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    నెలవారీ ₹10,000 SIPతో ₹38.8 లక్షలు.. అదృష్టాన్ని మార్చిన 7 మ్యూచువల్ ఫండ్లు

    గడిచిన 10 ఏళ్లలో క్రమశిక్షణతో కూడిన ఎస్‌ఐపీ (SIP) పెట్టుబడులు ఇన్వెస్టర్లకు భారీ లాభాలను అందించాయి. కేవలం 7 డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్లు మాత్రమే 20 శాతానికి పైగా వార్షిక రాబడిని సాధించి, 10,000 నెలవారీ SIPని ఏకంగా 38.8 లక్షల నిధిగా మార్చాయి.

    Published on: Aug 2, 2026, 16:37:38 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులతో క్రమబద్ధంగా ముందడుగు వేస్తే ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఎంతటి అద్భుతమైన రాబడులు ఇస్తాయో మరోసారి నిరూపితమైంది. గత 10 ఏళ్ల వ్యవధిలో నెలకు 10,000 చొప్పున ఎస్‌ఐపీ (SIP) చేసిన ఇన్వెస్టర్లకు కొన్ని ఫండ్లు ఏకంగా 38.8 లక్షల వరకు సంపదను సృష్టించి ఇచ్చాయి.

    నెలవారీ ₹10,000 SIPతో ₹38.8 లక్షలు.. అదృష్టాన్ని మార్చిన 7 మ్యూచువల్ ఫండ్లు
    నెలవారీ ₹10,000 SIPతో ₹38.8 లక్షలు.. అదృష్టాన్ని మార్చిన 7 మ్యూచువల్ ఫండ్లు

    స్మాల్‌ క్యాప్, మిడ్‌ క్యాప్‌ల హవా

    సెక్టోరల్, థీమాటిక్ ఫండ్లను మినహాయించి పరిశీలిస్తే.. కేవలం ఏడు డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ స్కీమ్‌లు మాత్రమే 20 శాతానికి మించిన వార్షిక రాబడులను అందించాయి. దశాబ్ద కాలంలో ఇవి 10,000 SIP నిధిని రూ. 34.8 లక్షల నుంచి రూ. 38.8 లక్షల భారీ కార్పస్‌గా మార్చాయి. ఈ జాబితాలో పూర్తిగా స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ల హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    ఈ ఏడు పథకాలలో నాలుగు మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లు కాగా, మిగిలిన మూడు స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్లు. లార్జ్-క్యాప్, ఫ్లెక్సీ-క్యాప్, మల్టీ-క్యాప్, ఫోకస్డ్ లేదా వ్యాల్యూ ఆధారిత ఈక్విటీ ఫండ్లు ఏవీ కూడా ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో 20 శాతం వార్షిక SIP రాబడి మార్కును అందుకోలేకపోయాయి.

    అగ్రస్థానంలో నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

    ఈ జాబితాలో నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. ఇది 10 ఏళ్ల కాలంలో అత్యధికంగా 22.21 శాతం వార్షిక SIP రాబడిని నమోదు చేసింది. ఈ ఫండ్‌లో నెలకు 10,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టిన ఇన్వెస్టర్ల నిధి ఇప్పుడు రూ. 38.8 లక్షలకు చేరుకుంది.

    రెండో స్థానంలో ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 21.97 శాతం రాబడితో నిలిచింది. ఇందులో చేసిన అదే 10,000 నెలవారీ పెట్టుబడి రూ. 38.3 లక్షల నిధిగా మారింది. ఎడెల్విస్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 21.52 శాతం రాబడి సాధించి, ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 37.4 లక్షలు అందించింది.

    నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన నిప్పాన్ ఇండియా గ్రోత్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 20.95 శాతం రాబడితో 10,000 SIPని రూ. 36.2 లక్షలకు పెంచింది. యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 20.66 శాతం రాబడితో రూ. 35.7 లక్షల కార్పస్ సమకూర్చింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో యూనియన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (20.28%), హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (20.21%) నిలిచాయి.

    1 శాతం లోపే ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియోలు

    ఈ టాప్ 7 ఫండ్ల ప్రాథమిక ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియోలు (Expense Ratios) చాలా తక్కువగా, 0.41 శాతం నుండి 0.79 శాతం పరిధిలోనే ఉన్నాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

    ఎడెల్విస్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ అత్యల్పంగా 0.41 శాతం ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో కలిగి ఉండగా, ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 0.48 శాతం, నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 0.52 శాతంతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 0.55 శాతం, నిప్పాన్ ఇండియా గ్రోత్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 0.58 శాతం, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 0.61 శాతం ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియోలు నమోదు చేశాయి.

    20 శాతం మార్కుకు చేరువగా వచ్చిన ఇతర ఫండ్లు

    కేవలం ఏడు ఫండ్లు మాత్రమే 20 శాతం మార్కును దాటినప్పటికీ, మరికొన్ని ఫండ్లు ఈ మైలురాయికి చాలా సమీపంలోకి వచ్చాయి. ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ 19.39 శాతం రాబడిని ఇవ్వగా, హెచ్‌ఎస్‌బీసీ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ 19.24 శాతం రాబడి అందించింది. ఇన్వెస్కో ఇండియా లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 19.03 శాతం, బరోడా బిఎన్‌పి పారిబాస్ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ 18.83 శాతం రాబడులను సాధించాయి.

    ఇక ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ విభాగంలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ 17.75 శాతం, పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ 17.65 శాతం వార్షిక SIP రాబడులు అందించాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/నెలవారీ ₹10,000 SIPతో ₹38.8 లక్షలు.. అదృష్టాన్ని మార్చిన 7 మ్యూచువల్ ఫండ్లు
    Home/News/నెలవారీ ₹10,000 SIPతో ₹38.8 లక్షలు.. అదృష్టాన్ని మార్చిన 7 మ్యూచువల్ ఫండ్లు
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