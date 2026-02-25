కొత్త టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ (2026): బుకింగ్స్ ఓపెన్, ధర & ఫీచర్లు ఇవే
టాటా మోటార్స్ తన ప్రజాదరణ పొందిన ఎలక్ట్రిక్ మైక్రో SUV 'పంచ్ ఈవీ' (Punch EV)లో సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. మెరుగైన బ్యాటరీ ప్యాక్లు, అత్యాధునిక ఫీచర్లు, 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (BaaS) విధానంతో ఈ కారు వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
టాటా మోటార్స్ తన 2026 పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ బుకింగ్స్ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు తమ సమీపంలోని టాటా డీలర్షిప్లలో లేదా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి ఈ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కొత్త మోడల్ డెలివరీలు ఈ నెలాఖరు (ఫిబ్రవరి 28, 2026) నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి.
ధరల వివరాలు (ఇంట్రడక్టరీ ఎక్స్-షోరూమ్)
ఈసారి టాటా మోటార్స్ రెండు రకాల కొనుగోలు ఆప్షన్లను అందిస్తోంది:
BaaS (బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్) విధానం: కారు ప్రారంభ ధర రూ. 6.49 లక్షల నుండి మొదలవుతుంది. ఇందులో వినియోగదారులు ప్రతి కిలోమీటర్కు రూ. 2.6 బ్యాటరీ ఛార్జ్ (EMI) రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
సాధారణ కొనుగోలు: ఎటువంటి బ్యాటరీ సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా కారు ధర రూ. 9.69 లక్షల నుండి రూ. 12.59 లక్షల వరకు (వేరియంట్ను బట్టి) ఉంటుంది.
బ్యాటరీ, రేంజ్
కొత్త పంచ్ ఈవీ రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది:
30 kWh బ్యాటరీ: ARAI ప్రకారం 365-375 కి.మీ వరకు రేంజ్ అందిస్తుంది.
40 kWh బ్యాటరీ: ARAI సర్టిఫైడ్ రేంజ్ 468 కి.మీ కాగా, రియల్-వరల్డ్ (C75) రేంజ్ సుమారు 355 కి.మీ వరకు ఉంటుంది.
ఛార్జింగ్: 65kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 20% నుండి 80% వరకు కేవలం 26 నిమిషాల్లోనే ఛార్జ్ అవుతుంది.
వేరియంట్లు
ఈ కారు మొత్తం ఐదు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:
Smart, Smart+, Adventure, Empowered, Empowered+ S.
కీలక ఫీచర్లు
డిజైన్: కొత్త ఫ్రంట్ ఫాసియా, ఎల్ఈడీ కనెక్టెడ్ టెయిల్ల్యాంప్స్, ఏరో-డైనమిక్ అల్లాయ్ వీల్స్.