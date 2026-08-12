టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ Q1 ఫలితాలు: నికర లాభం 83% జంప్
టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ (TMCV) జూన్ త్రైమాసికంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలను సాధించింది. కంపెనీ కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 83.24% పెరిగి రూ. 2,560 కోట్లకు చేరింది. టాటా క్యాపిటల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులపై వచ్చిన మార్క్-టు-మార్కెట్ లాభాలు, వాహనాల విక్రయాలు పెరగడం ఈ లాభాలకు ప్రధాన కారణం.
టాటా గ్రూప్కు చెందిన ప్రముఖ వాణిజ్య వాహనాల తయారీ సంస్థ 'టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వెహికల్స్' ఆగస్టు 12న మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత తొలి త్రైమాసిక (Q1) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ. 1,397 కోట్ల లాభాన్ని నమోదు చేయగా, ఈసారి అది రూ. 2,560 కోట్లకు ఎగబాకింది. గతేడాది మార్చి త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ. 1,793 కోట్లతో పోల్చినా లాభాల్లో మంచి వృద్ధి కనిపించింది.
ఆదాయం, మార్జిన్లు
కార్యాచరణ ఆదాయం: గత ఏడాది క్యూ1లో రూ. 17,192 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం, ఈ ఏడాది జూన్ త్రైమాసికానికి దాదాపు 20% పెరిగి రూ. 20,576 కోట్లకు చేరింది.
ఎబిటా (EBITDA): నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 57.6% పెరిగి రూ. 3,272 కోట్లకు చేరగా, ఎబిటా మార్జిన్ 15.83%గా నమోదైంది. కంపెనీ ఎబిటా మార్జిన్ వరుసగా 12వ త్రైమాసికంలోనూ రెండంకెల స్థాయిలో కొనసాగడం గమనార్హం.
విక్రయాలు
మొత్తం వాహనాల విక్రయాలు: త్రైమాసికంలో మొత్తం 108.7K (1,08,700) వాహనాలను విక్రయించింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 26% వృద్ధి.
ఎగుమతులు & స్వదేశీ విక్రయాలు: స్వదేశీ విక్రయాలు 26% పెరగ్గా, ఎగుమతులు 35% పెరిగాయి.
వాహన్ మార్కెట్ షేర్: భారత కమర్షియల్ వెహికల్ (CV) విభాగంలో కంపెనీ 'వాహన్' (VAHAN) మార్కెట్ వాటా Q1 FY27 నాటికి 36.8%కి మెరుగైంది.
కీలక విజయాలు & కొత్త లాంచ్లు
ఈవీ విభాగానికి మొగ్గు: ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య వాహనాల విభాగంలో లీడర్షిప్ను బలపరుచుకుంటూ 3,400కి పైగా కొత్త ఈవీ ఆర్డర్లను దక్కించుకుంది.
కొత్త మోడళ్లు: ఏస్ గోల్డ్+ ఎక్స్ఎల్ (Ace Gold+ XL), ఇంట్రా వి40 (Intra V40), ఇంట్రా ఈవీ (Intra EV) వంటి మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది.
లక్నో ప్లాంట్ మైలురాయి: టాటా మోటార్స్ లక్నో ప్లాంట్లో 10 లక్షల వాణిజ్య వాహనాల తయారీ మైలురాయిని దాటింది. ఇండోనేషియాకు ఎగుమతి ఆర్డర్ల డెలివరీలను ప్రారంభించింది.
ఇవెకో (Iveco) అప్డేట్: ఇవెకో ఒప్పందానికి సంబంధించి అనుమతులు చివరి దశకు వచ్చాయని, ఆగస్టు 2026 చివరి నాటికి తుది ఆమోదం వచ్చే అవకాశం ఉందని కంపెనీ వెల్లడించింది.
"ముడి సరుకుల ధరల ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, ధరల నియంత్రణ, మెరుగైన సరఫరా వ్యవస్థ మరియు సమర్థవంతమైన నిర్వహణ ద్వారా స్థిరమైన మార్జిన్లను, లాభదాయకమైన వృద్ధిని అందించగలమని నమ్ముతున్నాం" అని టాటా మోటార్స్ సిఎఫ్ఓ జి.వి.రమణన్ తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More