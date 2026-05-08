టైటాన్ లాభాల జాతర: క్యూ4లో రూ. 1,179 కోట్ల లాభం.. ఇన్వెస్టర్లకు బంపర్ డివిడెండ్
టాటా గ్రూప్కు చెందిన ప్రముఖ లైఫ్ స్టైల్ సంస్థ టైటాన్ కంపెనీ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపులో అద్భుతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం 35 శాతానికి పైగా పెరగగా, రెవెన్యూ ఏకంగా 80 శాతం వృద్ధి చెందింది. ఆభరణాల రంగంలో పెరిగిన డిమాండ్ సంస్థ విజయానికి ప్రధాన కారణమైంది.
దేశీయ విపణిలో ఆభరణాలు, గడియారాల విభాగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న ‘టైటాన్ కంపెనీ’ మరోసారి తన సత్తా చాటింది. టాటా గ్రూప్కు చెందిన ఈ దిగ్గజ సంస్థ 2026 మార్చి 31తో ముగిసిన నాలుగో త్రైమాసికం (Q4) ఫలితాల్లో భారీ లాభాలను ప్రకటించింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం 35.4 శాతం పెరిగి రూ. 1,179 కోట్లకు చేరుకుంది. కేవలం లాభాల్లోనే కాకుండా, ఆదాయంలోనూ టైటాన్ అసాధారణ వృద్ధిని కనబరిచింది.
రెవెన్యూలో భారీ దూకుడు
టైటాన్ కంపెనీ ఏకీకృత కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 80.5 శాతం పెరిగి రూ. 26,920 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది క్యూ4లో ఈ ఆదాయం రూ. 14,916 కోట్లు మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. అంటే ఏడాది కాలంలోనే కంపెనీ తన రెవెన్యూను దాదాపు రెట్టింపు చేసుకుంది. వడ్డీ, పన్నులకు ముందు ఉన్న ఆదాయం (EBIT) కూడా 28 శాతం పెరిగి రూ. 1,875 కోట్లకు చేరింది.
కాసుల వర్షం కురిపించిన ఆభరణాల వ్యాపారం
భారతీయులకు బంగారం, ఆభరణాలపై ఉన్న మమకారం టైటాన్ సంస్థకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. కంపెనీకి చెందిన జ్యువెలరీ విభాగం (తనిష్క్, మియా, జోయా) ఈ త్రైమాసికంలో రూ. 18,195 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించి, 50 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
ముఖ్యంగా దేశీయంగా తనిష్క్, మియా బ్రాండ్ల ఆదాయం 46 శాతం పెరిగింది. ఆన్లైన్ జ్యువెలరీ దిగ్గజం 'క్యారెట్లేన్' (CaratLane) కూడా తన దూకుడును కొనసాగిస్తూ 22 శాతం వృద్ధిని సాధించింది.
అయితే అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో ఆదాయం 174 శాతం పెరిగినప్పటికీ, డమాస్ జ్యువెలరీలో వచ్చిన నష్టాల వల్ల అంతర్జాతీయ విభాగం రూ. 82 కోట్ల త్రైమాసిక నష్టాన్ని చవిచూసింది.
గడియారాలు, ఐకేర్ విభాగాల ప్రదర్శన
టైటాన్ గడియారాల (Watches) వ్యాపారం కూడా నిలకడైన వృద్ధిని కనబరిచింది. ఈ విభాగం ఆదాయం 17 శాతం పెరిగి రూ. 227 కోట్లకు చేరింది. అదేవిధంగా ఐకేర్ (EyeCare) వ్యాపారం కూడా 17 శాతం వృద్ధిని సాధించి రూ. 227 కోట్ల ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ విభాగాల్లో కార్యకలాపాల సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి కంపెనీ పాత స్టోర్లను ఆధునీకరించడంతో పాటు, పనితీరు సరిగ్గా లేని 32 స్టోర్లను మూసివేసి కొత్తగా 12 స్టోర్లను ప్రారంభించింది.
ఇన్వెస్టర్లకు పండగ: డివిడెండ్ ప్రకటన
కంపెనీ లాభాల బాటలో ఉండటంతో వాటాదారులకు మేలు చేకూర్చేలా టైటాన్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 15 చొప్పున డివిడెండ్ చెల్లించాలని ప్రతిపాదించింది. రాబోయే 42వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) వాటాదారుల ఆమోదం లభించిన 7 రోజుల్లోనే ఈ డివిడెండ్ నగదును ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు.
దేశీయ వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తి పెరగడం, పెళ్లిళ్ల సీజన్ డిమాండ్, సంస్థ విస్తరణ వ్యూహాలు టైటాన్ను మార్కెట్ లీడర్గా నిలబెడుతున్నాయి. గడిచిన ఏడాది కాలంలో ఇతర రిటైల్ సంస్థలు ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, టైటాన్ మాత్రం పటిష్టమైన ఆర్థిక ఫలితాలతో దూసుకుపోతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టైటాన్ కంపెనీ క్యూ4 నికర లాభం ఎంత పెరిగింది?
టైటాన్ కంపెనీ 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో రూ. 1,179 కోట్ల నికర లాభాన్ని సాధించింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 35.4 శాతం అధికం.
2. తనిష్క్, క్యారెట్లేన్ వ్యాపారాల వృద్ధి ఎలా ఉంది?
ఆభరణాల విభాగంలో తనిష్క్ బ్రాండ్ 46 శాతం ఆదాయ వృద్ధిని నమోదు చేయగా, క్యారెట్లేన్ విభాగం 22 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. మొత్తం జ్యువెలరీ విభాగం ఆదాయం రూ. 18,195 కోట్లకు చేరింది.
3. ఇన్వెస్టర్లకు టైటాన్ ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఎంత?
కంపెనీ బోర్డు ఒక్కో షేరుకు రూ. 15 చొప్పున డివిడెండ్ ప్రకటించింది. దీనిని ఏజీఎం ముగిసిన వారం రోజుల్లో చెల్లిస్తారు.
4. గడియారాలు, ఐకేర్ విభాగాల పరిస్థితి ఏమిటి?
ఈ రెండు విభాగాలు కూడా 17 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. కంపెనీ తన నెట్వర్క్ను మెరుగుపరచడానికి స్టోర్లను ఆధునీకరించడం, విస్తరించడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More