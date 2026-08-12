టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ పదవికి ఎన్. చంద్రశేఖరన్ రాజీనామా: కారణాలు ఇవే
టాటా సన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్గా ఉన్న ఎన్. చంద్రశేఖరన్ తన పదవి కాల పొడిగింపును కోరకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. డైరెక్టర్ల బోర్డులో తన పదవీకాల పొడిగింపునకు ఏకగ్రీవ మద్దతు దక్కకపోవడమే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం. ఆయన ప్రస్తుత పదవీకాలం ఫిబ్రవరి 2027 వరకు కొనసాగుతుంది.
టాటా గ్రూప్లో దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా అత్యున్నత నాయకత్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన ఎన్. చంద్రశేఖరన్, తన పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత మరోసారి ఛైర్మన్గా కొనసాగకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆగస్టు 12, 2026న ఈ విషయాన్ని ఆయన టాటా సన్స్ బోర్డుకు అధికారికంగా తెలియజేశారు.
చంద్రశేఖరన్ ఎందుకు రాజీనామా చేశారు?
చంద్రశేఖరన్ తన నిర్ణయానికి గల ప్రధాన కారణాన్ని స్పష్టంగా వివరించారు.
బోర్డులో ఏకగ్రీవ మద్దతు లేకపోవడం: సర్ దొరాబ్జీ టాటా ట్రస్ట్, సర్ రతన్ టాటా ట్రస్ట్లు చంద్రశేఖరన్కు మరో ఐదేళ్ల పాటు పదవీకాలం పొడిగించాలని ఏకగ్రీవంగా సిఫార్సు చేశాయి. అయితే, ఫిబ్రవరి 24, 2026న జరిగిన టాటా సన్స్ బోర్డు సమావేశంలో ఒక బోర్డు సభ్యుడు ఈ పొడిగింపును మద్దతు ఇవ్వకపోవడంతో ఏకగ్రీవ నిర్ణయం సాధ్యపడలేదు.
దీర్ఘకాలిక అనిశ్చితి రద్దు: ఆ సమావేశం జరిగి ఆరు నెలలు గడిచినా ఈ విషయంపై ఎలాంటి స్పష్టమైన పరిష్కారం లభించలేదు. టాటా గ్రూప్ ప్రస్తుతం సెమికండక్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఎయిర్ ఇండియా వంటి అనేక కీలకమైన, బృహత్తర ప్రాజెక్టులను అమలు చేస్తోంది. ఇటువంటి సమయంలో నాయకత్వంపై అనిశ్చితి ఉండటం సంస్థ పురోగతికి, ఇన్వెస్టర్లకు, ఉద్యోగులకు మంచిది కాదని భావించి ఆయన తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
చంద్రశేఖరన్ పదవీకాలం & రికార్డు వేతనం
పదవీకాలం ముగింపు: ఆయన తక్షణమే తప్పుకోవడం లేదు. ఆయన ప్రస్తుత పదవీకాలం ఫిబ్రవరి 2027 నాటికి ముగుస్తుంది, అప్పటివరకు ఆయనే ఛైర్మన్గా కొనసాగుతారు.
వేతనం (Remuneration): టాటా సన్స్ FY26 వార్షిక నివేదిక ప్రకారం, ఆయన మొత్తం పారితోషికం ₹158.66 కోట్లు కాగా, ఇందులో దాదాపు 89% ( ₹140.69 కోట్లు) లాభాల ఆధారిత కమిషన్ రూపంలో లభించింది. FY22 నుంచి FY26 వరకు ఐదేళ్ల కాలంలో ఆయన మొత్తం ₹671.4 కోట్ల పారితోషికం పొందారు.
కొత్త ఛైర్మన్ ఎంపిక ఎలా జరుగుతుంది?
టాటా సన్స్ 'ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్' ప్రకారం నూతన ఛైర్మన్ ఎంపిక కోసం ఐదుగురు సభ్యుల సెలక్షన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు:
ముగ్గురు సభ్యులు: టాటా ట్రస్ట్లు (ఈ ట్రస్ట్లకు టాటా సన్స్లో 66% వాటా ఉంది) సంయుక్తంగా నామినేట్ చేస్తాయి.
1 సభ్యుడు: టాటా సన్స్ బోర్డు నుంచి ఉంటారు.
1 సభ్యుడు: బయటి నుంచి స్వతంత్ర ప్రతినిధిగా ఎంపికవుతారు.
చంద్రశేఖరన్ కోరిక మేరకు బోర్డు త్వరలోనే తదుపరి ఛైర్మన్ ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రారంభించనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More