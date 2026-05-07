తమిళనాట అనూహ్య మలుపు: విజయ్ టీవీకేను అడ్డుకునేందుకు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే దోస్తీ?
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో దశాబ్దాల విరోధాన్ని పక్కనపెట్టి చిరకాల ప్రత్యర్థులు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే చేతులు కలపబోతున్నాయా? దళపతి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) ప్రభంజనాన్ని అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ఈ రెండు ద్రవిడ పార్టీలు తెరవెనుక పావులు కదుపుతున్నాయనే వార్తలు ఇప్పుడు రాజకీయాలను వేడెక్కిస్తున్నాయి.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాయి. తొలి ప్రయత్నంలోనే నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే 108 స్థానాలను గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. అయితే, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 కి కేవలం 10 అడుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో, అనూహ్య పరిణామాల మధ్య కాంగ్రెస్ పార్టీ తన పాత మిత్రపక్షం డీఎంకేకు షాక్ ఇస్తూ, 5 గురు ఎమ్మెల్యేల మద్దతును విజయ్కు ప్రకటించింది. దీంతో టీవీకే బలం 113కి చేరింది.
ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ను కలిసిన విజయ్.. కాంగ్రెస్ మద్దతుతో తమకే మెజారిటీ ఉందని, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ పరిణామం ద్రవిడ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించింది.
ఉప్పూ నిప్పులా ఉండే పార్టీల మధ్య 'రహస్య' చర్చలు?
విజయ్ అధికారంలోకి వస్తే తమ ఉనికికే ప్రమాదమని భావిస్తున్న డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే.. ఉమ్మడి శత్రువును ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. 59 స్థానాలున్న డీఎంకే, 47 స్థానాలున్న అన్నాడీఎంకే కలిస్తే ఆ సంఖ్య 106 కి చేరుతుంది. ఇతర చిన్న పార్టీల మద్దతు కూడగడితే విజయ్ను గద్దె ఎక్కకుండా ఆపవచ్చనేది వీరి వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, ఈ వార్తలపై అటు స్టాలిన్ వర్గం కానీ, ఇటు పళనిస్వామి వర్గం కానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు.
"రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు, శాశ్వత మిత్రులు ఉండరు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే ముఖ్యం" అని ఓ సీనియర్ నేత వ్యాఖ్యానించడం ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరుస్తోంది.
పుదుచ్చేరిలో 'రిసార్ట్' రాజకీయం
తమిళనాడులో ఏం జరుగుతుందో అన్న ఉత్కంఠ కొనసాగుతుండగానే, అన్నాడీఎంకే తన ఎమ్మెల్యేలను హుటాహుటిన పక్కనే ఉన్న పుదుచ్చేరికి తరలించింది. తమ ఎమ్మెల్యేలు చేజారిపోకుండా ఉండేందుకే ఈ 'రిసార్ట్ రాజకీయం' మొదలుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అన్నాడీఎంకే ప్రతినిధి కోవై సత్యన్ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ, ఎమ్మెల్యేలందరూ పుదుచ్చేరిలో ఉన్నారని చెప్పారు. కానీ, ఎంతమంది వెళ్లారు? ఎందుకు వెళ్లారు? అనే విషయాలను మాత్రం ఆయన గోప్యంగా ఉంచారు.
నెటిజన్ల చర్చలు
తమిళనాడులో నెలకొన్న ఈ రాజకీయ అనిశ్చితి పొరుగున ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ చర్చనీయాంశమైంది. ఒకవేళ డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కలిస్తే అది భారత రాజకీయ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మలుపు అవుతుంది. ఈ పరిణామాల వల్ల రాష్ట్ర పాలన కుంటుపడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు విజయ్ అభిమానులు మాత్రం "దళపతిని అడ్డుకోవడం ఎవరివల్లా కాదు" అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మెజారిటీకి ఎన్ని సీట్లు కావాలి?
తమిళనాడులో మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ఏదైనా పార్టీ లేదా కూటమికి కనీసం 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం.
2. విజయ్ పార్టీ టీవీకే ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకుంది?
ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే (TVK) 108 స్థానాల్లో విజయం సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది.
3. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరికి మద్దతు ఇస్తోంది?
గతంలో డీఎంకేతో పొత్తులో ఉన్న కాంగ్రెస్, ప్రస్తుతం ఆ బంధాన్ని తెంచుకుని విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించింది.
4. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలను పుదుచ్చేరి ఎందుకు తీసుకెళ్లారు?
ప్రస్తుత రాజకీయ అనిశ్చితి నేపథ్యంలో, ఎమ్మెల్యేలు ఇతర పార్టీల వైపు వెళ్లకుండా (Poaching) కాపాడుకునేందుకు అన్నాడీఎంకే నాయకత్వం వారిని పుదుచ్చేరిలోని రిసార్ట్కు తరలించింది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.