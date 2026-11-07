మేఘన్ మార్కెల్ తండ్రి అరెస్ట్: చైల్డ్ అబ్యూజ్ కేసులో ఎఫ్బీఐ చర్యలు
బ్రిటన్ ప్రిన్స్ హ్యారీ భార్య మేఘన్ మార్కెల్ తండ్రి థామస్ మార్కెల్ (82)ను అమెరికాలోని ఎఫ్బీఐ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన అశ్లీల చిత్రాలు కలిగి ఉన్నారనే ఆరోపణలపై ఫ్లోరిడాలో ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
బ్రిటన్ రాచరిక కుటుంబంలో తీవ్ర సంచలనం నమోదైంది. ప్రిన్స్ హ్యారీ భార్య, డచెస్ ఆఫ్ ససెక్స్ మేఘన్ మార్కెల్ తండ్రి థామస్ మార్కెల్ (82)ను అమెరికాలోని ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (ఎఫ్బీఐ) అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన అశ్లీల దృశ్యాలను ఉంచుకున్నారన్న తీవ్రమైన ఆరోపణలపై ఫ్లోరిడాలోని లేక్ల్యాండ్లో ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు యూఎస్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారి ధ్రువీకరించారు.
ఆరోపణల నేపథ్యం ఇదీ..
లేక్ల్యాండ్లోని వృద్ధుల నివాస సముదాయం (సీనియర్ లివింగ్ కమ్యూనిటీ) వద్ద థామస్ మార్కెల్ను అధికారులు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారని 'డైలీ మెయిల్' పత్రిక వెల్లడించింది. మెక్సికోతో పాటు ఫిలిప్పీన్స్లో ఉన్న నిల్వ గదులు (స్టోరేజ్ యూనిట్లు), ఆయన పూర్వ నివాసంలో కూడా ఇటువంటి సామగ్రిని అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం.
గతంలో థామస్ మార్కెల్ ఫిలిప్పీన్స్లోని సెబు ప్రాంతంలో నివసించేవారు. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో గత నెలలోనే ఫిలిప్పీన్స్ దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ ప్రారంభించాయి. మరోవైపు బ్రిటన్ పోలీసులు కూడా తమకు వచ్చిన సమాచారాన్ని విదేశీ దర్యాప్తు సంస్థలకు అందించినట్లు తెలిపారు.
తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను: మేఘన్ మార్కెల్
"నాపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ అసత్యాలు, పచ్చి అబద్ధాలు" అని థామస్ మార్కెల్ తోసిపుచ్చారు. తండ్రిపై వచ్చిన తీవ్ర ఆరోపణల పట్ల మేఘన్ మార్కెల్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గతంలోనూ ఆయన ప్రవర్తన వివాదాస్పదంగా మారడంతో, తన పిల్లలను ఆయనకు దూరంగా ఉంచినట్లు మేఘన్ పేర్కొన్నారు. ఫిలిప్పీన్స్లోని తండ్రి పాత ఇంట్లోని సామగ్రిని సర్దుతున్న సమయంలో తన సోదరుడు థామస్ మార్కెల్ జూనియర్కు ఈ చిత్రాలు కనిపించాయని కథనాలు వెలువడ్డాయి.
రాచరిక కుటుంబాన్ని వీడిన హ్యారీ, మేఘన్ జంట
బ్రిటన్ రాజు ఛార్లెస్ III చిన్న కుమారుడైన ప్రిన్స్ హ్యారీ, అమెరికా మాజీ నటి మేఘన్ మార్కెల్ను 2018 మే నెలలో విండ్సర్ క్యాజిల్లో వివాహం చేసుకున్నారు. అనంతరం 2020లో వారు రాజకుటుంబ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుని బ్రిటన్ను వీడారు. ఇటీవల ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి వారు బ్రిటన్ పర్యటనకు వచ్చి వెళ్లిన నేపథ్యంలో ఈ అరెస్ట్ వ్యవహారం అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More