స్విగ్గీ క్యూ1 ఫలితాలు: రూ.791 కోట్లకు తగ్గిన నికర నష్టం, 37% పెరిగిన ఆదాయం
ప్రముఖ ఫుడ్ అండ్ క్విక్ కామర్స్ డెలివరీ ప్లాట్ఫారమ్ స్విగ్గీ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో తన నష్టాలను గణనీయంగా తగ్గించుకుంది. క్విక్ కామర్స్ విభాగంలో నమోదైన వృద్ధితో ఆదాయం ఏకంగా 37 శాతం పెరిగి రూ. 6,812 కోట్లకు చేరింది.
ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ, క్విక్ కామర్స్ దిగ్గజం స్విగ్గీ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) అద్భుత పనితీరు కనబరిచింది. ఏప్రిల్-జూన్ కాలానికి సంబంధించి కన్సాలిడేటెడ్ నికర నష్టాన్ని రూ. 791 కోట్లకు తగ్గించుకున్నట్లు ప్రకటించింది. క్రితం ఏడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన రూ. 1,197 కోట్ల నష్టంతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన మార్పు. మార్చి త్రైమాసికంలో ఉన్న రూ. 800 కోట్ల నష్టంతో పోల్చినా కంపెనీ ప్రతిభ మెరుగైంది.
కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన కన్సాలిడేటెడ్ ఆదాయం ఏటా 37 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 6,812 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఆదాయం రూ. 4,961 కోట్లుగా ఉండగా, గత మార్చి త్రైమాసికంలో (Q4 FY26) రూ. 6,383 కోట్లుగా నమోదైంది. ప్రధానంగా క్విక్ కామర్స్ వ్యాపారంలో వచ్చిన జోరు కంపెనీ ఆదాయాన్ని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. సర్దుబాటు చేసిన ఎబిటా (Adjusted EBITDA) నష్టం గత ఏడాది నమోదైన రూ. 945 కోట్ల నుంచి రూ. 650 కోట్లకు తగ్గింది.
వినియోగదారుల సంఖ్యలో జోరు
స్విగ్గీ ప్లాట్ఫారమ్ను ఉపయోగించే నెలవారీ లావాదేవీల వినియోగదారుల (MTUs) సంఖ్య ఏటా 27.4 శాతం పెరిగి 2.75 కోట్లకు (27.5 మిలియన్లు) చేరింది. జూన్ త్రైమాసికంలోనే వినియోగదారుల సంఖ్య 9.2 శాతం వృద్ధి చెందింది.
ఫుడ్ డెలివరీ విభాగంలో మొత్తం ఆర్డర్ల విలువ (GOV) 17.4 శాతం పెరిగి రూ. 9,490 కోట్లకు చేరింది. ఈ త్రైమాసికంలో క్రొత్తగా 9 లక్షల మంది వినియోగదారులు తోడవడంతో, ఫుడ్ డెలివరీ సేవలు పొందే వారి సంఖ్య 1.92 కోట్లకు పెరిగింది. ఈ విభాగం సర్దుబాటు చేసిన ఎబిటా ఏటా రూ. 100 కోట్లు మెరుగై రూ. 292 కోట్లుగా నమోదైంది.
రికార్డు వృద్ధితో క్విక్ కామర్స్
క్విక్ కామర్స్ విభాగం తన వేగవంతమైన ప్రగతిని కొనసాగించింది. ఈ విభాగంలో మొత్తం ఆర్డర్ల విలువ (GOV) ఏటా 39.8 శాతం పెరిగి రూ. 7,907 కోట్లకు చేరుకోగా, నికర ఆర్డర్ విలువ (NOV) 38.9 శాతం పెరిగి రూ. 5,817 కోట్లకు చేరింది. సగటు ఆర్డర్ విలువ (nAOV) 12.1 శాతం పెరిగి రూ. 508 గా నమోదైంది. నిత్యావసరాలు కాని ఇతర వస్తువుల విక్రయాలు పెరగడం ఇందుకు దోహదపడింది.
"పోటీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ స్వల్పకాలిక ప్రచార ఆర్డర్ల కంటే వ్యాపార లాభదాయకత (Unit Economics) మెరుగుపరచుకోవడానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం" అని స్విగ్గీ తమ ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ కొత్తగా 28 డార్క్ స్టోర్లను ప్రారంభించింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా 131 నగరాల్లో డార్క్ స్టోర్ల సంఖ్య 1,171 కి చేరింది. క్విక్ కామర్స్ విభాగంలో కంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ బ్రేక్-ఈవెన్ లక్ష్యాన్ని కంపెనీ సాధించింది. సర్దుబాటు చేసిన ఎబిటా నష్టాలు రూ. 778 కోట్లకు తగ్గాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More