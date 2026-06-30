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    టాటా ఏఐఏ సరికొత్త క్యాన్సర్ ప్లాన్: చికిత్సతో పాటు జీతానికి గ్యారెంటీ

    క్యాన్సర్ మహమ్మారి బారిన పడితే వైద్య ఖర్చులతో పాటు కుటుంబ ఆదాయం దెబ్బతినకుండా టాటా ఏఐఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రెండు సరికొత్త ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టింది. నెలవారీ జీతం తరహాలో పేఅవుట్స్, విదేశీ చికిత్సకు అదనపు నిధులు, పన్ను రహిత విత్‌డ్రాయల్స్ వంటి ఎన్నో విప్లవాత్మక ఫీచర్లను ఇందులో చేర్చింది.

    Published on: Jun 30, 2026 3:56 PM IST
    By HT Telugu Desk
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    క్యాన్సర్ కేవలం శారీరక వేదననే కాదు, కుటుంబాల ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. వైద్య ఖర్చుల కంటే ఉద్యోగానికి విరామం రావడం, నెలవారీ ఆదాయం ఆగిపోవడం మధ్యతరగతి కుటుంబాలను కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తాయి. ఈ తీవ్రమైన సమస్యకు పూర్తిస్థాయి పరిష్కారం చూపుతూ టాటా ఏఐఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ (Tata AIA Life Insurance) ముంబైలో రెండు ప్రత్యేకమైన ప్రొడక్ట్స్‌ను లాంచ్ చేసింది. అవే 'సంపూర్ణ కేర్ - క్యాన్సర్' (Sampoorna Care - Cancer), 'సంపూర్ణ కేర్ - క్యాన్సర్ ఫండ్' (Sampoorna Care - Cancer Fund). భారతదేశంలో క్యాన్సర్ చికిత్సతో పాటు ఆదాయ భర్తీ (Income Replacement) ని కూడా అందిస్తున్న మొట్టమొదటి వినూత్న పాలసీలు ఇవే కావడం విశేషం.

    టాటా ఏఐఏ సరికొత్త క్యాన్సర్ ప్లాన్: చికిత్సతో పాటు జీతానికి గ్యారెంటీ
    టాటా ఏఐఏ సరికొత్త క్యాన్సర్ ప్లాన్: చికిత్సతో పాటు జీతానికి గ్యారెంటీ

    అంతర్గత సర్వే ఆధారంగా సరికొత్త అడుగు

    ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) కు చెందిన ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ క్యాన్సర్ నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశంలో ఏటా 15.7 లక్షల మందికి పైగా క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు. చాలా మందికి సాధారణ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నప్పటికీ, అది కేవలం హాస్పిటల్ బిల్లులకే సరిపోతుంది. కానీ కోలుకోవడానికి పట్టే నెలల కాలంలో హోమ్ లోన్ ఈఎంఐలు, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, రోజువారీ ఖర్చులు ఆగిపోవు.

    ఈ నేపథ్యంలో టాటా ఏఐఏ సంస్థ వినియోగదారుల నుంచి సేకరించిన అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ ప్లాన్లను రూపొందించింది. ఈ సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో 48 శాతం మంది క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి కాకుండా నెలవారీ ఆదాయం రూపంలో కోరుకున్నారు. వారిలో 76 శాతం మంది ఈ ఆదాయం కొన్ని నెలల పాటు కాకుండా, కొన్ని ఏళ్ల పాటు రావాలని ఆకాంక్షించారు.

    సంపూర్ణ కేర్ - క్యాన్సర్: ఆదాయానికి బలమైన రక్షణ

    ఈ ప్లాన్ కింద గరిష్టంగా రూ.50 లక్షల వరకు కవరేజ్ లభిస్తుంది. దీనిని కుటుంబాల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మూడు విధాలుగా పొందే వెసులుబాటు ఉంది.

    రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్: ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తికి నెలవారీ జీతం వచ్చే తరహాలో ప్రతి నెలా స్థిరమైన మొత్తం అందుతుంది.

    100% లంప్‌సమ్: హాస్పిటల్ బిల్లులు కట్టడానికి లేదా పాత అప్పులు తీర్చడానికి మొత్తం డబ్బు ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు.

    కాంబినేషన్: అత్యవసర ఖర్చుల కోసం కొంత మొత్తాన్ని ముందుగా లంప్‌సమ్‌గా తీసుకుని, మిగిలిన డబ్బును గరిష్టంగా 5 ఏళ్ల పాటు నెలవారీ ఆదాయం రూపంలో పొందే వీలుంది.

    ఈ ప్లాన్‌లో పరిశ్రమలోనే మొదటిసారిగా 30 ఏళ్ల రేట్ గ్యారెంటీని అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల వయసు పెరిగినప్పటికీ ప్రీమియం ధరలు పెరగకుండా స్థిరంగా ఉంటాయి.

    వ్యాధి ముందే గుర్తిస్తే లాభం.. విదేశీ వైద్యానికి బూస్టర్

    క్యాన్సర్‌ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే ప్రాణాలను కాపాడటంతో పాటు చికిత్స ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అందుకోసం స్క్రీనింగ్ పరీక్షల ఖర్చులను భరించేందుకు ఈ పాలసీలో 'డయాగ్నస్టిక్ బెనిఫిట్' చేర్చారు. ఒకవేళ దేశం వెలుపల ప్రపంచ స్థాయి చికిత్స అవసరమైతే, కస్టమర్లకు అదనపు ఊరటనిస్తూ ఇన్సూర్డ్ మొత్తంలో మరో 10 శాతాన్ని 'ఓవర్సీస్ ట్రీట్‌మెంట్ బూస్టర్' రూపంలో అందిస్తారు.

