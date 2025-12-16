Edit Profile
    నెయ్యితో భోజనం, షుగర్ టీ ఆరోగ్యానికి డేంజరే.. 25 ఏళ్ల అనుభవం గల డాక్టర్ హెచ్చరిక

    దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో గుండె జబ్బులు, మెటబాలిక్ రుగ్మతలు తక్కువ వయసులోనే రావడానికి గల కారణాలను డాక్టర్ ముబిన్ సయ్యద్ వివరించారు. ముఖ్యంగా నెయ్యి అధికంగా ఉండే ఆహారాలు, చక్కెర అధికంగా ఉన్న టీ (చాయ్), తెల్ల బియ్యం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటి అలవాట్లపై ఆయన హెచ్చరించారు. 

    Published on: Dec 16, 2025 6:55 AM IST
    By HT Telugu Desk
    దక్షిణాసియా ప్రాంత ప్రజలు వారి జన్యువులు, జీవనశైలి కారణంగా ఇతర ప్రాంతాల వారికన్నా తక్కువ వయసులోనే ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. డాక్టర్ ముబిన్ సయ్యద్ ఈ సమస్యలపై స్పందిస్తూ, దక్షిణాసియా సమాజం తప్పక పాటించాల్సిన 6 కీలక ఆరోగ్య సూత్రాలను పంచుకున్నారు.

    నెయ్యితో భోజనం, షుగర్ టీ ఆరోగ్యానికి డేంజరే.. 25 ఏళ్ల అనుభవం గల డాక్టర్ హెచ్చరిక
    నెయ్యితో భోజనం, షుగర్ టీ ఆరోగ్యానికి డేంజరే.. 25 ఏళ్ల అనుభవం గల డాక్టర్ హెచ్చరిక

    25 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న వాస్కులర్, ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్, న్యూరోరేడియాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ ముబిన్ సయ్యద్, డిసెంబర్ 7న తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో దక్షిణాసియా కమ్యూనిటీ విస్మరించకూడని 6 ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సూత్రాలను పంచుకున్నారు.

    1. తెల్ల బియ్యం – సంస్కృతి కాదు, రసాయనం

    “తెల్ల బియ్యం అనేది సంస్కృతి కాదు, అది రసాయన శాస్త్రం (కెమిస్ట్రీ). మీ పూర్వీకులు పొలాల్లో కష్టపడి ఆ బియ్యాన్ని కరిగించుకున్నారు. కానీ మీరు ఫైబర్, ప్రొటీన్ లేని శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాన్ని (refined starch) డెస్క్ వద్ద కూర్చుని తింటున్నారు. శారీరక శ్రమ లేదు. చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం అనేది ఊహించదగిన పరిణామమే... ఇది వ్యక్తిగత సమస్య కాదు, అలవాటు” అని డాక్టర్ సయ్యద్ హెచ్చరించారు.

    ఆధునిక జీవనశైలిలో సంప్రదాయ ఆహారాలు ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతున్నాయో డాక్టర్ సయ్యద్ మరింత స్పష్టంగా వివరించారు.

    2. రాత్రి భోజనం తర్వాత నడక ఎందుకంత ముఖ్యం?

    “రాత్రి భోజనం తర్వాత 15 నిమిషాల నడక అనేది అదనపు పని కాదు. అది ఫిట్‌నెస్ కూడా కాదు. మీకు ఇన్సులిన్ నిరోధకత (Insulin-resistant) ఉంటే, నడక అనేది 'జరిగిన నష్టాన్ని నియంత్రించుకోవడానికి' చేసే పని. తిన్న తర్వాత కదలిక ఎంత ముఖ్యమో ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

    3. సన్నగా ఉన్నంత మాత్రాన ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లా?

    “‘నేను అధిక బరువు లేను’ అంటే సురక్షితంగా ఉన్నట్లు కాదు. మీరు సన్నగా కనిపించినా, మీలో కాలేయంలో కొవ్వు (Liver Fat), లోపలి కొవ్వు (Visceral Fat), నిశ్శబ్దంగా ఉండే మంట (Silent Inflammation) పేరుకుపోవచ్చు. దీనినే 'TOFI' - అంటే 'బయటికి సన్నగా, లోపల కొవ్వుగా' (Thin Outside, Fat Inside) అని అంటారు” అని డాక్టర్ వివరించారు.

    4. తరాల అలవాట్లను, ఆరోగ్య చక్రాలను ఎలా బ్రేక్ చేయాలి?

    “తరతరాలుగా వస్తున్న అలవాట్లను పునరావృతం చేస్తూ, మీరు తరాల ఆరోగ్య సమస్యల చక్రం నుంచి బయటపడలేరు. నెయ్యితో కూడిన భోజనాలు, అధిక చక్కెరతో కూడిన టీ, కాఫీలు.. ‘లేదు బేటా, మేము ఎప్పుడూ ఇలాగే తింటాం’ అనడం. ఈ చక్రాలు అవే బ్రేక్ కావు కదా.. రోజువారీ ఆహారపు ఎంపికలను పునరాలోచించాలని ఆయన గట్టిగా కోరారు.

    5. చాయ్ (టీ) తాగితే హైడ్రేషన్ అయినట్టా?

    “చాయ్ (టీ) అనేది హైడ్రేషన్ కాదు. సోడా లేదా మ్యాంగో లస్సీ కూడా కాదు. మీ రోజులో ప్రధాన పానీయం నీరు కాకపోతే, మీ మూత్రపిండాలు (Kidneys) వాటికి అవసరం లేని రాత్రి షిఫ్ట్‌ను చేస్తున్నట్లే లెక్క” అని డాక్టర్ సయ్యద్ హెచ్చరించారు.

    6. జన్యువులు (Genes) వర్సెస్ జీవనశైలి (Lifestyle) ఎంపికలు

    “జన్యువులు తుపాకీలో గుండు పెట్టినట్లుగా, ప్రమాదాన్ని మోపుతాయి. జీవనశైలి ఆ గుండును పేల్చే ట్రిగ్గర్ లాంటిది. అవును, దక్షిణాసియా వాసులకు ఆరోగ్య ప్రమాదం ఎక్కువ. కానీ మీరు మీ అలవాట్లపై ‘చక్కెర పూత’ వేయడం మానేస్తే (అంటే చెడు అలవాట్లు మానేస్తే), మీరు ఈ ప్రమాదంతో పోరాడగలరు.” అని ఆయన ముగించారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే.. ఇది వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా వైద్య సమస్యకు సంబంధించి మీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించడం ఉత్తమం. ఈ సమాచారం సోషల్ మీడియాలో యూజర్ పంచుకున్న కంటెంట్ ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇందులో పేర్కొన్న విషయాలను హిందుస్తాన్ టైమ్స్ స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)

