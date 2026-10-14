షార్ట్ టెర్మ్ పెట్టుబడికి ఈ 5 స్టాక్స్ బెస్ట్.. బజాజ్ బ్రోకింగ్ సూచనలు
స్టాక్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి కొనసాగుతున్న వేళ స్వల్పకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు బజాజ్ బ్రోకింగ్ కీలక ట్రేడింగ్ పిక్స్ను వెల్లడించింది. సాంకేతిక విశ్లేషణ ఆధారంగా రాబోయే 3 నుంచి 6 నెలల కాల వ్యవధిలో మెరుగైన రాబడులు ఇచ్చే 5 బలమైన షేర్లను విశ్లేషకుడు పబిత్రో ముఖర్జీ సూచించారు.
భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుదల, మరియు విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ల (FPI) నిధుల ఉపసంహరణ మార్కెట్లపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో బెంచ్ మార్క్ సూచీ 'నిఫ్టీ' (Nifty) 6 శాతం మేర క్షీణించి వరుసగా రెండో నెలలోనూ నష్టాలను మూటగట్టుకోగా, అక్టోబర్లో దాదాపు స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
ఇలాంటి ఒడిదుడుకుల వాతావరణంలో సాంకేతిక విశ్లేషణ ఆధారంగా స్వల్పకాలంలో మదుపరులకు మంచి రాబడులు అందించే 5 కీలక స్టాక్స్ను బజాజ్ బ్రోకింగ్ టెక్నికల్ డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పబిత్రో ముఖర్జీ సిఫార్సు చేశారు.
నిఫ్టీ సూచీపై సాంకేతిక విశ్లేషణ
రాబోయే సెషన్లలో నిఫ్టీ 22,776 పాయింట్లను దాటితే, మార్కెట్ తిరిగి పుంజుకుని 23,000 నుంచి 23,100 స్థాయిల వైపు పయనించవచ్చని పబిత్రో ముఖర్జీ అంచనా వేశారు. ఒకవేళ 22,776 స్థాయిని అధిగమించడంలో విఫలమైతే, సూచీ 22,200 నుంచి 22,750 శ్రేణిలో కన్సాలిడేట్ అయ్యే అవకాశముంది. మరోవైపు, 2026 ఏప్రిల్ కనిష్ట స్థాయి మరియు గత వారం కనిష్టమైన 22,180 పాయింట్ల కన్నా దిగువకు పడిపోతే, నిఫ్టీ 2025 క్యాలెండర్ ఇయర్ కనిష్ట స్థాయి అయిన 21,750 పాయింట్ల వరకు క్షీణించే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషించారు.
బజాజ్ బ్రోకింగ్ సిఫార్సు చేసిన 5 టాప్ స్టాక్స్
యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank):
ప్రస్తుత ధర (గత ముగింపు): రూ.1,268.40
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ.1,255 నుంచి రూ.1,275
లక్ష్య ధర (టార్గెట్): రూ.1,350
స్టాప్ లాస్: రూ.1,215
కాలపరిమితి: 3 నెలలు
విశ్లేషణ: యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేరు తన 50 రోజుల ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (50-day EMA) కంటే పైకి చేరింది. జూన్, సెప్టెంబర్ 2026 గరిష్టాలను కలిపే ట్రెండ్లైన్ బ్రేకవుట్ నమోదు చేయడం వల్ల బుల్లిష్ ట్రెండ్ పునరుద్ధరణ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వీక్లీ 14-పీరియడ్ ఆర్ఎస్ఐ (RSI) కొనుగోలు సిగ్నల్ను ఇచ్చింది. ఈ షేరు రూ.1,340 – రూ.1,350 స్థాయిలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని ముఖర్జీ తెలిపారు.
