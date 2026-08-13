టాటా మోటార్స్ క్యూ1 ఫలితాలు: రూ.775 కోట్లకు పడిపోయిన నికర లాభం
జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (JLR) విక్రయాలు మందగించడంతో టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ క్యూ1 ఎఫ్వై27 ఫలితాల్లో నికర లాభం భారీగా క్షీణించింది. అయితే, దేశీయ మార్కెట్లో అమ్మకాలు పుంజుకోవడంతో ఆదాయం మాత్రం క్రితం ఏడాదితో పోలిస్తే 9 శాతం పెరిగింది.
టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ (TMPV) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) మొదటి త్రైమాసికం (క్యూ1) ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. కంపెనీ లాభాల్లో భారీ కోత నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (JLR) విక్రయాలు తగ్గుముఖం పట్టడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని కంపెనీ వెల్లడించింది.
ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికానికి గాను టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికిల్స్ కంపెనీ రూ.775 కోట్ల కాన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభాన్ని సాధించింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ.3,924 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది తీవ్ర క్షీణతను సూచిస్తోంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికం (క్యూ4) లో సాధించిన రూ.5,783 కోట్లతో పోల్చి చూసినా లాభం గణనీయంగా తగ్గింది. విదేశీ మార్కెట్లలో జేఎల్ఆర్ విక్రయాలు నిరాశపరిచినప్పటికీ, భారతీయ మార్కెట్లో కంపెనీ దేశీయ వ్యాపారం బలంగానే రాణించింది.
పెరిగిన ఆదాయం.. కార్యకలాపాల పనితీరు మెరుగ్గా
ఆదాయం విషయానికి వస్తే, సమీక్షా త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ.94,827 కోట్ల ఆపరేషనల్ ఆదాయాన్ని పొందింది. గతేడాది ఇదే కాలంలో వచ్చిన రూ.87,141 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 9 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. అయితే గత ఆర్థిక సంవత్సరం క్యూ4లో నమోదైన రూ.1,04,923 కోట్ల ఆదాయంతో పోలిస్తే సీక్వెన్షియల్గా 10 శాతం తగ్గింది.
ఆపరేటింగ్ పనితీరు విభాగంలో కంపెనీ స్థిరమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. EBITDA (వడ్డీ, పన్నులు, క్షీణతకు ముందు రాబడి) ఏడాది ప్రాతిపదికన 57.6 శాతం పెరిగి రూ.3,272 కోట్లకు చేరింది. ఎబిటా మార్జిన్ 15.83 శాతంగా నమోదైంది. గతేడాది క్యూ1లోని 11.98 శాతంతో పోలిస్తే ఇది 385 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగింది. వరుసగా 12వ త్రైమాసికంలోనూ కంపెనీ రెండంకెల ఎబిటా మార్జిన్ను నమోదు చేయడం సానుకూల అంశం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More