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నేటి టాప్ న్యూస్: టాటా సన్స్‌లో విభేదాలు, రష్యా ఎన్నికల్లో పుతిన్ హవా

టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ పునర్నియామకంపై నోయెల్ టాటా అభ్యంతరం, ఢిల్లీ ఓటర్లకు ఈసీ భారీ నోటీసులు, రష్యా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పుతిన్ పార్టీ ఆధిక్యం, ఆసియా గేమ్స్ 2026 క్రీడా విశేషాలతో కూడిన నేటి ప్రధాన వార్తల సమాహారం.

Published on: Sep 21, 2026, 08:53:28 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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దేశ విదేశాల్లో చోటుచేసుకున్న రాజకీయ, వ్యాపార, క్రీడా రంగానికి చెందిన కీలక పరిణామాలు నేటి ఉదయం వార్తల్లో నిలిచాయి. టాటా గ్రూప్‌లో మళ్లీ మొదలైన అంతర్గత విభేదాల నుంచి రష్యా ఎన్నికలు, ఢిల్లీ ఓటర్ల జాబితా సవరణ వివాదాలు, ఆసియా గేమ్స్ అప్‌డేట్స్ వరకు నేటి టాప్ న్యూస్ విశేషాలు ఇవే.

పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు చెందిన అధికార 'యునైటెడ్ రష్యా' పార్టీ భారీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. (REUTERS)
పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు చెందిన అధికార 'యునైటెడ్ రష్యా' పార్టీ భారీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. (REUTERS)

టాటా సన్స్‌లో కొత్త వివాదం

టాటా సన్స్ ఛైర్మన్‌గా ఎన్. చంద్రశేఖరన్ మూడోసారి బాధ్యతలు చేపట్టడంపై గ్రూప్ అంతర్గతంగా వివాదం చెలరేగింది. చంద్రశేఖరన్ పునర్నియామకంలో టాటా సన్స్ బోర్డు 2022, 2026 సంవత్సరాల్లో రెండు వేర్వేరు నిబంధనలను వర్తింపజేసిందని టాటా ట్రస్ట్స్ ఛైర్మన్ నోయెల్ టాటా ఆరోపించారు. వివాదాస్పద ఓటింగ్ అనంతరం బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై చట్టపరమైన అభిప్రాయం తీసుకుని, సాధారణ సమావేశం ఆమోదం పొందేవరకు ఈ విషయాన్ని బయటకు వెల్లడించకూడదని డైరెక్టర్లు ఒప్పందం చేసుకున్నప్పటికీ, బోర్డు ముందే ప్రకటన చేసిందని నోయెల్ టాటా స్పష్టం చేశారు.

ఢిల్లీలో 33 లక్షల మంది ఓటర్లకు ఈసీ నోటీసులు: కారణమిదే

ఢిల్లీలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) మొదటి విడత అనంతరం, ఆగస్టు 31న ప్రచురించిన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ఆధారంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) ఏకంగా 33 లక్షల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేసింది. గత ఎస్‌ఐఆర్ (SIR) డేటాతో మ్యాపింగ్ కాకపోవడమే ఈ నోటీసుల్లో 42 శాతం కేసులకు ప్రధాన కారణం. పాత ఓటర్ల జాబితాతో పేర్లు సరిపోలకపోవడం, తల్లిదండ్రులు లేదా పిల్లల వయస్సు వ్యత్యాసాల్లో తేడాలు ఉండటం మిగిలిన నోటీసులకు కారణమయ్యాయి. అయితే, ఏకంగా 59,791 నోటీసులకు అసలు ఎటువంటి కారణాన్ని పేర్కొనకపోవడం గమనార్హం.

రష్యా ఎన్నికల్లో మళ్లీ పుతిన్ హవా

ఉక్రెయిన్‌పై పూర్తిస్థాయి దాడి ప్రారంభమైన తర్వాత రష్యాలో తొలిసారిగా జరుగుతున్న పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు చెందిన అధికార 'యునైటెడ్ రష్యా' పార్టీ భారీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. మూడు రోజుల పాటు సాగిన ఈ పోలింగ్‌లో ప్రతిపక్షాల పోటీ నామమాత్రంగానే మారింది. సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ విడుదల చేసిన ప్రారంభ గణాంకాల ప్రకారం, పుతిన్ తన రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి నిలబెట్టుకోనున్నారు.

ఆసియా గేమ్స్ 2026: షూటింగ్‌లో భారత్‌కు మూడో వెండి పతకం

ఆసియా గేమ్స్ 2026 మూడో రోజు భారత్ పతకాల వేటను కొనసాగిస్తోంది. పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ వ్యక్తిగత, టీమ్ ఈవెంట్లలో భారత షూటర్లు హిమాంశు ధిల్లాన్, పార్థ్ మానే, రుద్రాంక్ష్ పాటిల్ బరిలోకి దిగి మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచారు. ఫలితంగా షూటింగ్‌లో భారత్‌కు మూడో రజత పతకం లభించింది. సెపాక్‌తక్రాలో జపాన్‌తో మ్యాచ్‌లో భారత్ తీవ్ర పోటీ ఎదుర్కొంటోంది. మరోవైపు, ఎంఎంఏ (MMA) ట్రెడిషనల్ 60 కేజీల విభాగంలో సుచికా తరియాల్ ఇప్పటికే పతకం ఖాయం చేసుకోగా, స్వర్ణంపై కన్నేశారు. టేబుల్ టెన్నిస్‌లో భారత్-పాకిస్తాన్ మధ్య రెండు హోరాహోరీ పోరులు జరగనున్నాయి.

'ది లవ్ హైపోథెసిస్' సినిమాపై లీలీ రీన్‌హార్ట్ వ్యాఖ్యలు

రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రాల శైలి మళ్లీ రూపుదిద్దుకుంటోందని ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటి, 'రివర్‌డేల్' ఫేమ్ లీలీ రీన్‌హార్ట్ అభిప్రాయపడ్డారు. 'ది లవ్ హైపోథెసిస్' నవల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న సినిమాపై తాను ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నానని, అభిమానులు అమితంగా ఇష్టపడే సన్నివేశాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చానని ఆమె తెలిపారు. 1990లు, 2000ల ప్రారంభంలో వచ్చిన ప్రేమ కథల తరహా భావోద్వేగ బంధం మళ్లీ నేటి సినిమాల్లోకి వస్తోందని పేర్కొన్నారు.

అటు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో సమీకరణాలు మారడం, ఇటు దేశీయంగా టాటా కార్పొరేట్ వివాదం, ఎన్నికల సంఘం చర్యలు వేడి పుట్టిస్తున్నాయి. ఇక క్రీడారంగంలో ఆసియా గేమ్స్ భారత్‌కు ఆశలు రేపుతుండగా, వినోద పరిశ్రమలో పాతకాలపు రొమాంటిక్ కామెడీల పునరాగమనం ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/నేటి టాప్ న్యూస్: టాటా సన్స్‌లో విభేదాలు, రష్యా ఎన్నికల్లో పుతిన్ హవా
Home/News/నేటి టాప్ న్యూస్: టాటా సన్స్‌లో విభేదాలు, రష్యా ఎన్నికల్లో పుతిన్ హవా
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