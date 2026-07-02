టాటా సియెర్రా ఈవీ కొనాలనుకుంటున్నారా? బ్యాటరీ, రేంజ్, స్పెసిఫికేషన్ల పూర్తి వివరాలు ఇవే
ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఒకప్పుడు సంచలనం సృష్టించిన ఐకానిక్ మోడల్ 'సియెర్రా' ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది. రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లు, అదిరిపోయే రేంజ్తో వచ్చిన టాటా సియెర్రా ఈవీ (Tata Sierra EV) కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోసం పూర్తి స్పెసిఫికేషన్ల గైడ్.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పేరును పునరుద్ధరిస్తూ టాటా మోటార్స్ ఎట్టకేలకు మోస్ట్ అవేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'టాటా సియెర్రా ఈవీ' (Tata Sierra EV) ని విడుదల చేసింది. రూ. 18.79 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ అయిన ఈ ప్రీమియం ఈవీ మొత్తం 6 వేరియంట్లు, రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
ఒకవేళ మీరు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తూ, ఏ బ్యాటరీ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలనే గందరగోళంలో ఉంటే.. మీకోసం ఈ కార్ బ్యాటరీలు, డ్రైవ్ట్రైన్, పర్ఫార్మెన్స్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
బ్యాటరీ, డ్రైవ్ట్రైన్ ఆప్షన్లు
టాటా సియెర్రా ఈవీలో వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా 63 kWh మరియు 75 kWh సామర్థ్యం గల రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లను అందించారు. ఇవి రెండు రకాల డ్రైవ్ట్రైన్ సిస్టమ్స్తో వస్తాయి.
63 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇది కేవలం రియర్-వీల్-డ్రైవ్ (RWD) సెటప్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇది రియర్-వీల్-డ్రైవ్ (RWD), పవర్ఫుల్ క్వాడ్-వీల్-డ్రైవ్ (QWD) ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
వేరియంట్ల వారీగా పవర్, టార్క్, రేంజ్ వివరాలు
1. టాటా సియెర్రా ఈవీ 63 (RWD)
పవర్ & టార్క్: ఈ మోడల్ 235 bhp గరిష్ట పవర్ను, 315 Nm టాప్ టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
రేంజ్: ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఇది నిజమైన రోడ్డు పరిస్థితుల్లో (Real-world range) 460 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
2. టాటా సియెర్రా ఈవీ 75 (RWD)
పవర్ & టార్క్: ఈ వేరియంట్ 206 bhp పవర్, 315 Nm గరిష్ట టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది.
రేంజ్: ఈ మోడల్ అన్నింటికంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇది 530 కిలోమీటర్ల రియల్-వరల్డ్ రేంజ్ను, 665 కిలోమీటర్ల ఎమ్ఐడీసీ (MIDC) సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను కలిగి ఉంది.
3. టాటా సియెర్రా ఈవీ 75 (QWD - డ్యూయల్ మోటార్)
పవర్ & టార్క్: ఆఫ్-రోడింగ్ ఇష్టపడే వారి కోసం తెచ్చిన ఈ మోడల్లో డ్యూయల్ మోటార్ సెటప్ ఉంటుంది. దీని ముందు భాగంలో ఉండే మోటార్ 138 bhp, వెనుక వైపు ఉండే మోటార్ 206 bhp పవర్ను అందిస్తాయి. ఇది మొత్తంగా 504 Nm భారీ టార్క్ను విడుదల చేస్తుంది.
రేంజ్: ఎక్కువ పవర్ ఉన్నప్పటికీ, ఇది సింగిల్ ఛార్జ్పై 500 కిలోమీటర్ల వరకు రియల్-వరల్డ్ రేంజ్ ఇస్తుందని టాటా మోటార్స్ స్పష్టం చేసింది.
ఛార్జింగ్ సమయం (Charging Time)
టాటా సియెర్రా ఈవీలోని రెండు బ్యాటరీలు కూడా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తాయి.
- 63 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను కేవలం 25 నిమిషాల్లో 20 శాతం నుండి 80 శాతానికి టాప్-అప్ చేయవచ్చు.
- పెద్దదైన 75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 20% నుండి 80% ఛార్జింగ్ స్థాయిని చేరుకోవడానికి దాదాపు 26 నిమిషాల సమయం తీసుకుంటుంది.
మీకు రోజువారీ ప్రయాణాలతో పాటు మంచి రేంజ్, రీజనబుల్ బడ్జెట్ కావాలనుకుంటే 63 kWh (RWD) లేదా 75 kWh (RWD) మోడల్స్ ఉత్తమ ఎంపిక. అలా కాకుండా పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఆల్-వీల్ డ్రైవింగ్ సామర్థ్యం కావాలనుకుంటే క్వాడ్-వీల్-డ్రైవ్ (QWD) వేరియంట్ వైపు వెళ్లవచ్చు.
|Tata Sierra EV: Battery & specifications details
|Sierra EV 63
|Sierra EV 75
|Sierra EV 75 QWD
|Variant
|Pure, Adventure, Empowered
|Adventure, Empowered
|Empowered
|Battery pack
|63 kWh
|75 kWh
|Motor
Single
Rear: PMSM
Single
Rear: PMSM
Dual
Front: Induction
Rear: PMSM
|Maximum power
|235 bhp
|206 bhp
Front: 138 bhp
Rear: 206 bhp
|Maximum torque
|315 Nm
|504 Nm
|Drivetrain
|RWD
|QWD (AWD)
|Ingress protection for motor & battery pack
|IP67
|DC fast charging (20%-80%)
|25 mins (above 110kW 260A charger input)
|26 mins (above 120kW 330A charger input)
|AC fast charging (10%-100% using 7.2 KW charger)
|9.3 hours
|10.7 hours
|Maximum range (MIDC)
|535 km
|665 km
|624 km
|Real-world range
|440-460
|510-530
|480-500
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More