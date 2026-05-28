హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా పూర్తి బిల్లు రావడం లేదా? ఈ 'హిడెన్ క్లాజులు' గమనించకపోతే జేబుకు చిల్లే
మెడికల్ బిల్లులో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎందుకు కోతలు విధిస్తుంది? మనం పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు గమనించాల్సిన ఆ 'గుప్త నిబంధనలు' (Hidden Clauses) ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆస్పత్రి ఖర్చులు ఆకాశాన్నంటుతున్న నేటి కాలంలో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో, ఆ పాలసీలోని నిబంధనలను అర్థం చేసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. పాలసీ ఉంది కదా అని ధీమాగా ఆస్పత్రిలో చేరిన తర్వాత, క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కోతలు విధిస్తే సామాన్యులకు అది పెద్ద భారంగా మారుతుంది.
క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసే ప్రధాన అంశాలు
మనం కట్టే ప్రీమియం ఆధారంగా కంపెనీ కొంత మొత్తాన్ని గరిష్ట పరిమితిగా (Sum Insured) నిర్ణయిస్తుంది. అయితే, కేవలం ఈ మొత్తం ఉంటే సరిపోదు. క్లెయిమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కంపెనీలు రూమ్ రెంట్ ఎలిజిబిలిటీ, సబ్-లిమిట్స్, కో-పేమెంట్ వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి.
"మీకు అర్హత ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ రకానికి చెందిన రూమ్ను ఎంచుకుంటే, అది మొత్తం బిల్లుపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఆ అదనపు భారాన్ని పాలసీదారుడే భరించాల్సి ఉంటుంది" అని టాటా ఏఐజీ హెల్త్ అండర్ రైటింగ్ హెడ్ డాక్టర్ సంతోష్ పూరి వివరించారు.
రూమ్ రెంట్: అసలు చిక్కు ఇక్కడే
చాలా పాలసీలలో రూమ్ రెంట్పై పరిమితి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మీ పాలసీలో రోజుకు రూ. 5,000 మాత్రమే రూమ్ రెంట్ పరిమితి ఉండి, మీరు రూ. 10,000 ఉన్న గదిని ఎంచుకుంటే.. కేవలం గది అద్దెలో మాత్రమే కాకుండా, డాక్టర్ కన్సల్టేషన్, ఆపరేషన్ థియేటర్ చార్జీల వంటి ఇతర సేవలపై కూడా కంపెనీ దామాషా ప్రకారం (Proportionate deduction) కోత విధిస్తుంది.
పాలసీ కొనేటప్పుడు ఈ ఫీచర్లను తప్పక చూడండి
పాలసీని తీసుకునేటప్పుడు లేదా రెన్యూవల్ చేసేటప్పుడు కేవలం తక్కువ ప్రీమియం చూసి మోసపోవద్దు. ఈ క్రింది అంశాలను సునిశితంగా పరిశీలించాలి.
- సబ్-లిమిట్స్ (Sub-limits): కొన్ని రకాల వ్యాధులకు లేదా శస్త్రచికిత్సలకు (ఉదాహరణకు క్యాటరాక్ట్) ఇంతవరకే క్లెయిమ్ ఇస్తామని పరిమితి ఉంటుంది.
- కో-పేమెంట్ (Co-payment): బిల్లులో కొంత శాతం (ఉదాహరణకు 10% లేదా 20%) పాలసీదారుడే చెల్లించాలనే నిబంధన.
- వెయిటింగ్ పీరియడ్ (Waiting Period): పాత వ్యాధులు (Pre-existing diseases) ఉంటే, అవి ఎన్ని ఏళ్ల తర్వాత కవర్ అవుతాయో చూసుకోవాలి.
- నో క్లెయిమ్ బోనస్ (NCB): ఏడాది పొడవునా క్లెయిమ్ చేసుకోకపోతే, అదనంగా లభించే కవరేజ్ ప్రయోజనం.
- రిస్టోరేషన్ బెనిఫిట్ (Restoration): ఒకసారి క్లెయిమ్ వాడిన తర్వాత, మళ్ళీ అదే ఏడాదిలో బీమా మొత్తం రీఫిల్ అయ్యే సౌకర్యం.
అదనపు ప్రయోజనాలు (Add-ons) అవసరమా?
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో ఇప్పుడు 'ఓపీడీ (OPD) బెనిఫిట్స్', 'యాడ్-ఆన్' కవర్లు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. తరచుగా డాక్టర్లను సంప్రదించే వారు, డయాగ్నస్టిక్ టెస్టులు చేయించుకునే వారు ఓపీడీ కవరేజ్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.
"కన్జ్యూమబుల్స్ (Consumables) కవర్ వంటి యాడ్-ఆన్లు తీసుకోవడం వల్ల ఆస్పత్రి బిల్లులో చిన్న చిన్న వస్తువులకు (గ్లౌజులు, మాస్కులు మొదలైనవి) పడే కోతలను నివారించవచ్చు," అని గెలాక్సీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సీఈఓ జి. శ్రీనివాసన్ సూచించారు.
ముందస్తు జాగ్రత్తలు: క్లెయిమ్ సమయంలో ఇబ్బందులు కలగకూడదంటే..
- ఆస్పత్రిలో చేరకముందే మీ పాలసీ గురించి మీకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి.
- మీ పాలసీలో ఏయే చికిత్సలు కవర్ కావు (Exclusions) అనేది ముందే తెలుసుకోండి.
- మీ గది అర్హత (Room Eligibility) ఎంతో చూసుకుని, దానికంటే తక్కువ లేదా సమానమైన గదిని ఎంచుకోండి.
- నాన్-పేయబుల్ ఐటమ్స్ (Non-payable items) లిస్టును ఒకసారి చూడండి.
- నెట్వర్క్ ఆస్పత్రుల జాబితాను దగ్గర ఉంచుకోండి, తద్వారా క్యాష్లెస్ సౌకర్యం పొందవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా నేను ఎందుకు డబ్బులు చెల్లించాల్సి వస్తోంది?
రూమ్ రెంట్ పరిమితి దాటడం, కో-పేమెంట్ నిబంధన ఉండటం లేదా ఇన్సూరెన్స్ పరిధిలోకి రాని వస్తువుల (Consumables) ఖర్చుల వల్ల మీరు అదనంగా చెల్లించాల్సి రావచ్చు.
2. రూమ్ రెంట్ పరిమితి బిల్లుపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?
మీరు మీ అర్హత కంటే ఖరీదైన గదిని ఎంచుకుంటే, హాస్పిటల్ లోని ఇతర సేవల ధరలు కూడా ఆ గది స్థాయిని బట్టే మారుతుంటాయి. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మాత్రం మీ పాలసీ అర్హత మేరకే చెల్లిస్తుంది, మిగిలిన వ్యత్యాసాన్ని మీరే భరించాలి.
3. వెయిటింగ్ పీరియడ్ అంటే ఏమిటి?
పాలసీ తీసుకున్న వెంటనే కొన్ని వ్యాధులు (ముఖ్యంగా బీపీ, షుగర్ వంటి పాత రోగాలు) కవర్ కావు. నిర్దేశిత కాలం (సాధారణంగా 2 నుంచి 4 ఏళ్లు) ముగిసిన తర్వాతే వీటికి బీమా వర్తిస్తుంది.
4. క్యాష్లెస్ క్లెయిమ్ అంటే ఏమిటి?
బీమా కంపెనీతో ఒప్పందం ఉన్న (Network) ఆస్పత్రుల్లో చేరినప్పుడు, మీరు నగదు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండానే కంపెనీ నేరుగా ఆస్పత్రికి బిల్లు చెల్లిస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More