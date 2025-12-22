Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సేఫ్టీలో టాప్​! టాటా హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ వేరియంట్లకు 5-స్టార్ రేటింగ్..

    టాటా మోటార్స్ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎస్‌యూవీలు హారియర్, సఫారీలో పెట్రోల్ వేరియంట్లను త్వరలో విడుదల చేయనుంది. లాంచ్‌కు ముందే వీటికి భారత్ ఎన్​సీఏపీ క్రాష్​ టెస్ట్​లో 5-స్టార్ రేటింగ్ లభించింది. కొత్త ఇంజిన్, మంచి సేఫ్టీ ఫీచర్లతో ఈ కార్లు రాబోతున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Dec 22, 2025 1:16 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సురక్షితమైన కార్లను అందించడంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న టాటా మోటార్స్.. తన పాపులర్ ఎస్‌యూవీలు హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ వేరియంట్లతో మార్కెట్‌ను షేక్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. క్రాష్​ టెస్ట్​లో ఈ కొత్త పెట్రోల్ వేరియంట్లకు కూడా 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ లభించిందని భారత్ ఎన్​సీఏపీ ప్రకటించింది. వివరాల్లోకి వెళితే..

    టాటా కార్లకు 5 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​..
    టాటా కార్లకు 5 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​..

    టాటా హారియర్​, టాటా సఫారీ- సేఫ్టీలో తిరుగులేదు!

    2023లో భారత్ ఎన్​సీఏపీ పరీక్షించిన మొదటి కార్లుగా హారియర్, సఫారీ నిలిచాయి. అప్పట్లో ఇవి అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (ఏఓపీ)లో 32 పాయింట్లకు గానూ 30.08, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (సీఓపీ)లో 49 పాయింట్లకు గానూ 44.54 సాధించి 5-స్టార్ రేటింగ్ సొంతం చేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఇదే రేటింగ్ పెట్రోల్ వెర్షన్లకు కూడా లభించిందని భారత్​ ఎన్​సీఏపీ స్పష్టం చేసింది.

    ఈ కార్లలో భద్రత కోసం ఎక్కడా రాజీ పడలేదు:

    అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు స్టాండర్డ్ (గరిష్టంగా 7).

    ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ).

    అన్ని వరుసల్లోనూ 3-పాయింట్ సీట్‌బెల్టులు.

    ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    కొత్త 'హైపీరియన్' ఇంజిన్ పవర్..

    హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ వెర్షన్లలో సరికొత్త 1.5-లీటర్, ఫోర్-సిలిండర్ టర్బోచార్జ్​డ్​ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను టాటా అమర్చింది. దీనిని ‘హైపీరియన్’ సిరీస్ అని పిలుస్తారు. ఇది మొదట సియెర్రా ఎస్​యూవీలో కనిపించింది. ఈ ఇంజిన్​లో హై-ప్రెజర్​ గాసోలీన్​ డైరక్ట్​ ఇంజెక్షన్​ వ్యవస్థ ఉంది. ఇదొక అల్యూమినియం ఇంజిన్ బ్లాక్. దీనిని వాడటం వల్ల బరువు తగ్గి, ఇంజిన్ పటిష్టత పెరుగుతుంది.

    పర్ఫార్మెన్స్: ఇది 170 హెచ్​పీ పవర్‌ను, 280 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    గేర్‌బాక్స్: ఇందులో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో పాటు టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

    హారియర్​, సఫారీ పెట్రోల్​ వేరియంట్లు- ధర ఎంత ఉండొచ్చు?

    పెట్రోల్ ఇంజిన్ రాకతో హారియర్, సఫారీ ప్రారంభ ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది! హారియర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 13 లక్షల నుంచి రూ. 14 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్యలో ఉండవచ్చని అంచనా. ప్రస్తుతం డీజిల్ ధరలతో పోలిస్తే ఇది వినియోగదారులకు మరింత చేరువయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సఫారీ పెట్రోల్ కూడా దాదాపు రూ. 14 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

    టాటా సఫారీ పెట్రోల్​లో స్మార్ట్​, ప్యూర్​ ఎక్స్​, అడ్వెంచర్​ ఎక్స్​ ప్లస్​, అడ్వెంచర్​ ఎక్స్​, అకంప్లీష్డ్​ ఆప్షన్స్​ ఉంటాయి. ఇక టాటా హారియర్​ పెట్రోల్​లో స్మార్ట్​, అడ్వెంచర్​ ఎక్స్​, అడ్వెంచర్​ ఎక్స్​ ప్లస్​, ఫియర్​లెస్​ ఎక్స్​, ఫియర్​లెస్​ ఎక్స్​ ప్లస్​, ఫియర్​లెస్​ అల్ట్రా ఆప్షన్స్​ ఉంటాయి.

    ఈ నెలలోనే ఇవి షోరూమ్‌లలో సందడి చేయనున్నాయి. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా డీలర్ల వద్దకు స్టాక్ చేరుకుంటున్నట్లు సమాచారం. మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో ఈ కొత్త పెట్రోల్ వేరియంట్లు టాటా మోటార్స్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    recommendedIcon
    News/News/సేఫ్టీలో టాప్​! టాటా హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ వేరియంట్లకు 5-స్టార్ రేటింగ్..
    News/News/సేఫ్టీలో టాప్​! టాటా హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ వేరియంట్లకు 5-స్టార్ రేటింగ్..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes