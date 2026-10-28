రైళ్లలో రాత్రివేళ ఛార్జింగ్ బంద్.. కఠిన ఆదేశాలిచ్చిన రైల్వే బోర్డు
రైళ్లలో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు మొబైల్, ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలని రైల్వే బోర్డు అన్ని జోన్లను ఆదేశించింది. నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయాలని, అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించాలని స్పష్టం చేసింది.
రైలు ప్రయాణికుల భద్రతే లక్ష్యంగా రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాత్రి వేళల్లో రైళ్లలో మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల ఛార్జింగ్ పాయింట్లను తప్పనిసరిగా బంద్ చేయాలని రైల్వే బోర్డు అన్ని జోనల్ రైల్వేలను ఆదేశించింది. రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు ఛార్జింగ్ పాయింట్లను స్విచ్ ఆఫ్ ఉంచాలని, ఈ విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపులు ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేసింది.
పవర్ బ్యాంక్ పేలడంతోనే తాజా ఆదేశాలు
ఇటీవల సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే (ఎస్ఈఆర్) పరిధిలో సిబ్బంది రాత్రి వేళ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను బంద్ చేయకపోవడంతో ఒక ప్రయాణికుడి పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ అవుతూ ఒక్కసారిగా పేలి దట్టమైన పొగలు వచ్చాయి. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన రైల్వే బోర్డు అక్టోబర్ 26న ప్రత్యేక లేఖ రాసింది.
"అన్ని జోనల్ రైల్వేలు సంబంధిత సిబ్బందికి తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయాలి. రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు ఛార్జింగ్ పాయింట్లు కచ్చితంగా బంద్ అయ్యేలా చూడాలి" అని రైల్వే బోర్డు తన లేఖలో పేర్కొంది. ఈ నిబంధనల అమలు కోసం సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని, అధికారులు, సూపర్వైజర్ల స్థాయిలో ఆకస్మిక తనిఖీలు (Surprise Inspections) నిర్వహించాలని సూచించింది.
2014 నుంచే అమలులోకి నిబంధనలు
రైళ్లలో రాత్రివేళ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఆపివేయాలనే నిబంధన కొత్తదేమీ కాదు. 2013లో సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే జోన్లోని బెంగళూరు డివిజన్లో హజూర్ సాహిబ్ నాందేడ్-కేఎస్ఆర్ బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్ ఏసీ 3-టైర్ బోగీలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంపై విచారణ జరిపిన కమిషనర్ ఆఫ్ రైల్వే సేఫ్టీ (సీఆర్ఎస్) రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు ఏసీ బోగీల్లో ఛార్జింగ్ పాయింట్లను నిలిపివేయాలని సిఫార్సు చేశారు.
ఈ సిఫార్సుల ఆధారంగా రైల్వే బోర్డు జూన్ 2014లో తొలిసారిగా రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు ఛార్జింగ్ పాయింట్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సమయాన్ని ఖరారు చేసింది. ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఏసీ బోగీల్లో స్టిక్కర్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
స్లీపర్ క్లాస్ బోగీల్లోనూ నిబంధన అమలుపై చర్చ
నవంబర్ 2023లో నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలోని ప్రయాగ్రాజ్ డివిజన్లో మరో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. న్యూఢిల్లీ-దర్భంగా హమ్సఫర్ క్లోన్ స్పెషల్ రైలు స్లీపర్ క్లాస్ బోగీలో సాయంత్రం 5.25 గంటల ప్రాంతంలో మంటలు చెలరేగి పక్క బోగీలకు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనపై విచారించిన సీఆర్ఎస్.. ఏసీ బోగీలతో పాటు స్లీపర్ క్లాస్ బోగీల్లోనూ రాత్రి వేళ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను బంద్ చేయాలని సిఫార్సు చేశారు.
ఏసీ బోగీల్లో ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నప్పటికీ, నాన్-ఏసీ బోగీల్లో రాత్రి వేళల్లో వీటిని పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని కేటాయించడం భారీ వ్యయంతో కూడుకున్న పని అని రైల్వే బోర్డు తన యాక్షన్ టేకెన్ నివేదికలో వెల్లడించింది.
నిబంధనల ఉల్లంఘనపై సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే హెచ్చరిక
మార్చి 6న సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే (ఎస్ఈసీఆర్) కూడా తన అన్ని డివిజన్లకు సూచనలు చేసింది. నాగ్పూర్ డివిజన్ మీదుగా వెళ్లే రైళ్ల ఏసీ బోగీల్లో రాత్రివేళల్లో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు నిరంతరాయంగా ఆన్లో ఉంటున్నాయని, ఇది రైల్వే బోర్డు నిబంధనల ఉల్లంఘనేనని గుర్తుచేసింది.
రాత్రి వేళల్లో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఆన్లో ఉంటే ప్రయాణికులు గమనించని సమయంలో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండటమే కాకుండా, మొబైల్ ఫోన్లు చోరీకి గురయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉందని ఎస్ఈసీఆర్ హెచ్చరించింది. అందువల్ల బోర్డు మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించాలని స్పష్టం చేసింది.
రైలు ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాల నివారణకు రైల్వే బోర్డు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అత్యంత కీలకమైనది. అధికారులు నిరంతరం తనిఖీలు చేపట్టడం, ప్రయాణికులు సైతం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి రాత్రివేళల్లో ఛార్జింగ్ పెట్టకపోవడం ద్వారానే ఇలాంటి అగ్నిప్రమాదాలను పూర్తిగా నివారించడం సాధ్యమవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More