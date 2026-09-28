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నవజాత శిశువులకు బంగారు ఉంగరం.. నేడే తమిళనాడు ప్రభుత్వ పథకం ప్రారంభం

తమిళనాడు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'తాయ్ మామన్ తంగ మోదిరం తిట్టం' (తల్లి మేనమామ బంగారు ఉంగరం పథకం)ను ముఖ్యమంత్రి సీ. జోసెఫ్ విజయ్ సోమవారం మధురైలో ప్రారంభించనున్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జన్మించే ప్రతీ బిడ్డకు గ్రాము 22 క్యారెట్ల బంగారు ఉంగరాన్ని అందజేయనున్నారు.

Published on: Sep 28, 2026, 12:20:06 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలను ప్రోత్సహించడం, నవజాత శిశువుల సంక్షేమాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా తమిళనాడు ప్రభుత్వం కొత్త సంక్షేమ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. 'తాయ్ మామన్ తంగ మోదిరం తిట్టం' (తల్లి మేనమామ బంగారు ఉంగరం పథకం) పేరిట రూపొందించిన ఈ పథకాన్ని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సీ. జోసెఫ్ విజయ్ సోమవారం (సెప్టెంబర్ 28) మధురైలోని ప్రభుత్వ రాజాజీ ఆసుపత్రిలో అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. మే నెలలో ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ మధురై నగరంలో పాల్గొంటున్న తొలి అధికారిక కార్యక్రమం ఇది.

నవజాత శిశువులకు బంగారు ఉంగరం.. నేడే తమిళనాడు ప్రభుత్వ పథకం ప్రారంభం (PTI)
నవజాత శిశువులకు బంగారు ఉంగరం.. నేడే తమిళనాడు ప్రభుత్వ పథకం ప్రారంభం (PTI)

ఈ ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా సీఎం విజయ్ మాతృత్వ విభాగాన్ని సందర్శించి 25 మంది నవజాత శిశువులకు స్వయంగా బంగారు ఉంగరాలను అందజేస్తారు. తమిళ సంస్కృతిలో మేనమామ ఇచ్చే 'తాయ్ మామన్ సీర్' సాంప్రదాయం ఆధారంగా ఈ పథకాన్ని తీర్చిదిద్దారు.

ఉంగరం బరువు, ప్రత్యేకతలు ఇవే

ఈ పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి నవజాత శిశువుకు 1 గ్రాము బరువు కలిగిన 22 క్యారెట్ల బంగారు ఉంగరాన్ని బహుమతిగా ఇస్తారు. "ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జన్మించే పిల్లలందరికీ 1 గ్రాము బంగారు ఉంగరాన్ని అందించే ఈ పథకం సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది" అని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం (సీఎమ్‌ఓ) ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.

దుర్వినియోగానికి తావులేకుండా ప్రతి బంగారు ఉంగరానికి ఒక ప్రత్యేక సీరియల్ నంబర్‌ను కేటాయించారు. సీల్ చేసిన ప్రత్యేక ప్యాకేజింగ్‌లో వీటిని లబ్ధిదారులకు అందజేస్తారు. ఈ పథకం కోసం తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏటా 755.83 కోట్ల బడ్జెట్‌ను కేటాయించింది. తొలి విడత పంపిణీ కోసం జోయాలుక్కాస్, కళ్యాణ్ జువెలర్స్ సంస్థల ద్వారా 1.28 లక్షల ఉంగరాలను సేకరించారు. నిజానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని సెప్టెంబర్ 15న ప్రారంభించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, సీఎం విజయ్ లండన్ పర్యటన కారణంగా వాయిదా పడింది.

అర్హతలు, మినహాయింపులు

ఈ బంగారు ఉంగరం పొందడానికి తల్లి, శిశువు ఇద్దరూ కొన్ని నిర్దిష్ట నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి.

  1. తల్లి తప్పనిసరిగా తమిళనాడు శాశ్వత నివాసి అయి ఉండాలి.
  2. 2026 జూన్ 22 లేదా ఆ తర్వాత తమిళనాడులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రసవించి ఉండాలి.
  3. ప్రసవ సమాచారం 'పీఐసీఎమ్‌ఈ' (PICME) వ్యవస్థలో నమోదై ఉండటంతో పాటు, చెల్లుబాటు అయ్యే 'ఆర్‌సీహెచ్' (RCH) ఐడీని కలిగి ఉండాలి.

కాగా, అక్టోబర్ 6న ఉప ఎన్నికలు జరగనున్న మదురాంతకం, ధరాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ పథకం అమలులోకి రానుంది.

పంపిణీ విధానం ఎలా ఉంటుంది?

సెప్టెంబర్ 28 తర్వాతి నుంచి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జన్మించే పిల్లలకు, ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యే సమయానికి ఉంగరాన్ని అందజేస్తారు. జూన్ 22 నుంచి సెప్టెంబర్ 27 మధ్య జన్మించిన పిల్లల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 107 పంపిణీ కేంద్రాలను (హబ్‌లను) ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పాత బకాయిలను తీర్చడానికి ప్రతి కేంద్రం ద్వారా రోజుకు 100 మంది పిల్లల చొప్పున ఉంగరాలను పంపిణీ చేయనున్నారు.

ఈ పథకం అమలును పర్యవేక్షించడం, ఇన్వెంటరీ ట్రాకింగ్, పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి ప్రతి జిల్లాలో జిల్లా కలెక్టర్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ కమిటీలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/నవజాత శిశువులకు బంగారు ఉంగరం.. నేడే తమిళనాడు ప్రభుత్వ పథకం ప్రారంభం
Home/News/నవజాత శిశువులకు బంగారు ఉంగరం.. నేడే తమిళనాడు ప్రభుత్వ పథకం ప్రారంభం
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