దూసుకెళ్తున్న టెక్స్టైల్ షేర్లు.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
భారత్, అమెరికా మధ్య కుదిరిన చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందంతో టెక్స్టైల్ రంగం పండగ చేసుకుంటోంది. ఎగుమతులపై సుంకాలు 25% నుండి 18%కి తగ్గడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఎగబడి కొంటున్నారు. కైటెక్స్ గార్మెంట్స్, ఇండో కౌంట్ వంటి షేర్లు ఏకంగా 20% లాభపడ్డాయి.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లో మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 3, 2026) టెక్స్టైల్ షేర్లు శిఖరానికి చేరాయి. సోమవారం రాత్రి భారత్, అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరినట్లు వచ్చిన ప్రకటన ఈ అనూహ్య ర్యాలీకి కారణమైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరియు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం, భారతీయ వస్తువులపై సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఒప్పందం ముఖ్యాంశాలు:
- సుంకాల తగ్గింపు: భారతీయ ఎగుమతులపై పరస్పర సుంకాలు 25% నుండి 18%కి తగ్గాయి.
- రష్యన్ క్రూడ్ ఆయిల్: రష్యన్ ముడి చమురు కొనుగోళ్లపై విధించిన అదనపు 25% సుంకాన్ని కూడా అమెరికా ఎత్తివేసింది.
- తక్షణ అమలు: ఈ ఒప్పందం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని వైట్ హౌస్ ప్రకటించింది.
మార్కెట్లో ‘టెక్స్టైల్’ జోరు
ఈ వార్త వెలువడగానే టెక్స్టైల్ దిగ్గజాలైన కైటెక్స్ గార్మెంట్స్, ఇండో కౌంట్ షేర్లు ఇంట్రాడేలో 20% పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. ఇతర ప్రధాన సంస్థలైన వెల్స్పన్ లివింగ్, కేపీఆర్ మిల్, అరవింద్, ట్రైడెంట్, బాంబే డయింగ్, వర్ధమాన్ టెక్స్టైల్స్ షేర్లు కూడా 18% వరకు లాభాలను నమోదు చేశాయి.
ఆసియా దేశాలపై పైచేయి
తాజా సుంకాల తగ్గింపుతో పొరుగు దేశాలైన బంగ్లాదేశ్, వియత్నాం (20%), పాకిస్థాన్ (19%) లతో పోలిస్తే భారతీయ ఎగుమతులు అమెరికా మార్కెట్లో మరింత చౌకగా లభిస్తాయి. దీనివల్ల మన ఎగుమతిదారులకు అంతర్జాతీయంగా భారీ పోటీ లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం అమెరికాకు జరుగుతున్న మొత్తం టెక్స్టైల్ ఎగుమతులు సుమారు 11 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నాయి. ఈ కొత్త ఒప్పందంతో ఇది గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇన్వెస్టర్లు కొనవచ్చా?
గత రెండేళ్లుగా టెక్స్టైల్ రంగం డిమాండ్ లేక, నిల్వలు పేరుకుపోయి సతమతమవుతోంది. కానీ ఈ ఒప్పందం కేవలం తాత్కాలిక సెంటిమెంట్ కాదు, ఇది ఒక స్ట్రక్చరల్ రిలీఫ్ (నిర్మాణాత్మక ఉపశమనం) అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సానుకూలత: సుంకాలు తగ్గడం వల్ల మార్జిన్లు పెరుగుతాయి. అమెరికా మన దేశానికి అతిపెద్ద మార్కెట్ కాబట్టి ఆర్డర్లు వెల్లువెత్తే అవకాశం ఉంది.
షేర్లు ఇప్పటికే ఒకే రోజు 20% పెరిగాయి కాబట్టి, మళ్లీ కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ప్రతి తగ్గుదలలో కొనుగోలు చేయడం (Buy on dips) లాభదాయకంగా ఉండవచ్చనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
(గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్ను సంప్రదించాలి.)