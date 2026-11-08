Discount on cars : పండుగ అయిపోయినా ఆఫర్లు ఉంటాయి! టాటా ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై అదిరే డిస్కౌంట్లు..
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విక్రయాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్న టాటా మోటార్స్ తమ ఈవీ కార్లపై ఊహించని రేంజ్లో ఆఫర్లు ప్రకటించింది! ఈ పండుగ సీజన్లో ప్రముఖ ఈవీ మోడళ్లపై లభించే డిస్కౌంట్లు, గ్రీన్ బోనస్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
ఎలక్ట్రిక్ వాహన (ఈవీ) ప్రియులకు అదిరిపోయే వార్త అందించింది దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్. ఈవీ విక్రయాల జోరును పెంచేందుకు తమ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల శ్రేణిపై ఏకంగా రూ. 3.35 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ని ప్రకటించింది. ఈ పండుగ సీజన్లో, సీజన్ ముగిసిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇదే రైట్ టైమ్!
ప్రస్తుతం భారతీయ ఈవీ మార్కెట్లో అత్యధికంగా ఏడు మోడళ్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న టాటా.. రూ. 6.99 లక్షల ప్రారంభ ధర కలిగిన టియాగో ఈవీ నుంచి రూ. 21.79 లక్షల ధర ఉండే ఫ్లాగ్షిప్ హారియర్ ఈవీ వరకు విభిన్న రకాల కార్లను విక్రయిస్తోంది.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాడకం వేగంగా పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ విస్తరించడం, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం పెరగడంతో వాహనదారులు ఈవీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నవంబర్లో టాటా ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై లభిస్తున్న డిస్కౌంట్ల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
కర్వ్ ఈవీపై అత్యధికంగా రూ. 3.35 లక్షల ఆఫర్!
టాటా మోటార్స్ ఇటీవల మార్కెట్లోకి తెచ్చిన మోడ్రన్ ఎస్యూవీ కూపే ‘కర్వ్ ఈవీ’పై కంపెనీ అత్యధిక ప్రయోజనాలు ఇస్తోంది. రూ. 17.19 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారుపై కొనుగోలుదారులు గరిష్టంగా రూ. 3.35 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో రూ. 3 లక్షల భారీ గ్రీన్ బోనస్తో పాటు రూ. 35,000 స్క్రాపేజ్ బోనస్ కూడా కలిపి ఇస్తున్నారు.
హారియర్ ఈవీ, నెక్సాన్ ఈవీలపై ఆఫర్లు..
కంపెనీకి చెందిన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ ‘హారియర్ ఈవీ’ కొనుగోలుపై మొత్తం రూ. 2.75 లక్షల వరకు వెసులుబాటు లభిస్తోంది. రూ. 1 లక్ష ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫర్, రూ. 1 లక్ష లాయల్టీ బోనస్ వంటి ప్రయోజనాలు ఈ కారుపై సొంతం చేసుకోవచ్చు.
దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘నెక్సాన్ ఈవీ’పై ఈ నెలలో రూ. 45,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. రూ. 12.49 లక్షల ప్రారంభ ధర కలిగిన ఈ మోడల్పై రూ. 10,000 గ్రీన్ బోనస్, అలాగే రూ. 25,000 నుంచి రూ. 35,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్ బోనస్ అందుకోవచ్చు.
ఓల్డ్ స్టాక్పై ఊహించని రేంజ్లో డిస్కౌంట్లు..
కొత్త మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, డీలర్షిప్ల వద్ద ఉన్న పాత వర్షన్ల స్టాక్ను అమ్మేందుకు టాటా మోటార్స్ భారీ ఆఫర్లు ఇచ్చింది.
పాత టియాగో ఈవీ : రూ. 6.99 లక్షల ప్రారంభ ధర కలిగిన ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ పాత వర్షన్పై రూ. 70,000 గ్రీన్ బోనస్, రూ. 50,000 ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫర్, రూ. 25,000 స్క్రాపేజ్ బోనస్తో కలిపి మొత్తం రూ. 1.45 లక్షల వరకు తగ్గింపు ఇస్తున్నారు.
పాత పంచ్ ఈవీ : 2026 ఫిబ్రవరిలో ఫేస్లిఫ్ట్ తెచ్చినప్పటికీ, డీలర్షిప్ల వద్ద ఉన్న పాత పంచ్ ఈవీ స్టాక్పై రూ. 1.10 లక్షల గ్రీన్ బోనస్తో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలు కలిపి మొత్తం రూ. 1.45 లక్షల వరకు పొదుపు చేయవచ్చు.
ఆఫర్లు లేని మోడళ్లు ఇవి..
టాటా లైన్-అప్లో ఉన్న రూ. 12.49 లక్షల టిగోర్ ఈవీపై ఈ నెల ఎలాంటి డిస్కౌంట్లు ప్రకటించలేదు. త్వరలోనే ఈ కారు స్థానంలో ఏరిస్ ఎలక్ట్రిక్ వర్షన్ను ప్రవేశపెట్టే ఆలోచనలో కంపెనీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే రూ. 18.79 లక్షల ధర కలిగిన ‘సియెర్రా ఈవీ’పై కూడా ఈ నెలలో ఎలాంటి తగ్గింపులు అందుబాటులో లేవు!
ఇంధన రహిత ప్రయాణం కోరుకునే వాహనదారులకు టాటా మోటార్స్ అందించే ఈ పరిమిత కాల డిస్కౌంట్లు సరైన ఎంపికగా నిలుస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More