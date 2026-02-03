ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్: సంచలనం రేపుతున్న 8 కీలక విషయాలు.. మస్క్, గేట్స్ పేర్లు కూడా
లైంగిక నేరస్తుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్కు సంబంధించిన రహస్య పత్రాల తాజా విడుదల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ ఫైల్స్లో మస్క్, బిల్ గేట్స్, ట్రంప్ వంటి దిగ్గజాల పేర్లు బయటకు వచ్చాయి. దాదాపు 8 లక్షల రికార్డులలో ఉన్న ఈ వివరాలు అధికారంలో ఉన్నవారు, సంపన్నుల చీకటి కోణాలను వెలుగులోకి తెచ్చాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ కేసులో అమెరికా న్యాయ శాఖ (Justice Department) తాజాగా 8 లక్షలకు పైగా రికార్డులను బహిర్గతం చేసింది. ఇందులో ఎప్స్టీన్ తన సన్నిహితురాలు ఘిస్లైన్ మాక్స్వెల్తో జరిపిన ఈమెయిల్ సంభాషణలు, కోర్టు పత్రాలు ఉన్నాయి. ఈ తాజా విడుదల ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన 8 అతిపెద్ద విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. ఎలోన్ మస్క్ ఆసక్తి:
టెస్లా సీఈఓ ఎలోన్ మస్క్ పేరు ఈ జాబితాలో ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది. ఎప్స్టీన్ ప్రైవేట్ ద్వీపంలో జరిగే పార్టీలకు మస్క్ వెళ్లాలనుకున్నట్లు ఈమెయిల్స్ సూచిస్తున్నాయి. "మన ద్వీపంలో అత్యంత క్రేజీ పార్టీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది?" అని మస్క్ అడిగినట్లు సమాచారం. అయితే, మస్క్ ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు.
2. రీడ్ హాఫ్మన్తో విభేదాలు:
లింక్డ్ఇన్ కో-ఫౌండర్ రీడ్ హాఫ్మన్ కూడా ఈ ద్వీపాన్ని సందర్శించినట్లు ఎప్స్టీన్ ఈమెయిల్స్ ద్వారా తెలుస్తోంది. మస్క్ ఈ వ్యవహారంలో ఉన్నారని హాఫ్మన్ ఆరోపించగా, హాఫ్మన్ ద్వారానే ఎప్స్టీన్ తనను ట్రాప్ చేయాలని చూశారని మస్క్ ఎదురుదాడి చేశారు.
3. బిల్ గేట్స్ 'రహస్య' వ్యాధి:
మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ గురించి అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. రష్యన్ అమ్మాయిలతో సంబంధాల వల్ల ఆయనకు లైంగిక వ్యాధి (STD) సోకిందని, దానిని తన భార్య మెలిండాకు తెలియకుండా దాచాలని ఆయన ఎప్స్టీన్ను కోరినట్లు పత్రాలు చెబుతున్నాయి. అడ్వాన్స్డ్ యాంటీబయాటిక్స్ పంపమని, డయాగ్నోసిస్ వివరాలను డిలీట్ చేయమని గేట్స్ కోరినట్లు ఎప్స్టీన్ క్లెయిమ్ చేశారు.
4. డొనాల్డ్ ట్రంప్ హోస్టింగ్:
డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన 'మార్-ఎ-లాగో' ఎస్టేట్లో నిర్వహించిన పార్టీలకు ఎప్స్టీన్ వచ్చేవాడని, అలాగే ఎప్స్టీన్ ఇంటికి ట్రంప్ వెళ్లేవారని పత్రాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఒక 13-14 ఏళ్ల బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగినట్లు వచ్చిన ఆరోపణల్లోనూ ట్రంప్ పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చింది.
5. స్టీవ్ టిష్ 'అసభ్య' సంభాషణలు:
న్యూయార్క్ జెయింట్స్ సహ యజమాని స్టీవ్ టిష్, ఎప్స్టీన్ మధ్య జరిగిన సంభాషణలు అత్యంత అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయి. ఉక్రేనియన్ అమ్మాయిల గురించి, తనకు ఇచ్చే 'సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ల' గురించి ఆయన ఎప్స్టీన్ను ఆరా తీసినట్లు ఈమెయిల్స్ బయటపడ్డాయి.
6. నార్వే యువరాణి విచారం:
నార్వే క్రౌన్ ప్రిన్సెస్ మెట్టె-మారిట్ కూడా ఎప్స్టీన్ ప్రాపర్టీలను వాడినట్లు తేలింది. దీనిపై ఆమె స్పందిస్తూ.. "నేను తీసుకున్న నిర్ణయానికి తీవ్రంగా చింతిస్తున్నాను. బాధితులకు నా సంఘీభావం తెలుపుతున్నాను" అని క్షమాపణలు కోరారు.
7. హోవార్డ్ లుట్నిక్ భేటీలు:
కామర్స్ సెక్రటరీ హోవార్డ్ లుట్నిక్ 2012లో ఎప్స్టీన్ను కలిసినట్లు ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి. అయితే, తాను 2005 తర్వాత అతనితో మాట్లాడలేదని లుట్నిక్ వాదిస్తున్నారు.
8. మహిళల గురించి హేయమైన చర్చలు:
బహిర్గతమైన 8 లక్షల రికార్డులలో ఎక్కువగా మహిళలను వస్తువులుగా చూస్తూ చేసిన చర్చలు ఉన్నాయి. అమ్మాయిలను 'వర్కింగ్ గర్ల్స్' గా వర్గీకరించడం, వారిని లైంగిక అవసరాల కోసం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చర్చించడం వంటి దారుణాలు ఈ ఫైల్స్ ద్వారా బయటపడ్డాయి.