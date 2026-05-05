Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tata Curvv EV : టాటా కర్వ్​ ఈవీలో కొత్త వేరియంట్లు- 400+ కి.మీ రేంజ్​తో..

    Tata Curvv EV : టాటా కర్వ్​ ఈవీలో కొత్త వేరియంట్లు లాంచ్​ అయ్యాయి. ఇవి 400+ కి.మీ రేంజ్​తో వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త వేరియంట్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 05, 2026 5:44 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశీయ దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ టాటా మోటార్స్.. తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ కూపే ఎస్‌యూవీ 'కర్వ్ ఈవీ' లైనప్‌ను మరింత విస్తరించింది. భారత్‌లో కొత్తగా సిరీస్ఎక్స్ వేరియంట్లను విడుదల చేసింది. వీటి ప్రారంభ ధర రూ. 16.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. లాంగ్ రేంజ్ బ్యాటరీ, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కొత్త వేరియంట్లపై ఒక లుక్కేద్దాం.

    టాటా కర్వ్​ ఈవీలో కొత్త వేరియంట్లు..
    టాటా కర్వ్​ ఈవీలో కొత్త వేరియంట్లు..

    టాటా కర్వ్​ ఈవీ సిరీస్​ఎక్స్ వేరియంట్లు, బ్యాటరీ సామర్థ్యం..

    టాటా కర్వ్​ ఈవీ కొత్త సిరీస్​ఎక్స్ లైనప్‌లో టాటా రెండు ప్రధాన వేరియంట్లను ప్రవేశపెట్టింది:

    • అకాంప్లిష్డ్ ఎక్స్ 55
    • ఎంపవర్డ్ ఎక్స్ 55

    ఈ రెండు వేరియంట్లలోనూ పెద్దదైన 55 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను అందించారు. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 502 కి.మీ రేంజ్‌ను ఇస్తుంది. అయితే, వాస్తవ పరిస్థితుల్లో ఇది సుమారు 400 కి.మీ వరకు ప్రయాణించగలదని టాటా పేర్కొంది.

    టాటా కర్వ్​ ఈవీ కొత్త వేరియంట్లు- పవర్, వారంటీ..

    టాటా అత్యాధునిక acti.EV ఆర్కిటెక్చర్‌పై ఆధారపడి రూపొందిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు, 167 హెచ్​పీ పవర్, 215 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    మొదటి యజమానికి హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీపై 15 ఏళ్ల లైఫ్ టైమ్ వారంటీని టాటా ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహన వినియోగదారులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం.

    టాటా కర్వ్​ ఈవీ కొత్త వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్లు..

    1. అకాంప్లిష్డ్ ఎక్స్ 55

    • పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్.
    • రెండు 10.25-ఇంచుల డిజిటల్ డిస్‌ప్లేలు (ఇన్ఫోటైన్మెంట్ & ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్).
    • వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ ప్లే.
    • బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్‌తో కూడిన 360-డిగ్రీల కెమెరా.
    • వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, లెథరెట్ అప్‌హోల్స్టరీ.
    • రియర్ సన్‌షేడ్స్.

    2. ఎంపవర్డ్ ఎక్స్ 55

    అకాంప్లిష్డ్​లోని ఫీచర్లతో పాటు ఇందులో అదనంగా:

    6-వే పవర్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు.

    రిక్లైనింగ్ రియర్ సీట్లు (వెనుక సీట్లను వెనక్కి వాల్చుకోవచ్చు).

    పెద్దదైన 12.3-ఇంచుల హర్మాన్ టచ్‌స్క్రీన్.

    9-స్పీకర్లతో కూడిన జేబీఎల్ ఆడియో సిస్టమ్ (సబ్‌వూఫర్‌తో).

    లెవల్ 2 అడాస్ (20 రకాల సేఫ్టీ ఫంక్షన్లు).

    18-ఇంచుల అలాయ్ వీల్స్.

    వీ2వీ (వెహికల్ టు వెహికల్), వీ2ఎల్ (వెహికల్ టు లోడ్) ఛార్జింగ్ సదుపాయం.

    గెశ్చర్ కంట్రోల్డ్ పవర్డ్ టైల్‌గేట్ (కాళ్లతో సైగ చేస్తే డిక్కీ ఓపెన్ అవుతుంది).

    ఇది #DARK ఎడిషన్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    కొత్త రంగు: టాటా ఇందులోకి నైట్రో క్రిమ్సన్ అనే కొత్త ఎక్స్‌టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్‌ను కూడా జోడించింది.

    టాటా కర్వ్​ ఈవీ కొత్త వేరియంట్ల ఎక్స్​షోరూం ధరలు..

    అకాంప్లిష్డ్ ఎక్స్ 55 -రూ. 16.99 లక్షలు

    ఎంపవర్డ్ ఎక్స్ 55 -రూ. 19.19 లక్షలు

    ఎంపవర్డ్ ఎక్స్ 55 #DARK - రూ.19.49 లక్షలు

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/Tata Curvv EV : టాటా కర్వ్​ ఈవీలో కొత్త వేరియంట్లు- 400+ కి.మీ రేంజ్​తో..
    News/News/Tata Curvv EV : టాటా కర్వ్​ ఈవీలో కొత్త వేరియంట్లు- 400+ కి.మీ రేంజ్​తో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes