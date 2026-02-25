Edit Profile
    కొత్త టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ (2026): బుకింగ్స్ ఓపెన్, ధర & ఫీచర్లు ఇవే

    టాటా మోటార్స్ తన ప్రజాదరణ పొందిన ఎలక్ట్రిక్ మైక్రో SUV 'పంచ్ ఈవీ' (Punch EV)లో సరికొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. మెరుగైన బ్యాటరీ ప్యాక్‌లు, అత్యాధునిక ఫీచర్లు, 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (BaaS) విధానంతో ఈ కారు వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

    Published on: Feb 25, 2026 3:41 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    టాటా మోటార్స్ తన 2026 పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ బుకింగ్స్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు తమ సమీపంలోని టాటా డీలర్‌షిప్‌లలో లేదా అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి ఈ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కొత్త మోడల్ డెలివరీలు ఈ నెలాఖరు (ఫిబ్రవరి 28, 2026) నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి.

    ధరల వివరాలు (ఇంట్రడక్టరీ ఎక్స్-షోరూమ్)

    ఈసారి టాటా మోటార్స్ రెండు రకాల కొనుగోలు ఆప్షన్లను అందిస్తోంది:

    • BaaS (బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్) విధానం: కారు ప్రారంభ ధర రూ. 6.49 లక్షల నుండి మొదలవుతుంది. ఇందులో వినియోగదారులు ప్రతి కిలోమీటర్‌కు రూ. 2.6 బ్యాటరీ ఛార్జ్ (EMI) రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
    • సాధారణ కొనుగోలు: ఎటువంటి బ్యాటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేకుండా కారు ధర రూ. 9.69 లక్షల నుండి రూ. 12.59 లక్షల వరకు (వేరియంట్‌ను బట్టి) ఉంటుంది.

    బ్యాటరీ, రేంజ్

    కొత్త పంచ్ ఈవీ రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది:

    • 30 kWh బ్యాటరీ: ARAI ప్రకారం 365-375 కి.మీ వరకు రేంజ్ అందిస్తుంది.
    • 40 kWh బ్యాటరీ: ARAI సర్టిఫైడ్ రేంజ్ 468 కి.మీ కాగా, రియల్-వరల్డ్ (C75) రేంజ్ సుమారు 355 కి.మీ వరకు ఉంటుంది.
    • ఛార్జింగ్: 65kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 20% నుండి 80% వరకు కేవలం 26 నిమిషాల్లోనే ఛార్జ్ అవుతుంది.

    వేరియంట్లు

    • ఈ కారు మొత్తం ఐదు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:
    • Smart, Smart+, Adventure, Empowered, Empowered+ S.

    కీలక ఫీచర్లు

    • డిజైన్: కొత్త ఫ్రంట్ ఫాసియా, ఎల్ఈడీ కనెక్టెడ్ టెయిల్‌ల్యాంప్స్, ఏరో-డైనమిక్ అల్లాయ్ వీల్స్.
    • టెక్నాలజీ: 10.25-అంగుళాల హర్మన్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే & ఆండ్రాయిడ్ ఆటో.
    • సౌకర్యాలు: వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, సన్‌రూఫ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్.
    • భద్రత: 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ESC, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, TPMS (టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్) వంటి ఫీచర్లు ప్రామాణికంగా అందించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న: ఈ కారును బుక్ చేసుకోవడానికి ఎంత అమౌంట్ చెల్లించాలి?

    జవాబు: బుకింగ్ కోసం రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    ప్రశ్న: BaaS అంటే ఏమిటి?

    జవాబు: బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్ (BaaS) అనేది ఒక సబ్‌స్క్రిప్షన్ విధానం. ఇందులో మీరు కారు ధరను తక్కువకు చెల్లించి, బ్యాటరీ వినియోగానికి కిలోమీటర్ల వారీగా ఛార్జీలు చెల్లిస్తారు.

    ప్రశ్న: డెలివరీలు ఎప్పుడు మొదలవుతాయి?

    జవాబు: ఈ నెలాఖరు (ఫిబ్రవరి 28, 2026) నుండి డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

