హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ కాకూడదంటే.. ఈ '5 ఏళ్ల రూల్' తెలుసుకోవాల్సిందే
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు గురవుతుందనే భయం చాలామందిలో ఉంటుంది. దీనిని నివారించేందుకు ఐఆర్డీఏఐ (IRDAI) 'మారటోరియం పీరియడ్'ను 8 ఏళ్ల నుండి 5 ఏళ్లకు తగ్గించింది. నిజాయితీగా ఉండే పాలసీదారులకు ఇది ఎలా రక్షణ కల్పిస్తుందో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఆరోగ్య బీమా (Health Insurance) ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ వేధించే ఒకే ఒక ప్రశ్న.. "అత్యవసర సమయంలో నా క్లెయిమ్ పాస్ అవుతుందా.. లేదా?" అని. పాలసీ తీసుకునే సమయంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పలేదనే కారణంతో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు క్లెయిమ్స్ను తిరస్కరించడం మనం తరచూ చూస్తుంటాం. ఇలాంటి ఇబ్బందులు తొలగించేందుకు బీమా రంగ నియంత్రణ సంస్థ (IRDAI) 2024లో 'మారటోరియం పీరియడ్' (Moratorium Period) నిబంధనలో కీలక మార్పులు చేసింది.
ఏమిటీ 5 ఏళ్ల మొరటోరియం రూల్?
సాధారణంగా, మీరు పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత ఒక నిర్ణీత కాలం పాటు నిరంతరాయంగా ప్రీమియం చెల్లిస్తే, ఆ తర్వాత కంపెనీ మీ క్లెయిమ్ను చిన్న చిన్న కారణాలతో తిరస్కరించడానికి వీలుండదు. గతంలో ఈ గడువు 8 ఏళ్లుగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు దానిని 5 ఏళ్లకు తగ్గించారు. అంటే, మీరు ఒక పాలసీని వరుసగా ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగిస్తే, పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు మీరు పొరపాటున కొన్ని విషయాలు వెల్లడించలేదనే సాకుతో ఐదో ఏడాది తర్వాత కంపెనీ మీ క్లెయిమ్ను ఆపలేదు.
పొరపాటుకి.. మోసానికి మధ్య తేడా ఉంది
ఈ నిబంధన వినియోగదారులకు రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది, కానీ ఇది అన్ని రకాల అబద్ధాలకు వర్తించదు.
జెన్యూన్ మిస్ (Genuine Miss): పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడో ఐదేళ్ల క్రితం ఉన్న చిన్నపాటి ఎసిడిటీ సమస్య గురించో, అప్పుడప్పుడు వచ్చే బీపీ గురించో చెప్పడం మర్చిపోతే.. దానిని కంపెనీలు క్షమించాల్సిందే. ఐదేళ్ల తర్వాత ఇలాంటి చిన్న కారణాలతో క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ చేయకూడదని రూల్ చెబుతోంది.
కావాలని దాచడం (Fraudulent Concealment): క్యాన్సర్, డయాబెటిస్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు ఉన్నా, లేదా గతంలో జరిగిన పెద్ద సర్జరీల గురించి కావాలని దాచిపెడితే మాత్రం ఈ రూల్ మీకు చుట్టం కాదు. మోసం (Fraud) అని నిరూపితమైతే ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా మీ క్లెయిమ్ను కంపెనీలు తిరస్కరించవచ్చు, అవసరమైతే పాలసీని కూడా రద్దు చేయవచ్చు.
కంపెనీ మారినా ఈ రూల్ వర్తిస్తుందా?
చాలామందికి ఉండే సందేహం ఇది. మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో 3 ఏళ్లు ఉండి, ఆ తర్వాత వేరే కంపెనీకి పాలసీని పోర్ట్ (Portability) చేసుకున్నారనుకోండి.. రెండో కంపెనీలో మీరు మరో రెండేళ్లు పూర్తి చేస్తే చాలు, మీకు ఈ 5 ఏళ్ల మారటోరియం ప్రయోజనం లభిస్తుంది. అంటే మీరు పాలసీని మారుస్తున్నా, మీ 'మారటోరియం కౌంట్' మాత్రం ఆగదు.
జాగ్రత్త పడటం ఎలా?
పూర్తి వివరాలు ఇవ్వండి: పాలసీ ఫామ్ నింపేటప్పుడు మీ ఆరోగ్య చరిత్రను ఏమాత్రం దాచకుండా వెల్లడించడం అత్యంత సురక్షితం.
నిరంతరాయంగా కొనసాగించండి: పాలసీలో బ్రేక్ రాకుండా చూసుకోండి. ఒక్కసారి పాలసీ లాప్స్ అయితే, మళ్ళీ మొదటి నుండి ఐదేళ్ల కౌంట్ మొదలవుతుంది.
దర్యాప్తు ఉంటుంది: క్లెయిమ్ వచ్చినప్పుడు కంపెనీలు మీ పాత మెడికల్ రిపోర్టులు, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తాయి. కాబట్టి నిజాయితీగా ఉండటమే ఎప్పుడూ శ్రేయస్కరం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 5 ఏళ్లు పూర్తయ్యాక క్లెయిమ్ అస్సలు రిజెక్ట్ కాదా?
రిజెక్ట్ కావచ్చు. ఒకవేళ మీరు పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలను కావాలని దాచిపెట్టారని (Fraud) ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నిరూపిస్తే, ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా క్లెయిమ్ తిరస్కరించే అధికారం వారికి ఉంటుంది.
2. మారటోరియం పీరియడ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది?
మీరు మొదటిసారి పాలసీ తీసుకున్న రోజు నుండి ఈ పీరియడ్ లెక్కిస్తారు. మధ్యలో పాలసీని వేరే కంపెనీకి మార్చుకున్నా (Portability), ఈ గడువు కొనసాగుతుంది.
3. ఏయే విషయాలు వెల్లడించకపోతే 'జెన్యూన్ మిస్' కిందకు వస్తాయి?
చిన్నపాటి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు, బోర్డర్ లైన్ థైరాయిడ్ లేదా బీపీ వంటి చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలను మర్చిపోవడాన్ని కంపెనీలు సానుకూలంగా చూడాలని ఐఆర్డీఏఐ సూచిస్తోంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More