Vijay Thalapathy : కాలేజ్ డ్రాపౌట్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు- విజయ్ అంటే.. ఇన్స్పిరేషన్!
Vijay Thalapathy education : తమిళ రాజకీయాల్లో దళపతి విజయ్ ఇప్పుడొక సంచలనం! మరి ఆయన ఎంత వరకు చదువుకున్నారు? ఎందుకు కాలేజ్ని మధ్యలోనే వదిలేశారు? ఇప్పుడు పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం ఆయన ఏం చేస్తా అన్నారు? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Vijay Thalapathy TVK : తమిళనాడు రాజకీయాలపై 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (టీవీకే) పార్టీతో సరికొత్త సంచలనం సృష్టిస్తున్నారు దళపతి విజయ్. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన పార్టీ చూపించిన ప్రభావం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, ఒక సామాన్య నటుడి నుంచి ఒక రాజకీయ శక్తిగా ఎదిగిన విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం, ముఖ్యంగా ఆయన చదువు గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆయన డిగ్రీ పూర్తి చేయలేదన్న విషయం చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు!
చెన్నై వీధుల్లో మొదలైన విద్యా ప్రయాణం
టీవీకే చీఫ్ దళపతి విజయ్ విద్యాభ్యాసం మొత్తం చెన్నైలోనే సాగింది. తొలుత కోడంబాక్కంలోని ఫాతిమా స్కూల్లో చేరిన ఆయన, ఆ తర్వాత విరుగంబాక్కంలోని బాలలోక్ పాఠశాలలో చదువుకున్నారు. స్కూల్ రోజుల్లో విజయ్ చాలా సాధారణ విద్యార్థిలానే ఉండేవారు. అప్పట్లో ఆయనలో ఒక సూపర్ స్టార్ దాగి ఉన్నాడని ఎవరూ ఊహించలేదు. అదే కుర్రాడు, భవిష్యత్తులో లక్షలాది మందికి ఆరాధ్య దైవం అవుతాడని అప్పుడు ఎవరికీ తెలియదు.
లయోలా కాలేజీ.. ఒక కీలక మలుపు!
పాఠశాల విద్య పూర్తి కాగానే, విజయ్ చెన్నైలోని ప్రతిష్టాత్మక లయోలా కాలేజీలో విజువల్ కమ్యూనికేషన్ కోర్సులో చేరారు. సినిమా రంగానికి సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలను నేర్చుకోవాలనేది అప్పట్లో ఆయన ఉద్దేశం. కానీ, విధి మరోలా ఉంది! డిగ్రీ మధ్యలో ఉండగానే నటనపై మక్కువతో చదువుకు స్వస్తి పలికారు. అప్పట్లో అందరూ డిగ్రీ పట్టా కోసం తాపత్రయపడుతుంటే, విజయ్ మాత్రం తన మనసు చెప్పిన మాట విని రిస్క్ తీసుకున్నారు.
"చదువు కేవలం మార్కుల కోసం మాత్రమే కాదు, మన లక్ష్యం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి," అని విజయ్ తన సన్నిహితులతో తరచూ చెప్తుంటారు.
అక్కడి నుంచి నటుడిగా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఇప్పుడు తమిళనాడులో తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా ఆవిర్భవించిన విజయ్ ప్రస్థానం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం.
రైతు బిడ్డల కోసం 'ఉచిత కాలేజీ విద్య' హామీ!
తాను కాలేజీ డిగ్రీ పూర్తి చేయలేకపోయినా, చదువు విలువ తెలిసిన వ్యక్తిగా విజయ్ తన రాజకీయ ప్రణాళికలో విద్యకు అగ్రపీఠం వేశారు. 2026 ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆయన ఇచ్చిన ఒక హామీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెను సంచలనం రేపింది.
విజయ్ విద్యా పథకం ముఖ్యాంశాలు:
అర్హత: రెండు ఎకరాల కంటే తక్కువ భూమి ఉన్న రైతు కుటుంబాల పిల్లలకు.
ప్రయోజనం: ఉన్నత విద్య కోసం అయ్యే ఖర్చంతా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది.
నిబంధన: కుటుంబంలో ఎవరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉండకూడదు.
తంజావూరులో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో విజయ్ ఈ ప్రకటన చేశారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఏ విద్యార్థి కూడా మధ్యలో చదువు ఆపకూడదన్నదే తన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒకప్పుడు తను మధ్యలోనే చదువు వదిలేసినా, భవిష్యత్ తరం మాత్రం చదువుతో పైకి రావాలని ఆయన ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
నిలకడ.. క్రమశిక్షణే విజయ రహస్యం
విజయ్ జీవితం నేటి యువతకు ఒక గొప్ప పాఠం. కేవలం డిగ్రీ ఉంటేనే జీవితంలో సక్సెస్ అవుతామనే నమ్మకాన్ని ఆయన పటాపంచలు చేశారు. అయితే, ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. చదువు మానేసి ఖాళీగా ఉండటం కాదు, తాను అనుకున్న రంగంలో (సినిమాలు) అత్యున్నత శిఖరాలను చేరుకోవడానికి ఆయన చూపిన క్రమశిక్షణ, నిలకడ ఎంతో గొప్పవి. ఇప్పుడు అదే పట్టుదలతో రాజకీయాల్లోనూ మార్పు కోసం పోరాడుతున్నారు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.