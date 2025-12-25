Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఫ్రాంక్స్​ సేల్స్​ నిలిపివేత- 1 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ కారణం.. సీటు బెల్టులు కూడా సమస్యే

    అంతర్జాతీయ క్రాష్ టెస్టుల్లో సుజుకీ ఫ్రాంక్స్‌ ఘోరంగా విఫలమైన తీరు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో న్యూజిలాండ్‌లో ఈ కార్ల విక్రయాలను నిలిపివేశారు. ప్రయాణికులు వెనుక సీట్లలో కూర్చోవద్దని కంపెనీ అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

    Published on: Dec 25, 2025 5:39 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మారుతీ సుజుకీకి చెందిన ప్రముఖ మోడల్ ‘ఫ్రాంక్స్‌’ భద్రతపై ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన అంతర్జాతీయ ఏఎన్‌సీఏపీ (ఆస్ట్రేలేషియన్​ న్యూ కార్​ అసెస్​మెంట్​ ప్రోగ్రామ్​) క్రాష్ టెస్టుల్లో ఈ కారు దారుణంగా విఫలమైంది. భద్రతా ప్రమాణాల్లో వెనుకపిడిపోవడమే కాకుండా, సీటు బెల్టులు ఊడిపోవడం (ఇది చాలా అరుదుగా జరిగే ప్రమాదం) వంటి లోపాలు భయపెట్టే విధంగా ఉన్నాయి. ఫలితంగా క్రాష్​ టెస్ట్​లో ఈ కారు 1 స్టార్​ రేటింగ్​ని మాత్రం సంపాదించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో న్యూజిలాండ్‌లో ఫ్రాంక్స్‌ కార్ల విక్రయాలను కంపెనీ తక్షణమే నిలిపివేసింది.

    ఫ్రాంక్స్​ సేల్స్​ నిలిపివేత- 1 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ కారణం..
    ఫ్రాంక్స్​ సేల్స్​ నిలిపివేత- 1 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ కారణం..

    సుజుకీ ఫ్రాంక్స్​ సేల్స్​ నిలిపివేత- అసలేం జరిగింది?

    సాధారణంగా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ప్రయాణికులను కాపాడాల్సిన సీటు బెల్టులే ఇక్కడ విఫలమయ్యాయి. క్రాష్ టెస్ట్ నిర్వహించిన సమయంలో వెనుక సీటు బెల్టు మెకానిజం సరిగ్గా పనిచేయలేదు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు సీటుకు పరిమితం అవ్వకుండా ముందుకు ఎగిరిపడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు గుర్తించారు. దీనితో న్యూజిలాండ్ రవాణా సంస్థ (ఎన్​జెడ్​టీఏ) ఇప్పటికే రిజిస్టర్ అయిన 1,115 ఫ్రాంక్స్‌ వాహనాల యజమానులను అప్రమత్తం చేస్తూ నోటీసులు జారీ చేసింది.

    వెనుక సీటు వాడొద్దు: సుజుకీ హెచ్చరిక

    ఫ్రాంక్స్​ని తయారు చేసిన సంస్థే.. వెనుక సీటులో కూర్చోవద్దు అని ఇప్పుడు చెబుతుండటం గమనార్హం!

    "ఫ్రాంక్స్​ వెనుక సీటు బెల్టు రిట్రాక్టర్ మెకానిజం ఆశించిన స్థాయిలో పనిచేయడం లేదు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బెల్టు పట్టు కోల్పోయి వదులైపోతోంది. ఇది ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యేలా చేస్తుంది," అని సుజుకీ న్యూజిలాండ్ తన ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు ఎవరూ వెనుక సీట్లలో కూర్చోవద్దని, పిల్లలను అక్కడ ఉంచవద్దని కంపెనీ గట్టిగా సూచించింది. ఇప్పటికే అమ్ముడైన కార్లను వెనక్కి పిలిపించే ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించినట్టు స్పష్టం చేసింది.

    ఫ్రాంక్స్​ క్రాష్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి?

    ఏఎన్‌సీఏపీ నిర్వహించిన నాలుగు కీలక విభాగాల్లోనూ ఫ్రాంక్స్‌ అతి తక్కువ రేటింగ్‌ను సాధించింది.

    • పెద్దల భద్రతలో కేవలం 48 శాతం.
    • పిల్లల భద్రతలో 40 శాతం.
    • పాదచారుల రక్షణలో 65 శాతం.
    • సేఫ్టీ అసిస్ట్ విభాగంలో 55 శాతం మార్కులు మాత్రమే సాధించింది.

    ముఖ్యంగా ఫుల్-విడ్త్ ఫ్రంటల్ క్రాష్ టెస్ట్‌లో, వెనుక సీటులోని డమ్మీ బొమ్మ సీటు బెల్టు ఊడిపోవడంతో గాలిలోకి ఎగిరి ముందు సీటును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఇలాంటి వైఫల్యాలు వాహన రంగంలో చాలా అరుదుగా జరుగుతాయని, ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన అంశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    ప్రస్తుతం సుజుకీ మోటార్ కార్పొరేషన్ ఈ సమస్యపై లోతైన విచారణ జరుపుతోంది. ఈ సాంకేతిక లోపాన్ని ఎలా సరిదిద్దాలనే అంశంపై ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ విభాగాలతో కలిసి సుజుకీ కసరత్తు చేస్తోంది. అప్పటివరకు ఈ కారులో ప్రయాణించే వారు వెనుక సీట్ల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

    కాగా ఏఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​లో ఉపయోగించిన కారు మేడ్​-ఇన్​-ఇండియా ఫ్రాంక్స్​ అని తెలుస్తోంది. దీనిని హరియాణాలోని ప్లాంట్​లో తయారు చేసి అంతర్జాతీయంగా ఎగుమతి చేసినట్టు సమాచారం.

    recommendedIcon
    News/News/ఫ్రాంక్స్​ సేల్స్​ నిలిపివేత- 1 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ కారణం.. సీటు బెల్టులు కూడా సమస్యే
    News/News/ఫ్రాంక్స్​ సేల్స్​ నిలిపివేత- 1 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ కారణం.. సీటు బెల్టులు కూడా సమస్యే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes