Tata Sierra EV : పండుగ సీజన్లో టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?
Tata Sierra EV launch : ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తమ మోస్ట్ అవేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ‘టాటా సియెర్రా ఈవీ’ లాంచ్ టైమ్లైన్ను అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఈ ఐకానిక్ కారు 2026 జులై - సెప్టెంబర్ మధ్య మార్కెట్లోకి విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Tata Sierra EV price : ఒకప్పటి భారతీయుల కలల కారు, టాటా మోటార్స్ ఐకానిక్ బ్రాండ్ 'సియెర్రా' సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో మార్కెట్లోకి రావడానికి సిద్ధమైంది. గత కొన్ని నెలలుగా దేశవ్యాప్తంగా రోడ్లపై టెస్టింగ్ దశలో కనిపించిన ‘టాటా సియెర్రా ఈవీ’ లాంచ్ టైమ్లైన్పై ఎట్టకేలకు కంపెనీ స్పష్టతనిచ్చింది. టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ శైలేష్ చంద్ర అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 రెండో త్రైమాసికంలో, అంటే 2026 జులై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య (పండుగ సీజన్ బ్యాక్డ్రాప్లో) అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. ఈ ప్రకటనతో గత కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరపడింది.
టాటా సియెర్రా ఈవీ- పొజిషనింగ్, ప్లాట్ఫారమ్..
టాటా లైన్-అప్లో ఈ సరికొత్త సియెర్రా ఈవీ.. కర్వ్ ఈవీకి పైన, కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన హారియర్ ఈవీకి దిగువన నిలవనుంది. ఇది టాటా అధునాతన Acti.ev+ ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందుతోంది. అంతేకాకుండా, మార్కెట్లో ఇప్పటికే మంచి ఆదరణ పొందుతున్న హారియర్ ఈవీకి సంబంధించిన కీలక భాగాలను ఇది పంచుకోనుంది.
టాటా సియెర్రా ఈవీ- బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, రేంజ్..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో వినియోగదారులకు రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లు లభించే అవకాశం ఉంది:
టాటా కర్వ్ నుంచి సేకరించిన 55 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్.
లాంగ్ రేంజ్ కోసం మరింత పెద్దదైన 65 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ యూనిట్.
ఇందులోని పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ సింగిల్ ఛార్జ్పై రియల్ వరల్డ్ (నిజ జీవితంలో) 500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ని ఇస్తుందని అంచనా. కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇది సింగిల్-మోటార్ రేర్-వీల్-డ్రైవ్ (ఆర్డబ్ల్యూడీ), డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులోకి రానుంది.
టాటా సియెర్రా ఈవీ- ఛార్జింగ్, క్యాబిన్ ఫీచర్లు..
సియెర్రా ఈవీ సూపర్ ఫాస్ట్ డీసీ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనితో పాటు బిడైరెక్షనల్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్లు అయిన వీ2ఎల్ (వెహికల్-టు-లోడ్), వీ2వీ (వెహికల్-టు-వెహికల్) సాంకేతికతలను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఈ కారు బ్యాటరీ ద్వారా ఇతర ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలను లేదా మరొక ఈవీ కారును ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
టాటా సియెర్రా ఈవీ కేబిన్ అత్యంత లగ్జరీగా, టెక్నాలజీతో నిండి ఉండబోతోంది. ఇందులో ట్రిపుల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్ని అందించనున్నారు. దీని ప్రకారం.. 12.3-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 12.3-ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, ముందు ప్యాసింజర్ కోసం ప్రత్యేకంగా మరొక 12.3-ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉండనున్నాయి. దీనితో పాటు ఓటీఏ అప్డేట్స్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ లభిస్తాయి.
టాటా సియెర్రా ఈవీ- సేఫ్టీ, అదనపు హంగులు..
భద్రత విషయానికి వస్తే టాటా కార్లకు తిరుగుండదు. ఇందులో లేటెస్ట్ లెవెల్ 2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) సూట్, సేఫ్ పార్కింగ్ కోసం 360-డిగ్రీల కెమెరా, పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, టాప్ వేరియంట్లలో డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయి. కారు ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ పాత సియెర్రా లుక్ను గుర్తు చేస్తూనే, ఆధునిక ఈవీ శైలికి తగ్గట్టుగా క్లోజ్డ్-ఆఫ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్తో రానుంది.
టాటా సియెర్రా ఈవీ- ధర, పోటీ..
మార్కెట్ వర్గాల అంచనా ప్రకారం, టాటా సియెర్రా ఈవీ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 17.5 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ధరతో ఇది మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో ఉన్న హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, మారుతీ సుజీకి ఈ-విటారా, మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ వంటి గట్టి పోటీదారులకు గట్టి సవాలు విసరనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More