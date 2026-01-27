టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లాభాల్లో 38% వృద్ధి.. ఉప్పు, పప్పు, టీ బిజినెస్ భేష్
Tata Consumer Q3 Results: టాటా గ్రూప్నకు చెందిన ఎఫ్ఎంసీజీ దిగ్గజం టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ మూడో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో అదరగొట్టింది. గతేడాదితో పోలిస్తే కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 38% పెరిగి రూ. 385 కోట్లకు చేరింది. ఉప్పు, టీ, పప్పుల విభాగాల్లో బలమైన వృద్ధి నమోదు కావడం కంపెనీకి కలిసొచ్చింది.
దేశీయ ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG) రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ (Tata Consumer Products) తన వాటాదారులకు శుభవార్త అందించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికానికి (Q3 FY26) సంబంధించిన ఫలితాలను కంపెనీ మంగళవారం (జనవరి 27) ప్రకటించింది. ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభాల పంట పండించింది.
లాభాల్లో భారీ జంప్
గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే, టాటా కన్స్యూమర్ ఏకీకృత నికర లాభం (Consolidated Net Profit) 38% పెరిగింది. గత ఏడాది క్యూ3లో కంపెనీ లాభం రూ. 278.88 కోట్లుగా ఉండగా.. ఈ ఏడాది అది రూ. 384.61 కోట్లకు చేరింది.
ఆదాయం కూడా పైపైకే..
కేవలం లాభాలు మాత్రమే కాదు, కంపెనీ ఆదాయం (Revenue) కూడా రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేసింది. కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 15.22% పెరిగి రూ. 5,112 కోట్లకు చేరింది. ప్రధానంగా భారతీయ మార్కెట్ (India Business) నుంచి వచ్చిన బలమైన డిమాండ్ ఇందుకు దోహదపడింది. ఇక కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 26% పెరిగి రూ. 728 కోట్లుగా నమోదైంది. మార్జిన్లు కూడా మెరుగుపడి 14.2% వద్ద నిలిచాయి.
ఏ విభాగం ఎలా రాణించిందంటే?
1. ఫుడ్ బిజినెస్: భారతదేశంలో టాటా ఫుడ్స్ బిజినెస్ 19% వృద్ధిని సాధించింది.
టాటా సాల్ట్: ఉప్పు వ్యాపారం వరుసగా నాలుగో త్రైమాసికంలోనూ రెండంకెల వృద్ధిని (14% రెవెన్యూ గ్రోత్) నమోదు చేసింది. అమ్మకాల పరిమాణం (Volume) పెరగడం ఇక్కడ కీలకంగా మారింది.
టాటా సంపన్న్: పప్పులు, సుగంధ ద్రవ్యాల (మసాలాలు) విభాగమైన ‘టాటా సంపన్న్’ (Tata Sampann) ఏకంగా 45% వృద్ధిని సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కొత్తగా మార్కెట్లోకి తెచ్చిన ఉత్పత్తులకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభించిందని కంపెనీ తెలిపింది.
2. బెవరేజెస్ (టీ & కాఫీ):
భారతీయ పానీయాల విభాగం ఆదాయం 7% పెరిగింది. ముఖ్యంగా కాఫీ విభాగం 40% వృద్ధితో దూసుకెళ్లింది. టీ వ్యాపారంలో ముడి సరుకుల ధరలు తగ్గడం వల్ల, ఆ ప్రయోజనాన్ని వినియోగదారులకు బదిలీ చేసినప్పటికీ మార్జిన్లు సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
3. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం:
విదేశీ మార్కెట్లలోనూ టాటా సత్తా చాటింది. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం 18% వృద్ధి చెందగా, నాన్-బ్రాండెడ్ విభాగం 23% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మొత్తానికి, ఆర్థిక మందగమన ఛాయలు ఉన్నప్పటికీ, నిత్యావసర వస్తువుల విభాగంలో టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ తన పట్టును నిలుపుకుందనే చెప్పాలి.