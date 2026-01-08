శ్రేయస్ అయ్యర్ ఫిట్.. వన్డేల్లో మళ్లీ నాలుగో స్థానంలోనే.. గాయంతో టీ20 టీమ్ నుంచి తిలక్ వర్మ ఔట్!
టీమిండియాకు ఓ గుడ్ న్యూస్, మరో బ్యాడ్ న్యూస్ ఒకేసారి వచ్చాయి. వన్డే టీమ్ వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించగా.. మరో స్టార్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ గాయపడి టీ20 వరల్డ్ కప్ కు దూరమయ్యే ప్రమాదంలో పడ్డాడు.
న్యూజిలాండ్తో జరగబోయే వన్డే సిరీస్కు ముందు టీమిండియాకు ఒక శుభవార్త, ఒక చేదు వార్త అందాయి. గాయం కారణంగా జట్టుకు దూరమైన వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించి రీ ఎంట్రీకి రెడీ అయ్యాడు. కానీ టీ20 స్పెషలిస్ట్, హైదరాబాదీ ప్లేయర్ తిలక్ వర్మ గాయం బారిన పడటం ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రాబోయే టీ20 వరల్డ్ కప్లో తిలక్ ఆడటంపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.
శ్రేయస్ అయ్యర్ విధ్వంసం..
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అదరగొట్టి శ్రేయస్ అయ్యర్ ఫామ్లోకి రాగా.. తిలక్ వర్మ సర్జరీ బాట పట్టేలా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్ల గాయాలు, ఫిట్నెస్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి. సిడ్నీలో ఆస్ట్రేలియాపై జరిగిన మ్యాచ్లో గాయపడిన శ్రేయస్ అయ్యర్.. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్ళీ బ్యాట్ పట్టాడు.
బెంగళూరులోని నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ వైద్య బృందం అయ్యర్ ఫిట్నెస్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఫిట్నెస్ నిరూపించుకోవడానికి విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ముంబై తరఫున బరిలోకి దిగిన అయ్యర్.. హిమాచల్ ప్రదేశ్ బౌలర్లను ఉతికారేశాడు. కేవలం 53 బంతుల్లోనే 82 పరుగులు (10 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) చేసి తను ఏ రేంజ్ ఫామ్లో ఉన్నాడో చాటిచెప్పాడు.
శ్రేయస్ అయ్యర్ రాకతో టీమిండియా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మారనుంది. 4వ స్థానంలో అయ్యర్ ఆడనుండగా, మెడ గాయం నుంచి కోలుకున్న కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కూడా తుది జట్టులోకి రానున్నాడు. దీంతో యశస్వి జైస్వాల్ బెంచ్కే పరిమితం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
తిలక్ వర్మకు గాయం.. వరల్డ్ కప్ ఆడతాడా?
గత ఏడాది కాలంగా టీ20ల్లో ఇండియాకు నమ్మదగ్గ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్గా ఎదిగిన తిలక్ వర్మ ఇప్పుడు ఇబ్బందుల్లో పడ్డాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో హైదరాబాద్ తరఫున ఆడుతుండగా తిలక్ పొట్ట భాగంలో నొప్పిని ఎదుర్కొన్నాడు.
బెంగళూరు వైద్య బృందం తిలక్కు సర్జరీ అవసరమని సూచించినట్లు సమాచారం. అదే జరిగితే అతను కోలుకోవడానికి 3 నుంచి 4 వారాలు పడుతుంది. న్యూజిలాండ్ సిరీస్ ఎలాగూ మిస్ అవుతాడు. కానీ ఫిబ్రవరి 7న అమెరికాతో మొదలయ్యే టీ20 వరల్డ్ కప్ నాటికి అతను కోలుకుంటాడా లేదా అన్నది పెద్ద ప్రశ్న.
ఒకవేళ తిలక్ దూరమైతే.. సెలెక్టర్లు మళ్ళీ రియాన్ పరాగ్, శుభ్మన్ గిల్ లేదా అయ్యర్ వైపు చూసే అవకాశం ఉంది. గత ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్పై మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన తిలక్ లేకపోవడం ఇండియాకు కచ్చితంగా లోటే.