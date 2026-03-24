జొమాటో బాటలోనే స్విగ్గీ.. భారీగా పెరిగిన ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు! ఇక ఆర్డర్ చేయాలంటే జేబు ఖాళీ అవ్వాల్సిందేనా?
ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసే వారికి బ్యాడ్ న్యూస్. జొమాటోను అనుసరిస్తూ స్విగ్గీ కూడా తన ప్లాట్ఫామ్ ఫీజును ₹17.58కి పెంచింది. ఈ వరుస ధరల పెంపుపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ దిగ్గజాలు జొమాటో, స్విగ్గీలు కస్టమర్లపై మరోసారి భారాన్ని మోపాయి. గత వారం జొమాటో తన ప్లాట్ఫామ్ ఫీజును పెంచగా, ఇప్పుడు స్విగ్గీ కూడా అదే బాటలో నడిచింది. తాజాగా స్విగ్గీ తన ప్లాట్ఫామ్ ఫీజును ఒక్కో ఆర్డర్పై ₹14.99 నుండి ఏకంగా ₹17.58కి (జీఎస్టీతో కలిపి) పెంచింది. అంటే కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే సుమారు 17 శాతం మేర భారం పెరిగింది.
లాభాల వేటలో కంపెనీలు
కేవలం ప్లాట్ఫామ్ నిర్వహణ, మెయింటెనెన్స్ కోసమే ఈ రుసుమును వసూలు చేస్తున్నట్లు కంపెనీలు చెబుతున్నాయి. ఒకప్పుడు భారీ డిస్కౌంట్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షించిన ఈ సంస్థలు, ఇప్పుడు లాభాల బాట పట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల ముడి చమురు, ఎల్పీజీ (LPG) ధరలు పెరగడం డెలివరీ వ్యయంపై ప్రభావం చూపుతోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఆర్డర్ చేయడం మానేస్తాం: సోషల్ మీడియా ఫైర్
ఈ ధరల పెంపుపై సోషల్ మీడియా వేదిక ‘X’ (గతంలో ట్విట్టర్)లో చర్చ మొదలైంది. నెటిజన్లు తమ ఆవేదనను రకరకాలుగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- ఇక ఇది ఆగదు: "సబ్సిడీ కాలం ముగిసింది.. ఇప్పుడు లాభాల కాలం మొదలైంది. మనం ఈ సౌకర్యానికి అలవాటు పడ్డామని వారికి తెలుసు, అందుకే ఇలా దోచుకుంటున్నారు" అని ఒక యూజర్ పేర్కొన్నారు.
- "బయటకు వెళ్లి తినడమే బెటర్: "డెలివరీ చార్జీలు, ప్లాట్ఫామ్ ఫీజులు చూస్తుంటే ఫుడ్ రేటు కంటే అదనపు ఖర్చులే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. దీనికంటే హాయిగా స్థానిక హోటళ్లకు వెళ్లి తినడం లేదా ఇంట్లోనే వండుకోవడం మంచిది" అని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.
- అడిక్షన్: "వీరు ఆహారాన్ని అమ్మడం లేదు, మన బద్ధకాన్ని (Convenience) క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. నడిచి వెళ్లి తెచ్చుకోవడం కంటే ఫోన్లో ఆర్డర్ చేయడానికే మనం ప్రాధాన్యత ఇస్తామని వారికి తెలుసు" అని ఒక నెటిజన్ ఎద్దేవా చేశారు.
ప్రత్యామ్నాయాల వైపు చూపు
మార్కెట్లో ఓన్లీ (Ownly), మ్యాజిక్ పిన్ వంటి చిన్న కంపెనీలు తక్కువ ధరలకే సేవలు అందిస్తున్నప్పటికీ, జొమాటో, స్విగ్గీలు తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి. అయితే, ఇలా ధరలు పెంచుకుంటూ పోతే సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు ఆన్లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్లకు దూరం అయ్యే ప్రమాదం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మొత్తానికి, 'క్విక్ డెలివరీ' కోసం మనం చెల్లించే ధర ఇప్పుడు రెట్టింపు అవుతోంది. మరి ఈ పెరిగిన ధరల నేపథ్యంలో మీరు ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు కొనసాగిస్తారా? లేక బయటకు వెళ్లి తినడానికి మొగ్గు చూపుతారా?
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. స్విగ్గీ ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు ఎంత పెరిగింది?
స్విగ్గీ తన ప్లాట్ఫామ్ ఫీజును ₹14.99 నుండి ₹17.58 (GSTతో కలిపి) కి పెంచింది.
2. జొమాటో ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు ఎంత ఉంది?
జొమాటో ప్రస్తుతం ₹14.90 (పన్నులు కాకుండా) వసూలు చేస్తోంది. టాక్స్లతో కలిపి ఇది కూడా దాదాపు ₹18 వరకు ఉంటుంది.
3. ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు అంటే ఏమిటి?
ఇది కేవలం డెలివరీ చార్జీ మాత్రమే కాదు. యాప్ను నడపడానికి, సాంకేతిక నిర్వహణ కోసం కస్టమర్ నుంచి వసూలు చేసే అదనపు రుసుము.