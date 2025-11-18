ఈ ఏఐ ప్రాంప్ట్లతో మీ ట్రిప్స్ని ప్లాన్ చేయండి- భారీగా డబ్బులు ఆదా..!
మీరు తరచూ ప్రయాణాలు చేస్తుంటారా? అధిక ఖర్చులు చూసి విసుగెత్తిపోయారా? అయితే ఇది మీకోసమే! మీ నిత్యజీవితంలో ఏఐని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి. కొన్ని సింపుల్ ప్రాంప్ట్లతో మీరు మీ ట్రిప్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
చాలా మంది ట్రావెలర్స్ ప్రయాణ ఖర్చులను తగ్గించుకునేందుకు మార్గాలను అన్వేషిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఆర్టిఫీషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రాకతో ఇది మరింత సులభతరంగా మారింది. విమాన టికెట్ ధరలు, రూట్స్, బ్యాగేజ్, లాయల్టీ పాయింట్స్ నుంచి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ లోకల్ రికమెండేషన్స్ వరకు.. ఏఐ ఇప్పుడు చాలా విధాలుగా మీ ట్రిప్ ప్లానింగ్కి దోహదపడుతుంది.
చాట్జీపీటీ, గూగుల్ జెమినీ వంటి ఏఐ అసిస్టెంట్స్ ఫ్లైట్ ట్రెండ్స్, రూట్స్, ఎయిర్లైన్ రూల్స్ని క్షణాల్లో ఎనలైజ్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాయి. గంటలు గంటల వెతికే బదులు.. కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రాంప్ట్లు వాడి, క్షణాల్లోనే మీరు మీ ట్రిప్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, చాలా వరకు డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు!
1. ప్రయాణానికి సరైన సమయాన్ని గుర్తించు
విమాన టికెట్ ధరలు వేగంగా మారిపోతుంటాయి. ఫ్లెక్సిబుల్ ట్రావెలింగ్ ప్లాన్స్ ఉన్న వారు సీజన్ బట్టి ఫ్లైట్ టికెట్ ధరలను ఎనలైజ్ చేయమని ఏఐని అడగచ్చు. Prompts like “Find the cheapest time to fly from New Delhi to Dubai between March and May”, "Which airlines usually offer low fares on this route?” వంటి ప్రాంప్ట్లు మీకు ఉపయోగపడతాయి. అఫార్డిబుల్ ఆప్షన్స్ని ఇస్తాయి.
2. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుకు
తక్కువ ఖర్చులతో కూడిన విమానాశ్రయాలు, కనెక్షన్స్ని ఏఐ అన్వేషించగలదు. What are affordable airports near Dubai?” లేదా “Find a cheap route from New Delhi to Dubai, even with a layover” అన్న ప్రాంప్ట్ ఉపయోగించవచ్చు. తరచూ ట్రావెలింగ్ చేసే వారు ప్రాంతాల వారీగా కూడా ధరలను కంపేర్ చేయవచ్చు. “Compare average fares for New Delhi to Hyderabad vs. Hyderabad to Dubai,” వంటి ప్రాంప్ట్లు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
3. బ్యాగేజ్ ఫీజులను నివారించు
దాదాపు ప్రతి ఎయిర్లైన్స్ బ్యాగేజ్ రూల్స్ని ఏఐ ఎనలైజ్ చేయగలదు. What is the baggage allowance for Qatar Airways economy from India to Dubai?” లేదా “Which budget airlines allow free carry-ons?” వంటి ప్రాంప్ట్లు ఉపయోగపడతాయి. వీటి ద్వారా మీరు క్యారీ-ఆన్ లిమిట్స్, ఎక్స్ట్రా ఛార్జీల గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
4. ఆప్టిమైజ్ లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్స్
ట్రావెలింగ్ కోసం క్రెడిట్ కార్డులను ఎలా ఉపయోగించి లబ్ధిపొందొచ్చు? అన్న విషయాన్ని కూడా ఏఐని అడగొచ్చు! “How can I use 120,000 credit-card points and 30,000 miles for a business-class trip?” లేదా “Explain how to reach Platinum status in this airline program,” అన్న ప్రాంప్ట్స్ ఉపయోగించండి.
ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగించి డెస్టినేషన్కి వెళ్లిన తర్వాత ట్రావెలర్స్ డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు. “Affordable local restaurants in Dubai” లేదా “A 3-day low-cost itinerary for Saudi Arabia” వంటి ప్రాంప్ట్లతో ఖర్చులు తగ్గుతాయి. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ రెసిడెన్సీలు కూడా పొందొచ్చు.
