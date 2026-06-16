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    నీట్-యూజీ 2026 (NEET-UG 2026) రీ-ఎగ్జామ్‌: జూన్ 22 వరకు టెలిగ్రామ్‌పై కేంద్రం ఆంక్షలు

    జూన్ 21న జరగనున్న నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్‌లో అక్రమాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం టెలిగ్రామ్ యాప్‌పై తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించింది. నకిలీ పేపర్ లీక్ ముఠాల మోసాల నుండి విద్యార్థులను కాపాడటానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎన్‌టీఏ వెల్లడించింది.

    Published on: Jun 16, 2026 11:42 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    నీట్-యూజీ 2026 (NEET-UG 2026) రీ-ఎగ్జామ్‌ను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పరీక్షల్లో అక్రమాలకు, నకిలీ సమాచార వ్యాప్తికి వేదికగా మారుతున్న పాపులర్ మెసేజింగ్ యాప్ టెలిగ్రామ్ (Telegram) యాక్సెస్‌పై భారత్‌లో తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించింది. అభ్యర్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సాగుతున్న మోసాలను అడ్డుకోవడానికి కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని నేషనల్ Testing ఏజెన్సీ (NTA) మంగళవారం స్వాగతించింది.

    నీట్-యూజీ 2026 (NEET-UG 2026) రీ-ఎగ్జామ్‌: జూన్ 22 వరకు టెలిగ్రామ్‌పై ఆంక్షలు
    నీట్-యూజీ 2026 (NEET-UG 2026) రీ-ఎగ్జామ్‌: జూన్ 22 వరకు టెలిగ్రామ్‌పై ఆంక్షలు

    ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) ఆదేశాల ప్రకారం.. జూన్ 22 వరకు దేశంలో టెలిగ్రామ్ సేవలను తాత్కాలికంగా నియంత్రించనున్నారు. పరీక్ష జరిగే సమయం, ఆ తర్వాత వచ్చే పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ గడువు ఖరారు చేశారు. దీనితో పాటు, జూన్ 30 వరకు టెలిగ్రామ్‌లో మెసేజ్ ఎడిటింగ్ (Message-editing) ఫీచర్‌ను కూడా నిలిపివేయాలని మంత్రిత్వ శాఖ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను ఆదేశించింది.

    అక్రమ ముఠాల మోసాలకు బ్రేక్

    నీట్ అభ్యర్థులను మోసం చేసేందుకు కొన్ని క్రిమినల్ ముఠాలు టెలిగ్రామ్‌ను వేదికగా చేసుకున్నట్లు ఎన్‌టీఏ గుర్తించింది. పరీక్ష పేపర్లు తమ వద్ద ఉన్నాయంటూ నకిలీ ఛానెళ్లు సృష్టించి, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల నుండి పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు తేలింది. ఈ మోసపూరిత నెట్‌వర్క్‌లను అడ్డుకోవడానికే కేంద్రం ఈ కఠిన చర్యలు చేపట్టింది.

    మెసేజ్ ఎడిటింగ్ ఫీచర్‌పై ఆంక్షలు విధించడం వెనుక ఒక బలమైన కారణం ఉంది. పాత మెసేజ్‌లను ఎడిట్ చేసి, ఒరిజినల్ టైమ్‌స్టాంప్‌లను మార్చడం ద్వారా "పేపర్ లీక్" అయినట్లు కొందరు నకిలీ ఆధారాలను సృష్టిస్తున్నారు. ఈ ఫీచర్‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం వల్ల ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని ఎన్‌టీఏ స్పష్టం చేసింది.

    విద్యార్థుల భద్రత కోసమే ఈ నిర్ణయం

    ఈ తాత్కాలిక ఆంక్షల వల్ల సాధారణ టెలిగ్రామ్ వినియోగదారులకు కొంత ఇబ్బంది కలిగినప్పటికీ, పరీక్షల పారదర్శకతను కాపాడటానికి ఇది ఎంతో అవసరమని ఎన్‌టీఏ పేర్కొంది. జూన్ 21న జరగబోయే నీట్-యూజీ రీ-ఎగ్జామ్ యథాతథంగా జరుగుతుందని, అభ్యర్థులు ఎలాంటి అపోహలను నమ్మకుండా కేవలం ఎన్‌టీఏ అధికారిక ఛానెళ్లను మాత్రమే సంప్రదించాలని సూచించింది.

    “పరీక్షల పారదర్శకతను దెబ్బతీసే ముఠాలను అణచివేయడానికి, విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడటానికి ఈ చర్యలు ఎంతో కీలకం,” అని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) పేర్కొంది.

    పరీక్షల అక్రమాలను అడ్డుకోవడంలో చొరవ చూపిన కేంద్ర సమాచార సాంకేతిక శాఖ, కేంద్ర హోం శాఖ, ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (I4C), సీబీఐ (CBI), వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసు విభాగాలకు ఎన్‌టీఏ ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలిపింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/నీట్-యూజీ 2026 (NEET-UG 2026) రీ-ఎగ్జామ్‌: జూన్ 22 వరకు టెలిగ్రామ్‌పై కేంద్రం ఆంక్షలు
    Home/News/నీట్-యూజీ 2026 (NEET-UG 2026) రీ-ఎగ్జామ్‌: జూన్ 22 వరకు టెలిగ్రామ్‌పై కేంద్రం ఆంక్షలు
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