్: రెండు రోజుల్లోనే 12 శాతం పతనం.. అసలేం జరుగుతోంది? (An AI-generated image)
    పతనానికి ప్రధాన కారణాలివే:

    1. లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking):

    మార్చి 10 నుండి 12 మధ్య కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ షేరు 30 శాతం మేర భారీగా లాభపడింది. ఇంత తక్కువ సమయంలో భారీ లాభాలు రావడంతో, ట్రేడర్లు ఒక్కసారిగా అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు. ఈ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణంగానే షేరు ధర వేగంగా కిందికి దిగివచ్చింది.

    2. ఎక్స్ఛేంజ్ వివరణ కోరడం:

    షేరు ధరలో అనూహ్య మార్పులు గమనించిన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లు దీనిపై కంపెనీ వివరణ కోరాయి. దీనికి అదానీ గ్రూప్ స్పందిస్తూ.. "ఈ ధరల మార్పు కేవలం మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి జరుగుతోందని, దీని వెనుక కంపెనీకి సంబంధించి ఎలాంటి అంతర్గత సమాచారం లేదని" స్పష్టం చేసింది. మేనేజ్‌మెంట్‌కు ఈ ధరల హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం లేదని పేర్కొంది.

    3. ఇండస్ట్రియల్ గ్యాస్ ధరల తగ్గింపు:

    వారాంతంలో కంపెనీ పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు అందించే గ్యాస్ ధరలను భారీగా తగ్గించింది. గతంలో స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటరుకు రూ. 119.90 ఉన్న ధరను రూ. 82.95కు తగ్గించింది. గ్యాస్ సరఫరాలో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గడం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    4. యుద్ధ మేఘాలు - సరఫరా ఆటంకాలు:

    పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు గ్యాస్ మార్కెట్‌ను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ ఎల్‌ఎన్‌జీ (LNG) సరఫరాలో 20 శాతం వాటా ఉన్న ఖతార్‌లోని 'రాస్ లఫ్ఫాన్' ఎగుమతి కేంద్రంపై డ్రోన్ దాడి జరగడంతో అది మూతపడింది. అటు హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) గుండా రవాణా నిలిచిపోవడంతో భారత్‌లో గ్యాస్ కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.

    5. ప్రభుత్వ కొత్త నిబంధనలు:

    యుద్ధం నేపథ్యంలో గృహ వినియోగదారులకు (PNG), రవాణా రంగానికి (CNG) ఇబ్బంది కలగకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం 'నేచురల్ గ్యాస్ సప్లై రెగ్యులేషన్ ఆర్డర్, 2026'ను తీసుకొచ్చింది. దీని ప్రకారం గ్యాస్ సరఫరాలో సామాన్య ప్రజల అవసరాలకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. దీనివల్ల పారిశ్రామిక రంగానికి గ్యాస్ కోటాను కంపెనీలు తగ్గించాల్సి వస్తోంది, ఇది అదానీ టోటల్ గ్యాస్ లాభదాయకతపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    ప్రస్తుత పరిస్థితి:

    ప్రస్తుతం అదానీ టోటల్ గ్యాస్ షేరు తన 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి (రూ. 797.40) కంటే దాదాపు 33 శాతం తక్కువలో ట్రేడ్ అవుతోంది. గత ఏడాది కాలంలో ఈ స్టాక్ మొత్తం 11 శాతం మేర నష్టాన్ని చవిచూసింది.

