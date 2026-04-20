Budget Smartphone : బడ్జెట్ ధరలో భారీ బ్యాటరీ.. అదిరిపోయే డిజైన్! టెక్నో పాప్ ఎక్స్ లాంచ్
TECNO POP X : భారత మొబైల్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ల మధ్య పోటీ మరింత పెరిగింది. సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే ధరలో, ప్రీమియం ఫీచర్లు, భారీ బ్యాటరీతో టెక్నో ఇండియా తన తాజా మొబైల్ 'టెక్నో పాప్ ఎక్స్ 5జీ'ని విపణిలోకి విడుదల చేసింది. ఈ గ్యాడ్జెట్ ఫీచర్లు, ధర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
TECNO POP X 5G : నేటి డిజిటల్ యుగంలో 5జీ కనెక్టివిటీ అనేది కనీస అవసరంగా మారింది. అయితే, 5జీతో పాటు తక్కువ ధరలో మంచి బ్యాటరీ బ్యాకప్, దృఢత్వం కలిగిన ఫోన్ల కోసం వెతుకుతున్న వినియోగదారుల కోసం టెక్నో సంస్థ ‘పాప్ ఎక్స్’ స్మార్ట్ఫోన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫోన్ కేవలం వేగం మాత్రమే కాకుండా, స్మార్ట్ ఏఐ ఫీచర్లు, అధునాతన డిజైన్తో ఆకట్టుకుంటోంది. ఏప్రిల్ 24 నుంచి ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే..
టెక్నో పాప్ ఎక్స్- డిజైన్, డిస్ప్లే: ప్రీమియం లుక్!
ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ చూడటానికి ఎంతో స్లిమ్గా (8.18 ఎంఎం) ఉండి, చేతిలో పట్టుకోవడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. దీని వెనుక భాగంలో ఉన్న కెమెరా సెటప్ ఐఫోన్ ఎయిర్ శైలిని తలపిస్తోంది. ఈ కెమెరా డెకోను 'ఏరోస్పేస్ గ్రేడ్ అల్యూమినియం'తో తయారు చేశారు, ఇది ఫోన్కు గ్లాసీ లుక్తో పాటు మరింత దృఢత్వాన్ని ఇస్తుంది.
డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, ఇందులో 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన స్క్రీన్ను అందించారు. దీనివల్ల సోషల్ మీడియా యాప్స్ స్క్రోలింగ్ లేదా గేమింగ్ చేసేటప్పుడు దృశ్యాలు ఎంతో మృదువుగా కనిపిస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో ఈ స్థాయి రిఫ్రెష్ రేట్ అందించడం విశేషం.
టెక్నో పాప్ ఎక్స్- బ్యాటరీ బ్యాకప్లో తిరుగులేదు!
టెక్నో పాప్ ఎక్స్ 5జీలో ప్రధాన ఆకర్షణ దాని 6500 ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ అని చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా ఈ ధరలో లభించే ఫోన్లలో 5000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ టెక్నో ఒక అడుగు ముందుకు వేసి పవర్ఫుల్ బ్యాటరీని జత చేసింది.
ఛార్జింగ్: దీనికి తోడు 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది. దీనివల్ల భారీ బ్యాటరీని కూడా తక్కువ సమయంలోనే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
రక్షణ: ఫోన్ పడిపోయినా లేదా నీటి తుంపర్లు పడినా పాడవకుండా ఉండేలా ఐపీ64 రేటింగ్ (వాటర్ & డస్ట్ రెసిస్టెంట్) ఇచ్చారు. ప్రమాదవశాత్తూ ఫోన్ చేతిలో నుంచి కింద పడినా తట్టుకునే సామర్థ్యం దీనికి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.
టెక్నో పాప్ ఎక్స్- కనెక్టివిటీ, స్మార్ట్ ఏఐ ఫీచర్లు..
వేగవంతమైన 5జీ ఇంటర్నెట్ కోసం ఇందులో 4x4 మిమో, క్యారియర్ అగ్రిగేషన్ వంటి ఫీచర్లను చేర్చారు. దీనివల్ల నెట్వర్క్ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా సిగ్నల్ స్థిరంగా ఉంటుంది.
ఫ్రీలింక్ : నెట్వర్క్ సిగ్నల్ లేని సమయంలో కూడా సమీపంలోని డివైజ్లతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి స్మార్ట్ఫోన్లో ఈ ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది.
ఏఐ టూల్స్: కాలింగ్ సమయంలో చుట్టుపక్కల శబ్దాలురాకుండా చేయడం, టెక్స్ట్ రాయడానికి సహాయపడటం, ఫోటోలను ఈజీగా ఎడిట్ చేసే ఏఐ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
టెక్నో పాప్ ఎక్స్- ధర, లభ్యత ..
టెక్నో పాప్ ఎక్స్ 5జీ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది:
4 జీబీ ర్యామ్ + 128 జీబీ స్టోరేజ్: దీని ధర రూ. 15,999.
6 జీబీ ర్యామ్ + 128 జీబీ స్టోరేజ్: దీని ధర రూ. 17,999.
ప్రకృతి నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన రెండు విభిన్న రంగుల్లో లభించే ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు ఏప్రిల్ 24 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమవుతాయి.
మరి మీరు టెక్నో పాప్ ఎక్స్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ని కొంటున్నారా?
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. టెక్నో పాప్ ఎక్స్ 5G ప్రారంభ ధర ఎంత?
భారత్లో ఈ ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ (4GB/128GB) ధర రూ. 15,999 గా నిర్ణయించారు.
2. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఇందులో 6500 mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్ల కంటే ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది. దీనికి 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.
3. ఫోన్ పడిపోయినా పాడవకుండా ఉంటుందా?
అవును, దీనికి IP64 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అలాగే డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ (Drop Resistance) ఫీచర్ వల్ల చిన్నపాటి ప్రమాదాల నుంచి ఫోన్ సురక్షితంగా ఉంటుంది.
4. ఎన్ఎఫ్సీ లేదా ఇతర స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉన్నాయా?
ఇందులో ఏఐ ఆధారిత నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, రైటింగ్ అసిస్టెంట్, నెట్వర్క్ లేకపోయినా కమ్యూనికేట్ చేసే 'ఫ్రీలింక్' వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
