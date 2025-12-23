Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బిర్యానీ రికార్డ్: స్విగ్గీలో 2025లో మోస్ట్ ఆర్డర్డ్ డిష్ ఇదే.. సెకండ్ ప్లేస్?

    భారతీయుల బిర్యానీ ప్రేమాభిమానాలు మరోసారి రికార్డు సృష్టించాయి. 2025లో స్విగ్గీలో అత్యధికంగా ఆర్డర్ చేసిన వంటకంగా బిర్యానీ వరుసగా పదో ఏడాది అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఏడాది ఏకంగా 9.3 కోట్ల బిర్యానీ ఆర్డర్లు నమోదయ్యాయి.

    Published on: Dec 23, 2025 3:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ట్రెండ్స్ వస్తుంటాయి.. పోతుంటాయి.. కానీ బిర్యానీ క్రేజ్ మాత్రం ఎప్పటికీ తగ్గదు. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'స్విగ్గీ' (Swiggy) విడుదల చేసిన 2025 వార్షిక నివేదిక మరోసారి స్పష్టం చేసింది. భారతీయుల పాలిట బిర్యానీ కేవలం ఒక వంటకం కాదు, అదొక ఎమోషన్ అని ఈ గణాంకాలు నిరూపిస్తున్నాయి.

    బిర్యానీ రికార్డ్: స్విగ్గీలో 2025లో మోస్ట్ ఆర్డర్డ్ డిష్ ఇదే
    బిర్యానీ రికార్డ్: స్విగ్గీలో 2025లో మోస్ట్ ఆర్డర్డ్ డిష్ ఇదే

    ప్రతి సెకనుకూ బిర్యానీ సందడి

    స్విగ్గీ నివేదిక ప్రకారం, 2025లో దేశవ్యాప్తంగా నిమిషానికి సగటున 194 బిర్యానీలు ఆర్డర్ అయ్యాయి. అంటే ప్రతి 3.25 సెకన్లకు ఒక బిర్యానీ అమ్ముడైందన్నమాట. ఈ ఏడాది మొత్తం మీద స్విగ్గీ ద్వారా 9.3 కోట్ల బిర్యానీలను భారతీయులు ఆరగించారు. ఇందులో 'చికెన్ బిర్యానీ' 5.77 కోట్ల ఆర్డర్లతో మొదటి స్థానంలో నిలిచి తన సత్తా చాటుకుంది.

    రెండో స్థానంలో ఎవరు?

    బిర్యానీ తర్వాతి స్థానాల కోసం గట్టి పోటీ నెలకొంది. ఈ ఏడాది మోస్ట్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్‌లో టాప్ 4 డిషెష్ ఇవే:

    1. బిర్యానీ: 9.3 కోట్ల ఆర్డర్లు
    2. బర్గర్: 4.42 కోట్ల ఆర్డర్లతో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
    3. పిజ్జా: 4.01 కోట్ల ఆర్డర్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
    4. వెజ్ దోశ: 2.62 కోట్ల ఆర్డర్లతో నాలుగో స్థానంలో ఉంది.

    ఒక దశాబ్దపు ఆధిపత్యం

    వరుసగా పదేళ్ల పాటు స్విగ్గీలో నంబర్ 1 డిష్‌గా బిర్యానీ నిలవడం ఒక అరుదైన రికార్డు. "బిర్యానీ తిరుగులేని రారాజు. సుగంధ ద్రవ్యాల మేళవింపుతో తయారయ్యే ఈ అద్భుతమైన వంటకం పట్ల భారతీయులకు ఉన్న ఇష్టం ఎప్పటికీ చెక్కుచెదరదు" అని స్విగ్గీ తన నివేదికలో పేర్కొంది.

    ఈ సందర్భంగా స్విగ్గీ మార్కెట్‌ప్లేస్ సీఈఓ రోహిత్ కపూర్ మాట్లాడుతూ.. "భారతదేశంలో ఆహారం అనేది కేవలం ఆకలి తీర్చుకోవడమే కాదు, అది జ్ఞాపకాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. అర్థరాత్రి ఆకలి వేసినా, ఏదైనా విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలన్నా భారతీయులు ఫుడ్‌కే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ప్రజల దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగమైనందుకు మాకు సంతోషంగా ఉంది" అని తెలిపారు.

    కేవలం స్విగ్గీలోనే ఈ స్థాయి ఆర్డర్లు ఉంటే, ఇక జొమాటో లేదా నేరుగా రెస్టారెంట్లకు వెళ్లి తినే వారి సంఖ్యను కూడా కలిపితే బిర్యానీ విక్రయాలు ఊహకందని స్థాయిలో ఉంటాయనడంలో సందేహం లేదు.

    recommendedIcon
    News/News/బిర్యానీ రికార్డ్: స్విగ్గీలో 2025లో మోస్ట్ ఆర్డర్డ్ డిష్ ఇదే.. సెకండ్ ప్లేస్?
    News/News/బిర్యానీ రికార్డ్: స్విగ్గీలో 2025లో మోస్ట్ ఆర్డర్డ్ డిష్ ఇదే.. సెకండ్ ప్లేస్?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes