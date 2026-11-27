ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
ఇన్స్టామార్ట్లో ఉద్యోగాల కోత.. 340 మందిపై వేటు
క్విక్ కామర్స్ దిగ్గజం స్విగ్గీ అనుబంధ సంస్థ ఇన్స్టామార్ట్ సుమారు 340 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. సెంట్రల్ ఆపరేషన్స్, కస్టమర్ సపోర్ట్ విభాగాలపై ఈ ప్రభావం పడింది. బాధిత సిబ్బందికి 2027 మే వరకు ఆరోగ్య బీమా, పరిహార ప్యాకేజీ అందిస్తోంది.
క్విక్ కామర్స్ రంగంలో పోటీ తీవ్రమవుతున్న వేళ, స్విగ్గీ అనుబంధ సంస్థ ఇన్స్టామార్ట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సంస్థ పునర్వ్యవస్థీకరణ చర్యల్లో భాగంగా సుమారు 340 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. సెంట్రల్ ఆపరేషన్స్, కస్టమర్ సపోర్ట్ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బందిపై ఈ కోతల ప్రభావం పడినట్లు ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి చట్టబద్ధంగా అందాల్సిన చెల్లింపులతో పాటు అదనపు పరిహార ప్యాకేజీ (సెవరెన్స్ సపోర్ట్) అందిస్తోంది. దీనికి తోడు 2027 మే నెల వరకు పొడిగించిన ఆరోగ్య, సంక్షేమ ప్రయోజనాలను (హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ బెనిఫిట్స్) కల్పిస్తున్నట్లు ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. ఆగస్టు 3న ఇన్స్టామార్ట్ కొత్త ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి (సీఈఓ)గా నందితా సిన్హా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత సంస్థ తీసుకున్న తొలి పెద్ద నిర్ణయం ఇదే.
దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో నిమిషాల్లోనే నిత్యావసర సరుకులు అందించే క్విక్ కామర్స్ విభాగంలో ప్రస్తుతం తీవ్రమైన వ్యాపార పోటీ నెలకొంది. ప్రత్యర్థి సంస్థలైన బ్లింకిట్, అమెజాన్ నౌ నుంచి ఎదురవుతున్న గట్టి పోటీని తట్టుకుని నిలబడేందుకు ఇన్స్టామార్ట్ ఒకవైపు వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు చేపడుతూనే, మరోవైపు వ్యాపార విస్తరణపై దృష్టి సారించింది.
పెరుగుతున్న నష్టాలు.. ఆగని పెట్టుబడులు
నష్టాలు పెరుగుతున్నప్పటికీ వృద్ధి కోసం పెట్టుబడులను ఇన్స్టామార్ట్ కొనసాగిస్తోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై27) సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో సంస్థ సర్దుబాటు చేసిన ఎబిze (EBITDA) నష్టం రూ.895 కోట్లకు చేరింది. అంతకుముందు ఏడాది ఇదే కాలంలో ఈ నష్టం రూ.849 కోట్లుగా నమోదైంది. త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన చూస్తే, క్రితం త్రైమాసికంతో పోలిస్తే నష్టం రూ.118 కోట్లు పెరిగింది.
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి, వినియోగదారుల్లో కొనుగోలు అలవాట్లను పెంచడానికి, నిద్రాణమైన (డార్మెంట్) యూజర్లను తిరిగి క్రియాశీలం చేయడానికి స్విగ్గీ ఖర్చును భారీగా పెంచింది. ఇదే సమయంలో కొత్తగా 69 డార్క్ స్టోర్లను ప్రారంభించింది. దీంతో దేశంలోని 133 నగరాల్లో ఇన్స్టామార్ట్ డార్క్ స్టోర్ల సంఖ్య 1,240కి చేరింది.
సొంత బ్రాండ్లతో కొత్త వ్యూహం
ఈ భారీ పెట్టుబడుల కారణంగానే త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్పై ఒత్తిడి పెరిగిందని సంస్థ పేర్కొంది. తీవ్ర పోటీ ఉన్న క్విక్ కామర్స్ మార్కెట్లో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఇన్స్టామార్ట్ ఇటీవల సరికొత్త వ్యూహాలను అమలు చేస్తోంది.
ఇందులో భాగంగా రెండు ప్రైవేట్ లేబుల్ బ్రాండ్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. స్నాక్స్, పానీయాల విభాగంలో 'నాయిస్' (Noice), తాజా పండ్లు, కూరగాయల విభాగంలో 'నెక్టర్' (Nectr) బ్రాండ్లను ప్రవేశపెట్టింది. కాగా, ఉద్యోగుల తొలగింపు వార్తలపై స్పందన కోసం సంప్రదించగా ఇన్స్టామార్ట్ స్పందించలేదని ‘మింట్’ తన కథనంలో నివేదించింది.