వరుణ్ బేవరేజెస్ (Varun Beverages - VBL):
ప్రస్తుత ధర (గత ముగింపు): రూ.442
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ.430 నుంచి రూ.442
లక్ష్య ధర (టార్గెట్): రూ.476
స్టాప్ లాస్: రూ.415
కాలపరిమితి: 3 నెలలు
విశ్లేషణ: గత 7 నెలలుగా ఈ షేరు రూ.380 నుంచి రూ.550 విస్తృత శ్రేణిలో ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం కన్సాలిడేషన్ శ్రేణి కింది స్థాయి నుంచి పుంజుకుంటుండటంతో అనుకూలమైన రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తితో కొనుగోలు అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఈ కన్సాలిడేషన్ 200 వారాల ఈఎమ్ఏ (200-week EMA) మద్దతుతో సాగుతుండటంతో రాబోయే నెలల్లో రూ.476 స్థాయికి చేరుకోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
సుదర్శన్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ (Sudarshan Chemical Industries):
ప్రస్తుత ధర (గత ముగింపు): రూ.1,148.30
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ.1,135 నుంచి రూ.1,155
లక్ష్య ధర (టార్గెట్): రూ.1,276
స్టాప్ లాస్: రూ.1,080
కాలపరిమితి: 3 నెలలు
విశ్లేషణ: డైలీ చార్ట్లో బుల్లిష్ హ్యామర్ క్యాండిల్స్టిక్ పాటర్న్ ఏర్పడటం దిగువ స్థాయిలో కొనుగోళ్ల మద్దతును సూచిస్తోంది. 100 రోజుల ఈఎమ్ఏ (100-day EMA) కంటే పైన షేరు పుంజుకుంటోంది. డైలీ స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్ ఓవర్సోల్డ్ జోన్ నుంచి కోలుకుని కొనుగోలు సిగ్నల్ను సూచిస్తుండటంతో షేరు రూ.1,276 టార్గెట్ వైపు పయనించవచ్చని విశ్లేషించారు.
కజారియా సెరామిక్స్ (Kajaria Ceramics):
ప్రస్తుత ధర (గత ముగింపు): రూ.1,226.70
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ.1,210 నుంచి రూ.1,232
లక్ష్య ధర (టార్గెట్): రూ.1,343
స్టాప్ లాస్: రూ.1,147
కాలపరిమితి: 6 నెలలు
విశ్లేషణ: గత మూడు నెలలుగా ఈ షేరు ఒకే శ్రేణిలో కన్సాలిడేట్ అవుతూ తన 52 వారాల ఈఎమ్ఏ పైన స్థిరపడింది. విక్రయాల ఒత్తిడి ముగిసి, దీర్ఘకాలిక చార్ట్లో రెండేళ్ల గరిష్టాలను కలిపే ట్రెండ్లైన్ను అధిగమించింది. ఈ బ్రేకవుట్ షేరులో అప్ట్రెండ్ను ధృవీకరిస్తోంది. కొనుగోలుదారులు విడతల వారీగా ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చని, రాబోయే త్రైమాసికాల్లో షేరు ధర రూ.1,343 నుంచి రూ.1,370 వరకు పెరిగే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు.
ఈపీఎల్ (EPL):
ప్రస్తుత ధర (గత ముగింపు): రూ.233.97
కొనుగోలు శ్రేణి: రూ.228 నుంచి రూ.236
లక్ష్య ధర (టార్గెట్): రూ.268
స్టాప్ లాస్: రూ.214
కాలపరిమితి: 6 నెలలు
విశ్లేషణ: గత రెండు నెలలుగా కరెక్షన్ గురైన ఈ షేరు 52 వారాల ఈఎమ్ఏ వద్ద మద్దతు పొందుతోంది. గతంలో రూ.204 నుంచి రూ.274 వరకు పెరిగిన వేగానికి కేవలం 80 శాతం మాత్రమే కరెక్ట్ కావడం షేరులోని అంతర్లీన బలాన్ని చాటుతోంది. వీక్లీ స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్ కోలుకుంటుండటంతో రాబోయే నెలల్లో రూ.268 టార్గెట్ చేరుకోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ విశ్లేషణ కేవలం సమాచారం, విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది నిపుణుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. ఇన్వెస్టర్లు ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందైనా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More