    సంపూర్ణ కేర్ - క్యాన్సర్ ఫండ్: పొదుపునకు ఢోకా లేదు

    తీవ్రమైన అనారోగ్యం రాగానే చాలా మంది కస్టమర్లు తమ ఎస్‌ఐపీ (SIP)లను, పొదుపును నిలిపివేస్తారు. అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండేందుకు ఈ హెల్త్ ఫండ్‌ను డిజైన్ చేశారు. క్యాన్సర్ ప్రొటెక్షన్ ప్రీమియం కంటే 1 నుంచి 3 రెట్లు ఎక్కువగా హెల్త్ ఫండ్ ప్రీమియం ఎంచుకోవచ్చు. దీని ద్వారా జమ అయిన నిధుల నుంచి ఎలాంటి ఆరోగ్య అవసరాలకైనా పన్ను రహిత విత్‌డ్రాయల్స్ (Tax-free withdrawals) చేసుకోవచ్చు.

    పాలసీ కాలపరిమితిలో క్యాన్సర్ నిర్ధారణ కాకపోతే, చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తాన్ని వెనక్కి ఇచ్చే (Premium to be returned) సదుపాయం కూడా ఇందులో ఉంది. అదనంగా ప్రమాదవశాత్తు పూర్తి లేదా శాశ్వత వైకల్యం (Accidental Total & Permanent Disability) సంభవిస్తే ప్రత్యేక కవరేజ్ లభిస్తుంది.

    "భారతీయ కుటుంబాలలో క్యాన్సర్ మహమ్మారి మానసికంగానే కాకుండా ఆర్థికంగానూ పెద్ద లోటును మిగులుస్తుంది. కోలుకునే సమయంలో స్థిరమైన ఆదాయం లేకపోతే ఆ కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడతాయి. అందుకే మొదటి రోజు క్లెయిమ్స్ నుంచి ఆదాయ భర్తీ, దీర్ఘకాలిక పొదుపు వరకు అన్ని కోణాలను పరిష్కరించేలా ఈ రెండు ప్రొడక్ట్స్‌ను తీసుకొచ్చాం" అని టాటా ఏఐఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సుజీత్ కొఠారే తెలిపారు.

    మార్కెట్లో టాటా ఏఐఏ సంచలన వృద్ధి

    ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 (FY26) లో టాటా ఏఐఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అద్భుతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో (FY25) పోలిస్తే 21 శాతం వృద్ధితో రూ.38,164 కోట్ల మొత్తం ప్రీమియం ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. వ్యక్తిగత వెయిటెడ్ న్యూ బిజినెస్ ప్రీమియం (IWNBP) లో రూ.10,018 కోట్లతో దేశంలోని టాప్ 3 ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

    ఉద్యోగ వృత్తిలో ఉంటూ కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలిచే వారికి ఈ ప్లాన్ ఒక బలమైన భరోసా ఇస్తుంది. వైద్య ఖర్చులు, ఆదాయ నష్టం, జీవిత లక్ష్యాలు దెబ్బతినకుండా ఈ సరికొత్త సొల్యూషన్ సహాయపడుతుంది. కస్టమర్లు పూర్తి అర్హతలు, నిబంధనల కోసం సంస్థ అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.tataaia.com ను సందర్శించవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: టాటా ఏఐఏ 'సంపూర్ణ కేర్ - క్యాన్సర్' ప్లాన్ ప్రత్యేకత ఏంటి?

    జవాబు: ఇది కేవలం హాస్పిటల్ ఖర్చులకే పరిమితం కాకుండా, క్యాన్సర్ బారిన పడినప్పుడు వచ్చే ఆదాయ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి గరిష్టంగా 5 ఏళ్ల పాటు నెలవారీ ఆదాయాన్ని (salary substitute) అందిస్తుంది.

    ప్రశ్న 2: ఇందులో ప్రీమియం ధరలు మారతాయా?

    జవాబు: ఇందులో పరిశ్రమలోనే మొదటిసారిగా 30 ఏళ్ల పాటు ప్రీమియం ధరలపై రేట్ గ్యారెంటీని ఇస్తున్నారు. కాబట్టి పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత 30 సంవత్సరాల వరకు వయసుతో పాటు ప్రీమియం రేట్లు పెరగవు.

    ప్రశ్న 3: ఓవర్సీస్ ట్రీట్‌మెంట్ బూస్టర్ అంటే ఏమిటి?

    జవాబు: క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయిన తర్వాత విదేశాలలో అంతర్జాతీయ స్థాయి చికిత్స పొందాలనుకుంటే, పాలసీదారునికి లభించే మొత్తం కవరేజీపై అదనంగా మరో 10 శాతం నిధులను ఈ బూస్టర్ ద్వారా అందిస్తారు.

    ప్రశ్న 4: క్యాన్సర్ సోకకపోతే డబ్బులు వెనక్కి వస్తాయా?

    జవాబు: సంపూర్ణ కేర్ - క్యాన్సర్ ఫండ్ ఆప్షన్ ఎంచుకున్నప్పుడు, పాలసీ కాలపరిమితిలో ఎలాంటి క్యాన్సర్ నిర్ధారణ కాకపోతే నిబంధనల ప్రకారం చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తాన్ని వెనక్కి ఇచ్చే (Return of Premium) సదుపాయం ఉంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/News/టాటా ఏఐఏ సరికొత్త క్యాన్సర్ ప్లాన్: చికిత్సతో పాటు జీతానికి గ్యారెంటీ
    Home/News/టాటా ఏఐఏ సరికొత్త క్యాన్సర్ ప్లాన్: చికిత్సతో పాటు జీతానికి గ్యారెంటీ
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