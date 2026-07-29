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    Top Small cap stocks: 100కి పైగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో చోటు దక్కించుకున్న స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇవే

    Top Small cap stocks: వేర్వేరు పెట్టుబడి వ్యూహాలు ఉన్నప్పటికీ, ఫండ్ మేనేజర్లు కొన్ని స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్‌పై తీవ్ర ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ విశ్లేషణ ప్రకారం 100కు పైగా మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీముల్లో చోటు సంపాదించిన ప్రముఖ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల వివరాలు ఇవే.

    Published on: Jul 29, 2026, 21:07:15 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫండ్ మేనేజర్లు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోల కోసం ఎంచుకునే షేర్లలో కొన్ని స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. రకరకాల పెట్టుబడి విధానాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కంపెనీల షేర్లలో పలు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి. యాక్టివ్‌లీ మేనేజ్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల డేటాను వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ (Value Research) విశ్లేషించగా, ఫండ్ మేనేజర్ల ఆదరణ పొందుతున్న టాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ జాబితా వెలుగులోకి వచ్చింది.

    Top Small cap stocks: 100కి పైగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో చోటు దక్కించుకున్న స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇవే
    Top Small cap stocks: 100కి పైగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో చోటు దక్కించుకున్న స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇవే

    ఫైనాన్షియల్ రంగానికి అగ్రతాంబూలం

    ఈ విశ్లేషణ ప్రకారం, అత్యధిక మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీముల్లో చోటు దక్కించుకున్న స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో ఫైనాన్షియల్ రంగానికి చెందిన కంపెనీలు ముందువరుసలో ఉన్నాయి.

    పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అనుబంధ సంస్థ 'పిఎన్‌బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్' (PNB Housing Finance) ఏకంగా 146 మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీముల్లో చోటు దక్కించుకుని జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.

    ఈ విభాగంలో ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ (RBL Bank) 130 స్కీముల్లో, కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ (Karur Vysya Bank) కూడా ఫండ్ మేనేజర్ల పోర్ట్‌ఫోలియోలలో ప్రముఖంగా చోటు దక్కించుకున్నాయి. హౌసింగ్ ఫైనాన్స్, బ్యాంకింగ్ సేవల్లో ఉన్న బలమైన వృద్ధి అవకాశాల కారణంగానే ఫండ్ మేనేజర్లు వీటివైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    హెల్త్‌కేర్, వినియోగ ఉత్పత్తుల జోరు

    ఆరోగ్య సంరక్షణ (హెల్త్‌కేర్) రంగంలో ప్రముఖ ఆసుపత్రుల నెట్‌వర్క్ క్రిష్ణ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (KIMS) తో పాటు ఫార్మా దిగ్గజం గ్లాండ్ ఫార్మా (Gland Pharma) కంపెనీలు ఎక్కువ ఫండ్ స్కీముల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి.

    మరోవైపు వినియోగ ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో ఉన్న క్రాంప్టన్ గ్రీవ్స్ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రికల్స్ (Crompton Greaves Consumer Electricals) ఏకంగా 138 స్కీముల్లో చోటు సాధించి రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

    క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ (QSR), ఆహార సేవల విభాగంలోని జూబిలెంట్ ఫుడ్‌వర్క్స్ (Jubilant FoodWorks) 129 మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీముల్లో చోటు దక్కించుకుంది.

    లాజిస్టిక్స్, ఈవి రంగాలు

    సరఫరా వ్యవస్థ, రవాణా రంగంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ డెలివరీ (Delhivery) 128 మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీముల్లో చోటు సాధించింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ రంగం నుంచి ఏథర్ ఎనర్జీ (Ather Energy) 101 స్కీములలో పెట్టుబడులను పొందింది. ఇంజనీరింగ్, మౌలిక వసతుల రంగంలోని కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ (Kalpataru Projects International) 66 మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీముల్లో స్థానం పొందింది.

    భిన్నమైన వ్యాపార నమూనాలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు సాధిస్తున్న స్థిరమైన ప్రగతి కారణంగానే వందకు పైగా మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌లు వీటిలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మొగ్గు చూపాయి.

    గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన, విజ్ఞాన ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. దీనిని ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహాగా తీసుకోకూడదు. మార్కెట్లో పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబి (SEBI) రిజిస్టర్డ్ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించాలి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Top Small Cap Stocks: 100కి పైగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో చోటు దక్కించుకున్న స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇవే
    Home/News/Top Small Cap Stocks: 100కి పైగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో చోటు దక్కించుకున్న స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇవే
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