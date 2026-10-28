మ్యూచువల్ ఫండ్స్: విదేశీ షేర్లు, రీట్స్లో టాప్ 10 ఫండ్ల భారీ పెట్టుబడులు
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లతో పాటు విదేశీ ఈక్విటీలు, రియల్ ఎస్టేట్ (REITs), ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (InvITs) ట్రస్టులలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టిన ప్రధాన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల వివరాలను 'వాల్యూ రీసెర్చ్' వెల్లడించింది. ఇందులో వైట్ఓక్ క్యాపిటల్ ఫండ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
సాధారణంగా ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు తమ వద్ద ఉన్న నిధులను స్వదేశీ కంపెనీల స్టాక్స్లోనే ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెడుతుంటాయి. అయితే, పెట్టుబడుల వైవిధ్యం (Diversification), స్థిరమైన రాబడుల కోసం కొన్ని ఫండ్లు సంప్రదాయ విధానాలకు భిన్నంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. భారతీయ మార్కెట్లను దాటి విదేశీ షేర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్టులు (REITs), ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్టుల (InvITs) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. ఈ తరహా ప్రత్యామ్నాయ ఆస్తులలో అత్యధిక కేటాయింపులు జరిపిన టాప్ 10 ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల వివరాలను ప్రముఖ ఆర్థిక విశ్లేషణ సంస్థ 'వాల్యూ రీసెర్చ్' వెల్లడించింది.
"కేవలం ఈక్విటీ-డెట్ మిశ్రమానికి పరిమితం కాకుండా విదేశీ ఈక్విటీలు, రీట్స్, ఇన్విట్లలో కొన్ని ఫండ్లు గణనీయమైన వాటాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో వైట్ఓక్ క్యాపిటల్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్ దాదాపు 80 శాతం కేటాయింపులతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది" అని వాల్యూ రీసెర్చ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా తెలిపింది. ఎడెల్వైస్, ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా వంటి టెక్నాలజీ ఫండ్లు కేవలం విదేశీ టెక్ కంపెనీల సెక్యూరిటీల్లోనే పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు స్పష్టం చేసింది.
అసలు ఏమిటీ రీట్స్, ఇన్విట్స్, విదేశీ సెక్యూరిటీలు?
సాధారణ ఈక్విటీల కంటే భిన్నమైన ఈ ఆస్తుల పనితీరును అవగాహన చేసుకోవడం ముఖ్యం.
విదేశీ సెక్యూరిటీలు (Foreign Securities): గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ట్రేడయ్యే అంతర్జాతీయ కంపెనీల షేర్లు, గ్లోబల్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్లు (ఈటీఎఫ్లు).
రీట్స్ (REITs - Real Estate Investment Trusts): ఆఫీస్ ప్రాపర్టీలు, షాపింగ్ మాల్స్ వంటి నిలకడగా రాబడిని ఇచ్చే వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులను ఇవి నిర్వహిస్తాయి. ఇవి బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ వంటి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో లిస్ట్ అయి ట్రేడ్ అవుతాయి.
ఇన్విట్స్ (InvITs - Infrastructure Investment Trusts): జాతీయ రహదారులు, విద్యుత్ సరఫరా నెట్వర్క్ల వంటి భారీ మౌలిక సదుపాయాల ఆస్తులను ఇవి కలిగి ఉంటాయి. వీటి ద్వారా లభించే ఆదాయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లు భాగస్వాములు కావడానికి ఇవి వీలుకల్పిస్తాయి.
అగ్రస్థానంలో వైట్ఓక్.. ముందంజలో టెక్ ఫండ్లు
వాల్యూ రీసెర్చ్ నివేదిక ప్రకారం విదేశీ సెక్యూరిటీలు, రీట్స్, ఇన్విట్లలో అత్యధిక కేటాయింపులు జరిపిన ఫండ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వైట్ఓక్ క్యాపిటల్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్: ఈ ఫండ్ తన నికర ఆస్తుల్లో ఏకంగా 79.4 శాతాన్ని రీట్స్, ఇన్విట్లలోనే కేటాయించింది. బాగ్మనే ప్రైమ్ ఆఫీస్ రీట్, నెక్సస్ సెలెక్ట్ ట్రస్ట్, మైండ్స్పేస్ బిజినెస్ పార్క్స్ రీట్, నాలెడ్జ్ రియల్టీ ట్రస్ట్లతో పాటు క్యూబ్ హైవేస్ ఫండ్, నేషనల్ హైవేస్ ఇన్ఫ్రా ట్రస్ట్, వెర్టిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్టుల్లో ఈ ఫండ్ ప్రధాన వాటాలను కలిగి ఉంది.
ఎడెల్వైస్ టెక్నాలజీ ఫండ్: విదేశీ సెక్యూరిటీల్లో 26.9 శాతం కేటాయింపులు జరిపింది. ఎన్విడియా (Nvidia), ఆపిల్ (Apple Inc.), ఎంఫసిస్ (Mphasis) వంటి అంతర్జాతీయ సాంకేతిక దిగ్గజాల షేర్లలో నిధులు కేటాయించింది.
ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా టెక్నాలజీ ఫండ్: 20.2 శాతం నిధులను కేవలం విదేశీ టెక్నాలజీ ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసింది.
ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్: విదేశీ సెక్యూరిటీలు, రీట్స్లలో 19.8 శాతం ఎక్స్పోజర్ కలిగి ఉంది. తైవాన్కు చెందిన మీడియాటెక్ (MediaTek Inc), ఎంబసీ ఆఫీస్ పార్క్స్ రీట్లలో కీలక పెట్టుబడులు పెట్టింది.
వైట్ఓక్ క్యాపిటల్ మల్టీ అసెట్ అలోకేషన్ ఫండ్: 19.6 శాతం వాటాను విదేశీ సెక్యూరిటీలు, ఇన్విట్లు, రీట్లలో కేటాయించింది. వ్యాన్గార్డ్ ఎస్అండ్పీ 500 ఈటీఎఫ్, క్యూబ్ హైవేస్ ఇన్విట్ ఫండ్, నెక్సస్ సెలెక్ట్ ట్రస్ట్లు వీటిలో ముఖ్యమైనవి.
పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్: విదేశీ సెక్యూరిటీలు, రీట్స్లలో 18.2 శాతం పెట్టుబడులు కలిగి ఉంది. గూగుల్ మాతృ సంస్థ ఆల్ఫాబెట్ (Alphabet), ఎంబసీ ఆఫీస్ పార్క్స్ రీట్ లలో ప్రధాన వాటాలు ఉన్నాయి.
ఇన్వెస్టర్లకు ప్రయోజనం ఏమిటి?
ఈ రకమైన ఫండ్ల ద్వారా ఇన్వెస్టర్లకు కేవలం భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లపైనే ఆధారపడకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు, కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్, మౌలిక రంగాలు ఇచ్చే ఆదాయంలో భాగస్వామ్యం లభిస్తుంది. పోర్ట్ఫోలియో వైవిధ్యీకరణకు (Portfolio Diversification) ఇవి ఎంతో తోడ్పడతాయి.
అయితే, కేవలం విదేశీ ఈక్విటీలు లేదా రీట్స్లలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయనే ఒకే ఒక్క కారణంతో ఫండ్ ఎంపికను ఖరారు చేయకూడదు. ఏదేని మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ శైలి, రిస్క్ ప్రొఫైల్, మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక లక్ష్యాలను బేరీజు వేసుకోవడం శ్రేయస్కరం. అవసరమైతే సెబీ (SEBI) గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More