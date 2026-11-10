Hyderabad Real Estate : రియల్ ఎస్టేట్ చెక్ లిస్ట్- ప్రాపర్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఇవి కచ్చితంగా చూడాలి
సొంతిల్లు లేదా స్థలంలో పెట్టుబడి పెట్టేముందే చట్టపరమైన అనుమతులు, డెవలపర్ లొకేషన్ వివరాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో పొరపాట్లు జరగకుండా నిపుణులు సూచిస్తున్న 8 కీలక సూత్రాలు ఇక్కడ చూడండి..
సొంత ఇల్లు లేదా ప్లాటు కొనుగోలు చేయడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక పెద్ద కల. భారీ ఆర్థిక మొత్తంతో కూడుకున్న వ్యవహారం కావడంతో, రియల్ ఎస్టేట్లో చేసే చిన్న పొరపాటు కూడా జీవితకాల సంపాదనను ప్రమాదంలో పడేస్తుంది! అందుకే రియల్ ఎస్టేట్లో అడుగుపెట్టేముందే ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేయడం చాలా అవసరం.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి, కోకాపేట, తెల్లాపూర్ వంటి ఐటీ కారిడార్లు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిసరాల నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, అమరావతి వంటి ప్రధాన నగరాల వరకు స్థిరాస్తి విపణి వేగంగా విస్తరిస్తోంది. అయితే ప్రకటనలు చూసి తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకుండా, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పరిశీలించాల్సిన 8 కీలక అంశాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
1. లొకేషన్.. కనెక్టివిటీకి ప్రాధాన్యత!
స్థిరాస్తి విలువ పెరగాలన్నా, మంచి అద్దె రాబడి రావాలన్నా ఆస్తి ఉండే ప్రాంతమే అత్యంత ముఖ్యం. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, ఉద్యోగ కేంద్రాలు, మెట్రో లేదా బస్సు రవాణా సౌకర్యాలు దగ్గరలో ఉన్నాయో లేదో చూడాలి. ప్రతిపాదిత జాతీయ రహదారులు, ప్రాంతీయ రింగ్ రోడ్లు (ఆర్ఆర్ఆర్), వాణిజ్య సమూహాలు రాబోయే ప్రాంతాల్లో పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలను ఇస్తాయి.
2. లీగల్ చెకింగ్.. రెరా అనుమతులు
కొనుగోలు చేసే రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తికి ఎలాంటి వివాదాలు లేని స్పష్టమైన టైటిల్ ఉందో లేదో లాయర్ ద్వారా తనిఖీ చేయించాలి. సేల్ డీడ్, ఈసీ (లింకు దస్తావేజులు), ల్యాండ్ రికార్డులు, పన్ను రసీదులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. నిర్మాణాత్మక ప్రాజెక్టులు కొంటుంటే తెలంగాణ రెరా లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రెరా వెబ్సైట్లో ప్రాజెక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలను కచ్చితంగా సరిచూసుకోవాలి.
3. బిల్డర్ నాణ్యత.. మార్కెట్ ట్రాక్ రికార్డ్
డెవలపర్ లేదా బిల్డర్ గతంలో పూర్తి చేసిన ప్రాజెక్టుల వివరాలను ఆరా తీయాలి. ప్రాజెక్టును సమయానికి అందించారా? నిర్మాణంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించారా? వారి ఆర్థిక స్థిరత్వం ఎలా ఉంది? వంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. నమ్మకమైన బిల్డర్లను ఎంచుకోవడం వల్ల సమయానికి ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ పొందే అవకాశం పెరుగుతుంది.
4. భవన నిర్మాణం.. ప్రభుత్వ అనుమతులు
ఇంటి నిర్మాణ నాణ్యత, ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్ లైన్లు, వెలుతురు, గాలి ప్రసరణ వంటి అంశాలను నిశితంగా పరిశీలించాలి. బిల్డింగ్ ప్లాన్ అప్రూవల్, ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభ సర్టిఫికేట్, ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ (ఓసీ), పొజిషన్ సర్టిఫికేట్లతో పాటు అగ్నిమాపక రక్షణ (ఫైర్ సేఫ్టీ), పర్యావరణ అనుమతులు ఉన్నాయో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి.
5. హిడెన్ కాస్ట్.. మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెక్కింపు
రియల్ ఎస్టేట్ కొనుగోలుకు కేవలం ప్లాట్ లేదా ఫ్లాట్ ధర మాత్రమే సరిపోదు. దానికి తోడు స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు (తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారు 7.5 శాతం వరకు ఉంటాయి), బ్రోకరేజ్, సొసైటీ మెయింటెనెన్స్ డిపాజిట్లు, కార్ పార్కింగ్ ఫీజులు, ఫ్లోర్ రైజ్ ఛార్జీలు, జిఎస్టీ, కరెంట్/నీటి కనెక్షన్ ఫీజులను కూడా లెక్కించాలి. హోమ్ లోన్ తీసుకుంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, వడ్డీ భారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
6. అద్దె రాబడి.. ఆస్తి విలువ పెరుగుదల
పెట్టుబడి నుంచి ప్రతినెలా ఆదాయం కోరుకునేవారు ఆ ప్రాంతంలోని ప్రస్తుత అద్దె ట్రెండ్లను, ఖాళీగా ఉండే అవకాశాలను పరిశీలించాలి. భవిష్యత్తులో ఆస్తి విలువ పెరగడానికి అక్కడ రాబోయే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులు, డిమాండ్-సప్లై నిష్పత్తిని విశ్లేషించాలి.
7. లిక్విడిటీ.. మార్కెట్ రీసేల్ ఆప్షన్లు
రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టిన డబ్బును వెంటనే నగదుగా మార్చుకోవడం సులభం కాదు! ఆస్తికి రీసేల్ డిమాండ్ ఎలా ఉందో ముందుగానే అంచనా వేయాలి. అత్యవసర సమయంలో ఆస్తి అమ్ముడుపోకపోతే, కొంతకాలం పాటు దానిని అలాగే ఉంచుకోగల ఆర్థిక సామర్థ్యం మీ వద్ద ఉందో లేదో చూసుకోవాలి.
8. ఆర్థిక పరిమితులు.. సొంత లక్ష్యాలు
మీ ఆర్థిక స్తోమతకు మించి అప్పులు చేసి రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు. అత్యవసరాల కోసం కొంత లిక్విడ్ క్యాష్ పక్కన పెట్టుకుని, మిగిలిన మొత్తాన్ని మాత్రమే రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అద్దె ఆదాయం కోసమా, దీర్ఘకాలిక లాభాల కోసమా లేదా సొంతంగా నివసించడానికా అనేది ముందే నిర్ణయించుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More