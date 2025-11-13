రాజమౌళితో పని చేయడం కష్టమా? గ్లోబ్ట్రాటర్తో కొత్త శకం-హైదరాబాదీ బిర్యానీ బెస్ట్: ప్రియాంక చోప్రా
గ్లోబ్ట్రాటర్తో సినిమా కెరీర్ లో తన కొత్త శకం ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా వెల్లడించింది. ఈ మూవీ కోసం తెలుగు నేర్చుకుంటున్నట్లు చెప్పింది. ఎక్స్ లో ఫ్యాన్స్ తో ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడింది.
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న, ఇంకా పేరు పెట్టని 'గ్లోబ్ట్రాటర్' లేదా SSMB 29 చిత్రంలో మందాకిని పాత్రలో ప్రియాంక చోప్రా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి ఆమె ఫస్ట్ లుక్ను బుధవారం (నవంబర్ 12) సాయంత్రం విడుదల చేశారు. పోస్టర్ విడుదలకు ముందు, ఆమె ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) లో అభిమానుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చారు. భారతీయ సినిమాల్లోకి తన పునరాగమనం నుండి మహేష్ బాబు, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్లతో కలిసి సినిమా కోసం తెలుగు నేర్చుకోవడం వరకు అన్ని విషయాలను చర్చించారు.
ఎక్స్ లో ప్రియాంక చోప్రా
ఎక్స్ లో ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నలకు ప్రియాంక చోప్రా బదులిచ్చింది. ఇండియన్ సినిమాల్లో ఆమెను మిస్ అవుతున్నామని ప్రియాంక అభిమానులు చాలా సందేశాలు పంపారు. 'గ్లోబ్ట్రాటర్' కేవలం ఆరంభం మాత్రమే కావాలని ఆశిస్తున్నట్లు ఒక అభిమాని చెప్పగా, ఆమె బదులిస్తూ “దేవుడి దయవల్ల. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను చేయగలిగినంత ఉత్తమమైన పనిని చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. మీ అందరి మద్దతుతో ఏదైనా సాధ్యమేనని అనిపిస్తుంది.” అని అన్నారు.
కొత్త శకం
ఇది 'సరికొత్త పీసీజే (ప్రియాంక చోప్రా జొనాస్) శకం' అవుతుందా అని మరో అభిమాని అడిగాడు. అందుకు ప్రియాంక చోప్రా.. “ఆశాజనకంగా ఇది ఒక కొత్త శకం, భారతీయ చిత్రాలకు నా పునరాగమనం అవుతుంది. నాకు కచ్చితంగా తెలియదు. కానీ ఇది అద్భుతంగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు” అని అన్నారు.
జీవితాన్ని మార్చేవి..
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ, బిర్యానీ గురించి అడిగినప్పుడు, ప్రియాంక బదులిస్తూ.. “సినిమాలో నేను ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నా. కానీ అనుభవం మాత్రం అదిరిపోయింది!!!! అలాగే, హైదరాబాద్ బిర్యానీ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైనది” అని అన్నారు. టాలీవుడ్లో, రాజమౌళితో పనిచేయడం కష్టంగా ఉందా అని అడిగినప్పుడు “రెండూ కష్టం కాదు. కానీ రెండూ జీవితాన్ని మార్చేవి.” అని అన్నారు.
తెలుగు నేర్చుకోవడంపై..
సినిమా కోసం తెలుగు డైలాగులు చెప్పడం గురించి ప్రియాంక మాట్లాడుతూ.. “ఇది నా మాతృభాష కాదు, కానీ రాజమౌళి చాలా సహాయం చేస్తున్నారు. నేను నా తెలుగు డైలాగులను చెప్పగలను. మీ అంచనాలకు అందుకుంటా’’ అని తెలిపారు.
రాబోయే గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్లో తెలుగులో మాట్లాడతారా అని అడిగినప్పుడు.. “నేను ఇంకా తెలుగు నేర్చుకునే పనిలో ఉన్నాను. కాబట్టి దయచేసి నా తప్పులను క్షమించండి. కానీ నేను ప్రయత్నిస్తాను. బహుశా రెండూ కలిపి మాట్లాడొచ్చా? మీరేమంటారు?” అని అన్నారు.
మందాకినిగా ప్రియాంక
రాజమౌళి-మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ యాక్షన్ అడ్వెంచరస్ మూవీలో మందాకిని క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తోంది ప్రియాంక చోప్రా. నవంబర్ 15న హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఒక ఈవెంట్ ప్లాన్ చేశారు మూవీ మేకర్స్. ఇది జియోహాట్స్టార్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారమవుతుంది.. ఆ రోజు ఈ చిత్రం టైటిల్, మహేష్ బాబు ఫస్ట్ లుక్ను రివీల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.
News/Entertainment/రాజమౌళితో పని చేయడం కష్టమా? గ్లోబ్ట్రాటర్తో కొత్త శకం-హైదరాబాదీ బిర్యానీ బెస్ట్: ప్రియాంక చోప్రా
News/Entertainment/రాజమౌళితో పని చేయడం కష్టమా? గ్లోబ్ట్రాటర్తో కొత్త శకం-హైదరాబాదీ బిర్యానీ బెస్ట్: ప్రియాంక చోప్రా