స్విగ్గీ షేర్ల జోరు: దేశీయ యాజమాన్యం చేతికి 50% పైగా వాటా
ఫుడ్ అండ్ గ్రోసరీ డెలివరీ ప్లాట్ఫారమ్ 'స్విగ్గీ'లో విదేశీ పెట్టుబడులు 49.76 శాతానికి తగ్గాయని, దేశీయ వాటా 50 శాతం దాటిందని సంస్థ ప్రకటించడంతో మార్కెట్లో స్విగ్గీ షేర్ ధర 6% మేర దూసుకెళ్లింది.
ప్రముఖ డెలివరీ దిగ్గజం స్విగ్గీ (Swiggy) ఇన్వెస్టర్లకు ఒక కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. కంపెనీలో దేశీయ వాటాదారుల (Domestic Ownership) వాటా 50 శాతం మార్కును దాటడంతో, ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో స్విగ్గీ షేర్లు బిఎస్ఇ (BSE)లో దాదాపు 6 శాతం పెరిగి రూ. 264 స్థాయిని తాకాయి.
షేర్ల పనితీరు ఎలా ఉంది?
ప్రస్తుత మార్కెట్ వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, ఈ స్టాక్ తన 52 వారాల గరిష్ఠ ధర రూ. 473 కంటే దాదాపు 44% తక్కువలోనే ట్రేడవుతోంది. జూన్ 2026లో ఈ షేరు రూ. 235.85 వద్ద 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. గత నెల రోజుల్లో ఈ షేరు 5% లాభపడగా, గత ఆరు నెలల్లో 27%, ఏడాది కాలంలో 20% మేర క్షీణించింది.
పెట్టుబడుల లెక్కలు ఇవే..
జూలై 7, 2026 నాటి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో స్విగ్గీ కీలక వివరాలు వెల్లడించింది. జూలై 6 నాటికి కంపెనీలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (FDI), విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడులు (FPI), ఇతర పరోక్ష విదేశీ పెట్టుబడుల మొత్తం వాటా 49.76 శాతంగా ఉంది. అంటే కంపెనీలో భారతీయ లేదా దేశీయ వాటా 50.24 శాతానికి పెరిగింది.
మేనేజ్మెంట్ లేదా ఓటింగ్ హక్కులపై ప్రభావం ఉందా?
కొన్ని వారాల క్రితం స్విగ్గీ తన 'ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్' (AoA) సవరణల కోసం ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేక తీర్మానానికి షేర్హోల్డర్ల పూర్తి ఆమోదం లభించలేదు. దీనికి 72.36% మంది మాత్రమే మద్దతు ఇవ్వడంతో, అవసరమైన 75% మార్కును అందుకోలేకపోయింది. భారతీయ విదేశీ మారకద్రవ్య చట్టాల ప్రకారం పూర్తిగా 'ఇండియన్ ఓన్డ్ అండ్ కంట్రోల్డ్ కంపెనీ' (IOCC)గా మారాలనేది తమ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యమని స్విగ్గీ ప్రతినిధి తెలిపారు.
అయితే, ప్రస్తుత విదేశీ పెట్టుబడుల శాతం 50% కంటే తగ్గడం అనేది కేవలం ఒక అప్డేట్ మాత్రమేనని, దీనివల్ల తక్షణమే కంపెనీ యాజమాన్య నియంత్రణలో, వ్యాపార నిర్వహణలో లేదా బోర్డు ఓటింగ్ హక్కులలో ఎలాంటి మార్పులు రావని స్విగ్గీ స్పష్టం చేసింది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోండి).
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More