1600 సిరీస్ ఫోన్ కాల్స్ బ్లాక్ చేయడం కుదరదు: ట్రాయ్ కీలక ప్రకటన
ప్రభుత్వ, ఆర్థిక సంస్థల నుంచి వచ్చే 1600 సిరీస్ నంబర్ల కాల్స్ను స్పామ్గా బ్లాక్ చేయడం లేదా ట్యాగ్ చేయడం కుదరదని ట్రాయ్ స్పష్టం చేసింది. అలాగే 140 సిరీస్ ప్రమోషనల్ కాల్స్ను కేవలం అధికారిక డీఎన్డీ (DND) రిజిస్ట్రీ ద్వారానే నిలిపివేయాలని పేర్కొంది.
ఫోన్ వినియోగదారులకు టెలికాం నిరోధక నియంత్రణ సంస్థ (ట్రాయ్) కీలక స్పష్టత ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ విభాగాలు, బ్యాంకులు, ఇతర నియంత్రిత సంస్థలు పౌరులతో జరిపే అధికారిక సమాచార మార్పిడి కోసం కేటాయించిన 1600 సిరీస్ ఫోన్ కాల్స్ను ఎలాంటి యాప్స్ ద్వారా బ్లాక్ చేయడం గానీ, స్పామ్గా ట్యాగ్ చేయడం గానీ కుదరదని ప్రకటించింది. అలాగే ప్రకటనల కోసం వచ్చే 140 సిరీస్ కాల్స్ను కూడా థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ఫిల్టర్ చేయలేవని, వినియోగదారులు కేవలం అధికారిక డీఎన్డీ రిజిస్ట్రీ ద్వారా మాత్రమే వాటిని నిలిపివేయగలరని పేర్కొంది.
1600, 140 సిరీస్ నంబర్లపై కఠిన నిబంధనలు
టెలికాం కమర్షియల్ కమ్యూనికేషన్స్ కస్టమర్ ప్రిఫరెన్స్ రెగ్యులేషన్ (TCCCPR) నిబంధనల ప్రకారం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పౌరులకు చేరే ముఖ్యమైన సమాచారం నమ్మకమైనదిగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే 1600 సిరీస్ను కేటాయించినట్లు నియంత్రణ సంస్థ వివరించింది.
"టెలికాం నిబంధనల ప్రకారం 1600 సిరీస్ నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ను బ్లాక్ చేయడం, ట్యాగ్ చేయడం లేదా ఫిల్టర్ చేయడం చట్టరీత్యా అనుమతించజాలం" అని ట్రాయ్ తన ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు, రిజిస్టర్డ్ టెలిమార్కెటర్లు ఉపయోగించే 140 సిరీస్ నంబర్ల విషయంలోనూ ట్రాయ్ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
డీఎన్డీ (DND) ద్వారానే నియంత్రణ
వినియోగదారులు తమకు నచ్చని రంగానికి చెందిన ప్రమోషనల్ కాల్స్ను నిలిపివేయడానికి ట్రాయ్ డీఎన్డీ యాప్ లేదా ఇతర అధికారిక మార్గాల ద్వారా ప్రాధాన్యతలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వినియోగదారుడు నిర్దిష్ట రంగాన్ని బ్లాక్ చేస్తే, ఆ రంగం నుంచి 140 సిరీస్తో వచ్చే కాల్స్ ఆగిపోతాయి.
అయితే, డీఎన్డీలో అనుమతించిన కాల్స్ను థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ స్పామ్గా చూపించి వినియోగదారులను అయోమయానికి గురిచేయకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ట్యాగింగ్ను నిషేధించినట్లు ట్రాయ్ తెలిపింది. దీనివల్ల ట్రూకాలర్ వంటి యాప్స్లో ఈ నంబర్లను స్పామ్ లేదా ఫ్రాడ్గా ట్యాగ్ చేయడం ఇకపై సాధ్యం కాదు.
ట్రూకాలర్ సీఈఓ ఆందోళన
ఈ నిబంధనల నేపథ్యంలో ప్రముఖ కాలర్ ఐడీ యాప్ 'ట్రూకాలర్' సీఈఓ రిషిత్ జుంజున్వాలా కొన్ని కీలక గణాంకాలను పంచుకున్నారు. 140, 1600 సిరీస్ నంబర్ల నుంచి స్పామ్ కాల్స్ భారీగా పెరిగాయని, ప్రతిరోజూ దాదాపు 5.1 కోట్ల కాల్స్ వినియోగదారులు ఎత్తడం లేదని పీటీఐ (PTI) వార్తా సంస్థకు తెలిపారు.
"సేవలు, లావాదేవీల కోసం కేటాయించిన 1600 సిరీస్ నంబర్లను వినియోగదారులు మాన్యువల్గా బ్లాక్ చేయడం గత కాలంతో పోలిస్తే మూడు రెట్లు (208 శాతం) పెరిగింది. గత 8 నెలల్లో ఈ సిరీస్లపై 7.4 కోట్ల బ్లాకింగ్ చర్యలు జరిగాయి" అని జుంజున్వాలా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
ప్రస్తుతం ట్రూకాలర్ వినియోగదారులు రోజుకు సగటున 140 సిరీస్ నుంచి 4 లక్షలు, 1600 సిరీస్ నుంచి 1.25 లక్షల కాల్స్ను సక్రియంగా బ్లాక్ చేస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ, ట్రాయ్ తాజా ఆదేశాల ప్రకారం ఈ నంబర్లపై థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ఎలాంటి ట్యాగింగ్ లేదా ఫిల్టరింగ్ చర్యలు చేపట్టడానికి వీల్లేదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More